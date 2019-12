L'horoscope du 24 décembre 2019

publié le 24/12/2019 à 05:30

Bélier

Aujourd'hui et demain, le mot fête prendra tout son sens, vous aurez envie de vous amuser, de profiter du moment présent et de rendre tout le monde heureux. Vous ne profiterez pas pleinement si ceux que vous aimez ne sont pas sur la même longueur d'ondes que vous ! Mais vous pouvez aussi passer ce réveillon ailleurs, certains ayant décidé de changer de décor pour les fêtes. Quoi qu'il en soit, ce sera réussi, vous serez content de tout !

Taureau

On ne peut pas dire que la conjoncture soit positive pour vous, mais vous ferez tout pour ne rien montrer des petits ou gros tourments qui vous habitent. Vous préserverez vos proches, faisant ainsi preuve d'une grande générosité à leur égard. Le 1er décan subit une rapide dissonance de Vénus qui peut créer un malaise avec une personne présente - ou perpétuer un malaise existant - quant aux 3e décan, nous avons vu qu'il y avait un rapport de force ou un choix ennuyeux à faire.

Gémeaux

Plut fêtard que vous il n'y aura pas, vous risquez même d'être dans l'excès ; que vous réveillonniez ce soir ou que vous fêtiez Noël demain, posez-vous des limites et essayez de ne pas les dépasser ! Mais vous vous sentirez tellement bien, surtout 1er décan, que vous ne verrez pas pourquoi il faudrait que vous vous priviez de quoi que ce soit. N'exagérez pas, il ne s'agit pas de vous priver mais de garder un semblant de contrôle sur vous-même.

Cancer

Si vous êtes organisateur des réjouissances, vous serez tellement soucieux du détail, c'est-à-dire perfectionniste, que vous ne profiterez pas à fond. Même ambiance demain, donc peu importe que vous fassiez la fête ce soir ou demain, vous serez dans ce même climat qui veut que vous recherchiez la perfection. Et si vous n'organisez rien, c'est vous-même qui devrez être parfait, dans votre apparence physique et dans vos comportements.

Lion

Vous n'aurez qu'une envie, vous amuser, rire et faire rire ceux qui vous entourent. Mais on risque de vous reprocher de faire tourner le monde autour de vous, de vouloir trop attirer l'attention. Vous trouverez cela parfaitement injuste car votre volonté sera avant tout de distraire vos proches et de faire en sorte qu'ils passent une bonne soirée, ou une bonne journée demain (la Lune sera encore en Sagittaire, le signe de la fête). En revanche, ceux du 3e décan pourraient être furieux.

Vierge

La plupart des indicateurs sont au vert étant donné que Jupiter est bien placée et qu'elle vous invite à profiter au maximum de tout ce qui procure du plaisir. C'est valable pour le 1er décan surtout, mais je pense que vous en aurez tous des échos et que vous profiterez du moment présent en veillant à ne pas anticiper des événements qui pourraient faire basculer votre humeur. Coupez la route à toute pensée négative et pessimiste.

Balance

Pour vous aussi, les vibrations astrales sont des plus sympathiques, que ce soit ce soir ou demain, vous serez dans une ambiance qui enchantera grands et petits. Peut-être serez-vous parti quelque part, chez un proche, ou que vous aurez quitté le territoire : quoi qu'il en soit, vous serez content, vous vous amuserez et profiterez de l'instant présent avec ceux qui vous entourent et qui en profiteront tout autant que vous. Vous serez tous en phase.

Scorpion

Vous serez dans une ambiance où vous aller vous lâcher, ou plutôt où vous allez relâcher votre contrôle. Ce sera la condition sine qua non pour bien participer et profiter au maximum des bons moments qui vont s'offrir à vous. Certes, ils peuvent être entachés de certains problèmes que vous connaissez bien, 1er décan ; nous ne reviendrons pas dessus. Mais il y a aussi le 3e décan, qui reçoit Mars : vous pourriez être remonté contre quelqu'un ou... fiévreux à cause d'un virus.

Sagittaire

La Lune étant chez vous, il y a des chances pour que vous vous éclatiez, ce soir et demain étant des moments où vous pourrez être totalement vous-même. Vous ferez le clown pour vos invités, ou pour ceux avec qui vous ferez la fête que ce soit chez vous ou ailleurs. Vous saurez faire rire tout le monde et détendre l'atmosphère très rapidement si jamais elle est un peu guindée au début. En fait, vous serez le convive idéal pour cette fête de Noël.

Capricorne

La Lune étant en Sagittaire, vous serez en phase avec le climat de fête, ce signe étant justement celui des réjouissances. Mais vous serez plus spectateur qu'acteur. Vous garderez une légère réserve, peut-être parce que vous ne vous sentirez pas très bien, que vous couvez quelque chose. Ou alors il y aura un intrus, quelqu'un que vous n'aviez pas envie de voir. Quoi qu'il en soit, vous ne participerez pas à cent pour cent à ce réveillon ; peut-être même qu'il n'y en aura pas !

Verseau

La configuration est des plus agréables pour votre signe, elle est aussi amicale que ludique et, à part certains du 3e décan, vous passerez tous un joyeux réveillon. Vous aurez plein d'idées en tête pour amuser ceux qui vous entourent ou pour les faire participer davantage. Et s'il y a distribution de cadeaux, vous serez plus intéressé par la réaction de ceux à qui vous en avez fait que par ceux qui vous seront faits. Vous préférez donner que recevoir.

Poissons

Plus que d'autres vous tiendrez à ce que toute la famille soit présente et vous serez très mécontent si quelqu'un manque à l'appel, autant ce soir que demain. Vous serez très à cheval sur les conventions et les traditions car vous les appréciez depuis toujours et chaque année vous aimez vous rappeler les réveillons passés, ceux de votre enfance par exemple : vous en sentez encore le parfum et vous en avez encore les émotions en vous.