Bélier

Quelque chose du passé se répète et vous aurez le sentiment, souvent inexact, que vous allez être en échec, que quelque chose ne va pas se faire, 3ème décan. C'est la conjonction entre Lune et Saturne dans votre décan qui représente cet état de découragement par rapport à une situation qui semble durer depuis un certain temps. Elle peut aussi signifier que vous vous ennuyez dans votre travail.



Taureau

Vous serez un des rares signes à apprécier la rencontre Lune/Saturne qui vous permettra de penser objectivement, sans être encombré par vos émotions. Du coup, vous pourriez paraître un peu froid, mais ce sera peut-être nécessaire si vous voulez être entendu dans la mesure où cela tranchera avec votre comportement habituel qui est plutôt chaleureux. Sauf peut-être lorsque vous êtes en négociation.



Gémeaux

3ème décan, Saturne sera un peu sévère avec vous du côté de l'argent en 2020, aussi ne vous étonnez pas si vous recevez un petit coup de semonce de votre banque. Comme je vous l'ai déjà dit, il va falloir vous serrer la ceinture, peut-être à cause de travaux que vous allez faire dans la maison ou parce que vous allez acheter quelque chose, qu'il faudra prendre un crédit et qu'il ne faudra pas manquer un remboursement.



Cancer

La conjonction Lune/Saturne vous fait face depuis le Capricorne, il se peut que vous ayez peur de perdre l'affection d'un proche, ou que vous vous sentiez seul. Avec les oppositions de Saturne il peut y avoir des divorces, ou en tout cas des séparations qui ne sont pas souhaitées mais imposées par l'autre. Si vous êtes du 3ème décan, l'année 2020 sera scandée - par moments - par cette opposition de Saturne.



Lion

De la fatigue aussi, mais dans le travail ou à cause du travail. Soit vous en avez trop et votre énergie s'épuise, soit vous n'en avez pas assez et cela vous manque. Le signe énergique que vous êtes a besoin d'action, de s'investir dans quelque chose et si vous êtes au chômage (3ème décan surtout), plus que d'autres vous tournez en rond et devenez très maussade. A moins qu'un outil de travail ne fonctionne plus...



Vierge

Vous faites partie des signes soutenus par la rencontre Lune/Saturne. Vous aurez un parfait contrôle sur votre travail et serez persévérant dans vos entreprises. Cela concerne surtout le 3ème décan, les autres ayant déjà reçu ces bons aspects de Saturne. Et si vous n'avez rien constaté de particulier, cela signifie peut-être que vous êtes tout le temps dans le contrôle et dans la volonté de persévérer, que c'est naturel chez vous.



Balance

3ème décan, vous recevez la dissonance de Saturne jusqu'en mars, c'est le moment de revisiter le passé et de l'utiliser pour affronter une situation ennuyeuse, que vous avez probablement déjà dû affronter il y a quelques années, peut-être sous une autre forme. Et si vous avez fait alors ce que demandait Saturne - tirer une leçon des événements - vous pourrez en effet mieux aborder la situation actuelle.



Scorpion

Parfois vous donnez l'impression de ne pas prendre au sérieux ce que vos interlocuteurs vous disent, mais aujourd'hui vous ne pourrez pas faire autrement ! Il faudra être particulièrement attentif à ce qui vous sera communiqué parce que vous saurez, intuitivement, que c'est important (3ème décan). Peut-être avez-vous démarré une formation et devrez-vous être attentif pendant plusieurs mois ?



Sagittaire

La rencontre Lune/Saturne a lieu dans un secteur d'argent, Saturne est un frein, et donne souvent des leçons, aussi soyez très prudent et évitez les dépenses. Enfin, celles qui sembleront inutiles après réflexion ! Car, avec Saturne, il est impératif de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Dépenser, commettre des excès, manifester de la jalousie, tout cela peut inciter quelqu'un à vous faire la morale !



Capricorne

La Lune et Saturne se rencontrent chez vous, vous aurez l'impression d'avoir cent ans mais ne vous conduisez pas comme si vous aviez cent ans, ça ne durera pas. Je veux dire que vous n'aurez pas cent ans toute la journée et sachez que ce sera l'effet d'une fatigue justement liée à une situation pesante (3ème décan maintenant). En outre, vous pourriez avoir à partir de chez vous pour quelques jours et vous n'aimez pas ça.



Verseau

Vous aussi vous ressentirez de la fatigue, mais ce sera plus par manque de repos ; vous vous focalisez trop sur certains problèmes et du coup vous dormez mal, vous ne récupérez pas assez et le manque de sommeil s'accumule ; cela concerne surtout le 3ème décan. En revanche, né fin janvier Vénus est conjointe à votre Soleil et vous pourriez être sur le point de vivre une situation agréable et flatteuse. Une belle satisfaction !



Poissons

Vos amis savent qu'ils peuvent compter sur vous, votre partenaire aussi mais vous devriez vous demander s'ils n'abusent pas un peu trop de votre disponibilité. Parce que la conjonction Lune/Saturne dans votre secteur d'amitié peut indiquer une forme de fatigue ou de découragement. C'est-à-dire que plus vous voulez aider, voire sauver quelqu'un, moins vous en avez de retours gratifiants. C'est usant à la longue.