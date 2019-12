L'horoscope du 26 décembre 2019

publié le 26/12/2019 à 05:30

Bélier

Cette nouvelle Lune du Capricorne devrait servir vos ambitions, 1er décan. Vous avez un objectif et vu les aspects en 2020, vous l'atteindrez à force de travail. Ne vous économisez pas, ce n'est pas le moment, et d'ailleurs vous allez disposer des énergies de Mars à partir de la semaine prochaine : vous pourrez alors prendre des initiatives qui paraîtront audacieuses, mais elles vous mèneront à votre but.

Taureau

Ceux d'avril sont en phase avec une nouvelle Lune qui leur donne des ailes et leur permet ainsi de prendre de la distance avec les remous imposés par la vie. La dissonance Vénus/Uranus vient encore de les mettre face au problème : tant que vous ne ferez pas ce qu'il faut pour être davantage dans le détachement, il reviendra n'hésitant pas à prendre des formes diverses pour que vous ne le zappiez pas.

Gémeaux

Ce n'est pas la nouvelle Lune la plus fun de l'année, elle vous invite à vous occuper d'une question financière qui est un gros boulet pour vous, 1er décan surtout. Vous devez peut-être des sous à un parent, à un ami ? Remboursez cette personne, au besoin en empruntant à votre banque et en échelonnant les paiements ; vous serez ainsi débarrassé du poids que cette dette fait peser sur votre relation.

Cancer

La conjoncture est positive pour ceux de juin à qui on pourrait avoir fait une proposition très tentante et qui constituerait une expérience enrichissante. S'il s'agit d'un job, ce sera quelque chose de nouveau, qui vous fera entrer en quelque sorte dans un nouveau monde... Si vous n'avez pas encore accepté, la nouvelle Lune vous invite à réfléchir et à faire votre choix. Elle valorise aussi vos amitiés.

Lion

Étant donné que beaucoup d'objets célestes occupent le Capricorne, le travail est au premier plan : c'est en travaillant que vous donnerez le meilleur de vous-même. C'est d'ailleurs votre objectif du moment : être le meilleur dans tout ce que vous faites et vous avez des chances d'y arriver car vous vous impliquez au maximum. Cela dit, certains du 3ème décan sont trop nerveux ou victimes d'un petit virus.

Vierge

La nouvelle Lune vous fait rayonner, ou plutôt ce sont vos petits et grands succès qui vous font rayonner, surtout né en août. Votre réputation vous précède, elle est en train de grandir, quel que soit votre job. On loue votre application, votre puissance de travail, mais pas toujours votre caractère ! Certaines Vierge sont en effet du genre coléreux et se mettent dans des états de nerfs pas possibles !

Balance

La nouvelle Lune accentue votre émotivité et votre besoin d'être protégé des agressions du monde extérieur. En fait, vous n'avez qu'une envie, rester chez vous. Votre désir ? Vous occuper de votre cocon, vous y sentir bien, et faire en sorte que ceux que vous aimez aient envie de cocooner avec vous. Mais, 3ème décan, " un seul être vous manque et tout est dépeuplé " a dit Lamartine, c'est peut-être votre cas ?

Scorpion

La conjoncture éclaire un secteur d'échanges et qu'ils soient verbaux ou commerciaux, ils captent toute votre attention depuis une bonne semaine. Et cela devrait continuer jusqu'au prochain quartier de Lune du 3 janvier. Cela semble être plutôt bon pour vos affaires... Toutefois, la récente dissonance Vénus/Uranus y était moins favorable ; elle vous a placé face à votre difficulté à créer de vrais liens.

Sagittaire

Avec la nouvelle Lune, si vous n'êtes pas en vacances, les affaires reprennent ! En effet, elle dynamise votre secteur d'argent et il pourrait rentrer plus facilement. Cela concerne surtout ceux de novembre, qui ont de bonnes raisons d'y croire et qui doivent se faire confiance. D'ailleurs, en 2020, à partir du mois de mars vous recevrez un bon aspect de Saturne qui vous procurera justement de la stabilité.

Capricorne

Dans votre signe, la nouvelle Lune est reliée à Uranus et si vous êtes né ces jours-ci, vous vous libérez peu à peu des côtés les plus inhibants de votre éducation. Ou d'une situation où vous-même exerciez des contraintes sur vous ; c'est en train de se lever et vous allez - ou c'est déjà fait - récupérer des énergies très positives pour vous ouvrir et avancer, que ce soit professionnellement ou personnellement.

Verseau

Une nouvelle Lune dans l'ombre de votre signe, qui vous demande de la patience et de ne pas penser que le temps est votre ennemi. C'est tout le contraire 1er décan. Vous êtes dans une situation qui vous ennuie terriblement et vous aimeriez vous en débarrasser d'un coup de baguette magique. Mais non, en fait vous avez à vous reconstruire, à reconstruire votre carrière peut-être, et ça prend du temps.

Poissons

La conjoncture vous demande de ne pas rester dans des relations amicales superficielles. Il faudrait vous investir davantage et donner votre confiance. Quel que soit votre décan, la nouvelle Lune donne la priorité aux amitiés et comme elle est en Capricorne, il s'agit de construire une ou des amitiés solides, que vous devrez entretenir si vous voulez qu'elles prennent racine et soient durables.