L'horoscope du 28 octobre 2019

publié le 28/10/2019 à 06:17

Bélier

La conjoncture éclaire un de vos secteurs financiers. Il me semble que vous avez de l'argent à récupérer et qu'il va falloir taper du poing sur la table, 1er décan. N'y allez pas avec le dos de la cuiller, sinon vous ne récupérerez rien. Mais il se peut aussi que vous soyez surpris par une rentrée à laquelle vous ne vous attendiez pas ! Par ailleurs, né après le 5 avril, la semaine sera un peu agitée et frustrante sur le plan relationnel, ou alors parce que vous aurez un choix à faire.

Taureau

S'il vous plaît, ne vous énervez pas, ça va passer, c'est juste la nouvelle Lune qui vous titille et contrarie l'un de vos projets. Ne vous découragez surtout pas, d'autant plus que Jupiter va bientôt vous envoyer des influx de détente, de profit et de bien-être depuis le Capricorne ; cela a déjà commencé d'ailleurs pour ceux du tout début du 1er décan, qui sont justement la cible de la nouvelle Lune et de son opposition avec Uranus.

Gémeaux

La nouvelle Lune met l'accent sur la valeur travail, sur vos talents cachés ou sur ceux que vous n'avez pas encore développés et que vous pourriez découvrir, si si ! En tout cas, soyez plus assidu au travail, moins facilement distrait et plus perfectionniste, sous peine de vous faire remonter les bretelles (1er décan). 3ème décan, la semaine sera sous l'égide de Jupiter et des tracasseries juridiques que vous avez pu rencontrer. Mariage, divorce peuvent aussi être d'actualité jusqu'en décembre.

Cancer

Une lunaison qui valorise votre image, natif du 1er décan, qui vous crée du plaisir et la sensation d'être totalement vous-même, d'être libre et parmi les plus créatifs. C'est une nouvelle vie que vous vous créez au fur et à mesure des transits d'Uranus, et comme elle est rétrograde en ce moment, il ne se passe peut-être rien de précis, mais si vous faites le point, si vous analysez bien votre situation, vous constaterez que vous vous êtes débarrassé de poids lourds.

Lion

Irritante, n'est-ce pas, cette nouvelle Lune, surtout pour le 1er décan. Mais vous avez l'habitude et je suis sûre que vous avez les moyens de vous défendre, de ne pas laissez vos nerfs prendre les commandes face à une situation que vous connaissez bien et sur laquelle vous n'avez pas de contrôle. Une bonne semaine, très active et dynamique pour ceux du 2ème décan nés après le 8 août, si vous avez des discussions à mener, vous trouverez un terrain d'entente.

Vierge

Comme d'autres signes, vous profiterez des aspects positifs et surtout évolutifs de la nouvelle Lune. Né au mois d'août, sans faire de bruit, vous avez changé de vie. Pas tous les aspects de votre vie, mais quelques-uns en tout cas et qui ont à voir avec ce qui est votre principal investissement, à savoir le travail. 2ème décan, si quelque chose de physique ou de matériel était coincé, comme enrayé, cela va évoluer plus positivement après jeudi.

Balance

Une lunaison qui indique que vous êtes très déterminé à gagner plus d'argent, ou que la vie vous offre l'occasion d'en gagner plus, en tout cas pour le 1er décan. A moins que vous n'ayez un important achat à faire et que, bien sûr, vous soyez très hésitant parce que vous avez peur de vous faire " avoir ", ou de ne pas faire le bon choix. 2ème décan, né après le 9 octobre, Mars est encore chez vous toute la semaine et vous rend plus irritable, plus susceptible aussi.

Scorpion

Une nouvelle Lune chez vous, 1er décan, mais qui attise la révolte dans vos rangs, une colère justifiée par les agissements d'un partenaire professionnel ou privé. A moins que vous n'en vouliez au système ou à toute autre mécanique automatique contre laquelle vous ne pouvez pas lutter. La conjoncture sera moins électrique d'ici deux ou trois jours, essayez de garder votre calme et de ne pas réagir de manière trop impulsive.

Sagittaire

Un ciel agité pour certains mais pas pour vous, ça vous passera au-dessus de la tête, tout au plus serez-vous agacé par la passivité affichée d'un collaborateur. Ou par votre propre passivité face à une situation où vous devriez peut-être réagir, et encore... La semaine sera profitable en général, grâce à la future arrivée de Vénus chez vous qui aura lieu vendredi, vous promettant un week-end plein de charme et de tendresse (1er décan).

Capricorne

La nouvelle Lune est en harmonie avec vous et même si elle vous secoue un peu, c'est pour la bonne cause ; c'est le moment d'accélérer, vous dit le ciel. Si vous avez décidé de vous mettre à votre compte, c'est un projet sur lequel vous pourrez avancer, et si vous cherchez quelqu'un avec qui mettre ce projet sur des rails vous trouverez (cela ne concerne que le 1er décan). Sinon, 2ème décan né après le 6 janvier, il y a une action à mener en urgence ; 3ème décan, pas de souci.

Verseau

On reparle du Soleil et d'Uranus à cause de la nouvelle Lune : depuis plusieurs jours il faut réfléchir à la meilleure façon de vous débarrasser d'une dépendance, une dépendance dont vous devez vous détacher pour pouvoir progresser ; ce qui est le voeu de tout vrai Verseau : avancer sans jamais stagner. Mais, justement, cette dépendance vous fait stagner. Une activité annexe pourrait vous permettre de vous sortir du piège où vous vous êtes mis vous-même.

Poissons

Pour vous, la nouvelle Lune est top, vous êtes en train de vous développer sur le plan de la Connaissance avec un C majuscule et de vous ouvrir des portes. Et cela, grâce à Uranus comme vous le savez sûrement si vous suivez ces horoscopes. La planète étant rétrograde, il n'y a probablement pas d'événement à la clé mais si vous regardez en arrière, vous constaterez que vous avez acquis un savoir, une compétence, quelque chose qui pourrait vous servir à l'avenir.