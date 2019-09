L'horoscope du jour du 24 septembre 2019

publié le 24/09/2019 à 06:10

Bélier

D'un côté vous obtenez tout ce que vous voulez, surtout dans le domaine professionnel, de l'autre votre vie sentimentale est en berne, 2ème décan. C'est à cause de la dissonance entre Vénus et Saturne qui a tendance à vous voir plus replié, moins généreux côté sentiments. Vous vous protégez davantage mais c'est pris pour de l'égoïsme de la part de ceux qui vous entourent. Essayez juste d'être un peu plus aimable et souriant.

Taureau

Sensible à la dissonance entre Vénus et Saturne, le 2ème décan se sentira mal aimé et critiqué pour ses comportements parfois trop protecteurs. C'est vrai que vous l'êtes davantage en ce moment et que la dissonance Vénus/Saturne vous incite à être un peu étouffant. Mais vous pouvez faire quelque chose pour ne pas souffrir de la situation : faire marche arrière et ne pas laisser votre nature s'exprimer trop librement. Parfois il faut se contrôler un peu...

Gémeaux

Aujourd'hui ou demain, vous pourrez être drôlement fier de vous grâce à une réussite ou parce qu'on vous aura donné raison dans une affaire judiciaire. 2ème décan, Mercure et Jupiter, bien reliées, vont s'en charger et comme c'est le dernier " passage " de Jupiter, on peut penser que l'histoire sera close. Cependant, il n'est pas impossible qu'un autre domaine, celui du coeur ou de l'argent, ne soit pas à son top niveau pendant deux ou trois jours.

Cancer

Essayez, s'il vous plaît, de ne pas accorder trop d'importance à l'attitude de votre partenaire, plus indifférent que d'habitude 2e décan. C'est provisoire. A moins que vous ne soyez dans un processus de séparation ou de sérieuse remise en question de votre couple. Comme vous avez à coeur de maintenir la cohésion familiale, vous vous demandez comment la situation peut évoluer. Né autour des 5, 6 juillet, cela devrait bouger assez rapidement.

Lion

Vous avez la baraka en ce moment, 2ème décan né autour des 10, 11, 12 août. Vous avez toutes les chances de signer un contrat ou un accord très favorable. Certes, vous devez peut-être faire une petite concession et je vous conseille vraiment de la faire car une fois que l'affaire sera bouclée, vous serez très content en dépit d'un léger manque à gagner (éventuellement). Côté coeur, 2ème décan toujours, quelqu'un pourrait vous manquer ces jours-ci.

Vierge

Mars est toujours chez vous, 3e décan, jusqu'à jeudi prochain. Elle vous donne de la fièvre, au propre comme au figuré mais vous luttez avec courage. Toutefois, ne vous laissez pas dominer par votre mental : ne retardez pas le moment d'agir, ne laissez pas vos pensées vous freiner. Prenez des initiatives, des décisions, même si elles déplaisent. C'est à vous que vous devez penser et pour qui vous devez agir... Un nouveau boulot pour certains ?

Balance

Dans votre signe, Mercure s'allie avec Jupiter pour vous faire un petit cadeau, 2e décan. Une bonne nouvelle, ou alors des documents que vous attendiez. Vous pouvez aussi recevoir une autorisation, une validation, tout ce qui finalement peut vous ouvrir des portes. Mercure a également dépassé la dissonance de Saturne, ce qui n'est pas le cas de Vénus, aussi ne vous étonnez pas si malgré la bonne nouvelle, vos sentiments ne sont pas au top.

Scorpion

Étant donné que c'est la journée des bonnes nouvelles, vous pourriez recevoir une somme que vous attendiez, ou pour certains conclure une affaire juteuse. Cependant, Vénus est en dissonance avec Saturne, aussi la somme ne sera peut-être pas celle que vous avez prévue ; vous aurez moins... Mais il se peut aussi que votre partenaire ne soit pas en forme, qu'il/elle soit un peu déprimé ou se sente mal aimé. Montrez davantage vos sentiments, votre compassion.

Sagittaire

Mercure et Jupiter sont des alliées de poids aujourd'hui, l'un de vos projets, l'une de vos idées pourrait être acceptée, à moins qu'on ne vous honore. On peut vous remettre une récompense, par exemple, quelque chose qui montre qu'on a de la reconnaissance envers vous. Ce moment peut aussi se présenter demain, cependant Vénus est en dissonance avec Saturne et je ne suis pas sûre que vous soyez pleinement satisfait.

Capricorne

2ème décan, la mésentente entre Vénus et Saturne peut générer du mécontentement et surtout vous voir moins aimant, moins attentionné. Vous ne serez pas sensible aux manifestations d'affection et cela peut créer très logiquement un froid dans vos relations. Si vous êtes célibataire, c'est avec des membres de la famille ou des amis que vous donnerez l'impression de vous isoler ou de ne vous préoccuper que de vous.

Verseau

2ème décan, vous avez droit vous aussi au petit cadeau lié à Mercure et Jupiter, lesquelles donnent corps à l'un de vos projets qui pourrait être un succès. Chacun à son niveau, bien sûr. Pour certains c'est un espoir qui peut se concrétiser et prendre un bon départ. Quoique, ce sera encore mieux quand Mars vous regardera avec bienveillance, c'est-à-dire à partir de jeudi prochain. Tout le signe frémira d'impatience positive ce jour-là.

Poissons

Vous serez plus sensible à l'opposition de Mars qu'aux autres aspects, en tout cas si vous êtes du 3e décan. Un choix à faire peut beaucoup vous contrarier, à moins qu'il n'y ait un désaccord entre un partenaire et vous parce qu'il/elle ne veut pas la même chose que vous ! 2ème décan, ce sont les influx de Vénus que vous ressentirez et comme elle est en dissonance avec Saturne vous prendrez beaucoup sur vous, votre partenaire n'étant pas très aimant.