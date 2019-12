L'horoscope du 23 décembre 2019

publié le 23/12/2019 à 05:24

Bélier

Il y a du potentiel pour les natifs de mars mais aussi pour le 3ème décan qui est en amitié avec Mercure. Vous obtiendrez toutes les autorisations que vous désirez, ou alors vous aurez plein de petites chances au quotidien ; elles porteront peut-être sur des détails, mais ces détails auront du sens pour vous. Pour le 1er décan, il s'agit plus de l'orientation de votre carrière et du chemin qu'elle prend, avec la possibilité de grimper un échelon.

Taureau

Courage 3ème décan, Mars s'oppose encore à vous ces jours-ci, mais les rapports de force, les conflits, les décisions à prendre qui vous contrarient vont s'atténuer. Les rapports de force ne devraient pas, normalement, dégénérer en conflit car pour une fois vous ne vous obstinerez pas pour avoir raison ! Et vous ferez bien car vous n'êtes pas obligatoirement en position de force. Vous pourriez aussi avoir attrapé un virus de saison : soignez-vous énergiquement.

Gémeaux

La semaine est éclairée par Vénus, très bien disposée à l'égard de votre signe. Vous évoluerez dans une amusante ambiance qui vous changera agréablement les idées. Certains pourront vivre une petite aventure loin de chez eux, ou en tout cas ils la vivront dans leur tête et rien que d'y penser, cela les fera frissonner ; les mieux servis cette semaine sont ceux du 1er décan. 3ème décan, votre principal intérêt sera votre travail et les résultats financiers que vous pouvez en espérer.

Cancer

De beaux aspects dans votre ciel si vous êtes né en juin, peut-être vous apprêtez-vous à signer un accord ou un contrat et vous en serez extrêmement satisfait. Il semble en effet qu'on vous a fait une proposition ou qu'on va vous la faire et cela peut autant concerner votre vie professionnelle que votre vie privée. Le mariage est une option cette année pour pas mal de Cancer, mais il ne faut pas oublier que le divorce est aussi une option dans certains cas.

Lion

Né en juillet, vous en avez plus qu'assez de vous demander ce que la vie vous réserve encore comme camouflet et cela vous rend, logiquement, anxieux. Quand cela ne vous provoque pas des crises d'angoisse... C'est comme si vous ne vous reconnaissiez plus, vous qui êtes si optimiste et confiant en vos talents. Mais vous-même n'êtes pas en question dans le problème qui vous préoccupe, c'est le système qui est comme ça : inhumain.

Vierge

Vous faites partie des privilégiés si vous êtes né en août, je vous l'ai déjà dit mais cela se confirme cette semaine avec un facteur chance encore plus important. Chance n'est peut-être pas le mot exact, il vaut mieux dire opportunité : vous avez saisi ou allez saisir une occasion qui passe, à moins que vous n'ayez entendu parler de quelque chose en amont et que vous vous soyez préparé pour être là au bon moment et vous montrer opportuniste ; bravo !

Balance

Né en septembre, une situation éclaire votre vie et génère de la satisfaction, mais il y a une autre situation qui fait que vous ne vous sentez pas bien considéré. C'est une question familiale ou un problème lié à votre patrimoine si jamais vous en avez un. Toutefois, il se pourrait aussi que vous vous sentiez mal jugé, mal accepté par un membre de la famille. Mais contrairement à ce que vous pensez, il y a du positif dans cette situation qui vous vexe, pour l'instant.

Scorpion

3ème décan, la semaine est marquée par la présence de Mars chez vous. Vous serez trop irritable et réactif pour que ça se passe bien, surtout dans votre travail. Mars règne en effet à la fois sur vous, sur vos humeurs, mais elle a aussi son mot à dire sur votre travail, et surtout sur vos relations avec vos collègues, collaborateurs ou employés. Il se peut que votre façon de communiquer, votre attitude en général, joue contre vous. Si vous essayiez d'en changer ?

Sagittaire

Ça communique, ça échange tous azimuts pour le 3ème décan qui reçoit Mercure. Il est aussi très possible, et logique, que vous ayez un petit déplacement à faire. Après tout, il faut peut-être vous rendre chez des parents pour fêter Noël ? De toute façon, du moment que vous bougez, vous ne serez pas mécontent ! 1er décan, ce sont les bons aspects de Vénus qui peuvent agrémenter votre semaine en créant un climat très ludique avec ceux qui vous entourent et que vous aimez.

Capricorne

Bon anniversaire 1er décan, si vous êtes né cette semaine, Jupiter est chez vous et en harmonie avec Uranus. Vous avez toutes les cartes en main pour vous imposer. Pour créer, pour inventer votre vie ou la réinventer. Vous êtes en train aussi de lâcher prise sur des idées toutes faites, des certitudes qui finissaient par vous opposer sans cesse aux autres et n'avaient pas vraiment de raison d'être. Vous changez et c'est pour le mieux !

Verseau

Une semaine forcément chaleureuse et sympathique avec Vénus dans votre signe, surtout 1er décan. Les tension s'envolent et Vénus vous invite à vous laisser aimer. A votre manière, bien sûr, c'est-à-dire en toute liberté, dans le respect de votre espace mais aussi, de votre part, dans le respect de l'autre. Toutefois, Vénus a plus d'un tour dans son sac et vous pourriez gagner plus d'argent sous cette conjoncture (né avant le 1er février en particulier).

Poissons

Vous êtes tous sous la bienveillante protection des astres et de ceux qui vous aiment, en particulier si vous êtes né en février, vous êtes les mieux servis : Jupiter et Uranus sont encore en phase et le Soleil vient illuminer cette conjoncture qui, vous le savez, est libératrice. Vous avez ouvert des portes et le monde, ou un certain monde, s'engouffre en vous pour mieux vous apprendre quelque chose, pour vous enrichir intellectuellement.