L'horoscope du 25 décembre 2019

publié le 25/12/2019 à 05:30

Bélier

Une fois la séquence cadeaux sous le sapin terminée, vous n'aurez qu'une envie, sortir de chez vous, changer d'air et surtout faire le ménage dans votre tête. Trop de préoccupations, 3ème décan ? C'est possible : même si la Lune et Mercure sont en bon aspect avec vous et vous permettent de prendre de la distance, il n'empêche que Saturne indique que vous êtes inquiet, que vous craignez un échec, voire de perdre votre emploi suite à une restructuration (né autour du 10 avril).

Taureau

Il se peut que cette journée de Noël soit l'occasion pour vous de faire table rase et de remettre les pendules à l'heure, que ce soit avec votre conjoint ou un proche. Cela concerne surtout le 3ème décan qui, je le rappelle, reçoit une opposition de Mars, laquelle n'est pas favorable à la paix des ménages. Mais il y a aussi, aujourd'hui, une rencontre Lune/Mercure qui, elle, est favorable aux discussions et aux mises au point. On efface tout ?

Gémeaux

Seriez-vous en charge du traditionnel repas de Noël ? En tout cas, vous aurez du boulot 3e décan, et selon la conjonction Lune/Mercure, du monde autour de vous. Bon, ce qui est sympa c'est que vous ne serez pas seul, ce qui l'est moins c'est que pour beaucoup, préparer le repas ne sera pas une partie de plaisir ; on peut même dire que cela vous ennuiera car vous aimeriez que ce soit parfait, sans avoir trop d'efforts à fournir. Un petit coup de baguette magique ?

Cancer

Il y a des chances pour que vous ne soyez pas trop mécontent de vous, même si vous n'atteignez pas la perfection à laquelle vous aspirez, surtout 3ème décan. En réalité, étant donné que Saturne s'oppose à vous, même si vous faites des étincelles et qu'on vous complimente, vous ne serez pas totalement satisfait, il y aura toujours un détail qui n'ira pas. Vous en ferez une montagne et cela risque de gâcher votre plaisir d'être en famille.

Lion

Encore plus qu'hier, vous passerez une bonne journée, entouré de ceux que vous aimez et que vous avez beaucoup gâté. C'est dans votre nature d'être généreux, et de vous réjouir du plaisir que vous voyez sur les visages de vos proches ou de vos enfants. Toutefois, ne négligez pas la dissonance de Mars si vous êtes du 3ème décan : un petit problème familial ou dans le fonctionnement de la maison pourrait vous contrarier. En espérant que ce n'est pas la chaudière qui est en panne !

Vierge

Ce n'est pas que vous vous sentirez envahi, mais vous aurez peut-être hâte que cette journée se termine parce que vos habitudes seront un peu bouleversées. Y aurait-il trop de monde chez vous et souhaiteriez-vous être un peu plus au calme ? Soyez patient, en fin de journée la Lune entrera en Capricorne et s'associera à Jupiter : vous serez enfin tranquille chez vous, ou en tout cas en petit comité et cela vous ira très bien. Vous respirerez !

Balance

C'est le 3ème décan qui possède les meilleures cartes en dépit de la dissonance de Saturne qui crée un climat de nostalgie et vous fait regretter un certain passé. Vous êtes conscient d'avoir perdu quelque chose, que c'est derrière vous et que " ça " ne reviendra pas. Toutefois, vous ferez bonne figure auprès de vos proches et parfois leur présence, leurs conversations, leurs rires vous feront oublier ce que Saturne fait peser sur vous (né autour du 13 octobre surtout).

Scorpion

Comme hier, relâchez votre contrôle et profitez sans retenue des plaisirs de la fête. Toutefois, 3ème décan, il se peut que vous ne soyez pas au top de votre forme. Je vous rappelle que Mars est chez vous et que vous pourriez avoir attrapé un virus de saison. A moins qu'un mal chronique ne se soit réveillé, mais provisoirement. En fin de soirée, ceux nés en octobre se sentiront bien grâce à la présence d'un ou de plusieurs proches avec qui il y a une belle complicité.

Sagittaire

Bonne ambiance garantie ! Chez vous, Lune et Mercure se rencontrent, cela signifie que vous serez bien entouré, parfois très sollicité et donc invité de tous côtés ! Soit vous rendrez visite à des proches, 3e décan, soit ce sont eux qui viendront chez vous. En effet, comme hier vous serez le joyeux luron de service et vos proches s'amuseront beaucoup en votre compagnie. Quant au 1er décan, ce sera aussi une bonne journée grâce à un petit flirt, ou à une meilleure entente entre vous et votre partenaire.

Capricorne

Une rencontre Lune-Mercure en Sagittaire indique une journée joyeuse, où le rire, les échanges et les jeux seront à l'honneur, comme il se doit logiquement à Noël. Toutefois, je vous le disais déjà hier, vous resterez un peu en retrait, mais pas toute la journée. En fin de soirée, la Lune entrera dans votre signe et se joindra à Jupiter et alors là, vous aurez le très agréable sentiment que tout s'est bien passé, que vos proches dans leur ensemble étaient contents, heureux...

Verseau

La conjonction du jour entre Lune et Mercure vous donnera envie de vous connecter à ceux que vous aimez, vous passerez votre temps à envoyer des sms. Des " bonnes fêtes " vous en enverrez un maximum et si vous éprouvez un brin de nostalgie ce soir, c'est que, en ce qui vous concerne, la fête sera finie et que la prochaine ne sera pas aussi joyeuse ; beaucoup de Verseau ne sont pas vraiment fanas du réveillon du nouvel An.

Poissons

Il se pourrait qu'une personne proche avec qui la relation est sporadique se manifeste pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Vous en serez tout ému, 3e décan. Il y a en effet une rencontre Lune/Mercure au zénith de votre zodiaque : il pourrait s'agir d'un parent, d'un frère, une soeur qui vit loin de chez vous et ne se manifeste pas souvent. Vous envisagerez de vous voir, mais cela pourrait nécessiter un déplacement, et même un vrai voyage si cette personne vit à l'étranger.