L'horoscope du 23 septembre 2019

publié le 23/09/2019 à 06:11

Bélier

La conjoncture est à présent face à vous et met l'accent sur les unions et associations. Ne faites rien tout seul ces jours-ci, comptez sur votre équipe. C'est le 1er décan qui est le plus concerné, alors que pour le 2ème la conjoncture est moins facile. Vous n'arrivez pas à voir le bout d'un problème dans votre travail ou, parfois, avec vos associés. En particulier si vous êtes né après le 3 avril. Tout semble figé, mais ça passera en fin de semaine.

Taureau

Pas de grandes ambitions avec la Balance, sauf celle de maintenir l'harmonie avec vos collègues ou collaborateurs. Une mission difficile pour certains, surtout que deux planètes sont en dissonance avec Saturne et qu'à vouloir trop bien faire, vous obtenez le contraire de ce que vous désirez. La conjoncture vous dit qu'il vaut mieux ne pas trop vous mêler des problèmes des uns et des autres, c'est la meilleure manière de maintenir l'harmonie.

Gémeaux

C'est une bonne période pour attirer l'attention sur vous, pour séduire et pour vous faire aimer de tous. Mais encore quelques difficultés pour le 3ème décan, car Mars est en dissonance avec vous toute la semaine et vous risquez de vous mettre en colère pour un oui ou pour un non. Cela dit, cette dissonance peut aussi vous stimuler et vous obliger à être davantage dans l'action. A moins que vous n'ayez des travaux à faire chez vous...

Cancer

La Balance représente la famille et la maison, certains ont probablement un choix à faire à propos d'un déménagement, voire d'un changement de région. Peut-être qu'on vous propose un boulot loin de chez vous, ou qui vous demande de vous éloigner régulièrement de votre base, et ça vous fait réfléchir. C'est surtout le 2ème décan qui est concerné en ce début de semaine. Vous aurez bientôt votre réponse, laissez-vous du temps.

Lion

Une bonne période s'annonce, les relations avec vos proches ou vos clients seront au top et certains pourront diversifier leurs activités, en faire plus pour gagner plus. Toutefois, il y a des dissonances de Saturne cette semaine, aussi ce que vous espérez pourrait être retardé, ou alors vous aurez un obstacle à contourner. Mais cela ne concerne que le 2ème décan a priori, pour les autres et même pour le 1er, il semble que tout baigne.

Vierge

Il ne reste plus que Mars dans votre 3ème décan, elle s'en va la semaine prochaine et vous retrouverez la tranquillité à laquelle vous aspirez. Elle a été perturbée pendant votre mois anniversaire, mais à présent vous allez pouvoir récupérer. Côté forme et parfois côté argent... La Balance représente vos avoirs et peut-être allez-vous gagner plus ce mois-ci. A moins que vous n'ayez un important achat à faire ; dans ce cas, vous y réfléchirez beaucoup...

Balance

Bon anniversaire à tous ! Vous démarrez votre année sous une conjonction Vénus/Mercure dans votre signe, favorable à vos amours et à votre travail ! Que demande le peuple ! Certes, le 2ème décan doit encore gérer les états d'âme liés à Saturne et le 3ème une dissonance de Pluton qui leur demande de faire table rase du passé. Sachant que Jupiter sera dans le même secteur que Saturne et Pluton à partir de décembre, il va y avoir du mouvement pour tous !

Scorpion

La période Balance peut vous voir plus intériorisé, plus replié sur vous ou sur votre couple, à moins que vous n'ayez besoin de vous isoler pour réfléchir, ou pour vous investir dans un travail sans être perturbé par le monde extérieur... Cela dit, la dissonance entre Vénus et Saturne risque de vous attrister ou de vous inciter à vous poser un peu trop de questions inutiles sur ce que signifie tel ou tel comportement de votre chéri/e. Il n'y a peut-être rien à en dire.

Sagittaire

La Balance est en charge de vos projets et de vos alliances professionnelles, ainsi que de vos amitiés. Des domaines qui seront votre essentiel cette semaine. Surtout 1er décan. En ce qui concerne le 2ème, il est sous l'influence d'une agréable conjonction entre Mercure et Vénus, mais elle est en dissonance avec Saturne : l'argent peut manquer, justement pour un projet ou pour organiser une petite fête avec vos amis. Et il a pu manquer toute l'année.



Capricorne

Le Soleil se retrouve à présent au plus haut de votre ciel, accentuant votre ambition et vous donnant les moyens d'atteindre l'un de vos objectifs. Ces jours-ci sont favorables aux natifs de décembre et début janvier, en revanche ils ne le sont pas pour ceux nés autour des 7, 8 octobre, Mercure et Vénus étant en désaccord avec Saturne. On pourrait vous refuser quelque chose, à moins que vous ne perdiez une source de revenus.



Verseau

Une belle période s'annonce, vous vous sentirez bien intégré, accepté, et surtout vous aurez plus de liberté pour agir et pour imposer vos idées. Le 1er décan est concerné jusqu'au 3 octobre et ça boume pour vous. En revanche, c'est moins facile pour le 2ème décan, à cause d'une dissonance entre Mercure/Vénus, qui vous oblige à rester réaliste, à ne pas voir trop grand et trop loin. Mais la période est malgré tout très bonne.

Poissons

Avec la Balance aux commandes, vos affaires financières seront au centre de vos préoccupations, certains ayant des difficultés à régler leurs factures. Beaucoup d'entre vous ne gagnent peut-être pas assez, mais il y a aussi le fait que vous êtes (trop) généreux et que l'argent vous file entre les doigts. 2ème décan, il se peut qu'on vous doive une somme et que vous attendiez sagement qu'on vous paye. Énervez-vous un peu !