publié le 29/07/2019 à 06:30

Bélier

Vous serez très à l'aise avec la conjoncture de cette semaine. Le ciel a décidé de vous faire plaisir, mais vous serez aussi celui/celle qui distribue du plaisir. La plupart du temps, à part lundi et mardi, vous serez d'une humeur de rêve et la nouvelle Lune de mercredi sera remarquable à ce titre : vous attirerez tous ceux que vous croiserez tellement vous serez positif et saurez communiquer votre optimisme autour de vous. Sauf 3e décan, peut-être, qui a un petit souci à l'arrière-plan.

Taureau

Si vous voulez que votre situation évolue plus rapidement, n'attendez pas que cela vienne des autres. Le mouvement, le changement doit venir de vous, 1er décan. Mais je suppose que depuis le temps que la conjoncture vous empêche de vous endormir sur vos lauriers, vous avez compris que quelque chose devait changer. Le problème c'est que sans votre thème, je ne peux pas savoir dans quel domaine cela se passe... En tout cas, c'est quelque chose de très important, un tournant de votre vie.

Gémeaux

Même si vous vous faites du souci pour l'un de vos proches, vous serez un vrai boute-en-train cette semaine. Le 1er décan est au top, physiquement et moralement. C'est grâce à la présence de Vénus en Lion et même si elle est en mauvais termes avec Uranus, cela ne change rien au fait qu'elle est en phase avec vous. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un de spécial, qui vous semblera différent des autres... Des sentiments pourraient naître, plus fraternels qu'amoureux.

Cancer

3ème décan, c'est chez vous que Mercure stationne et repart jeudi en marche directe. Apparemment, le temps de réflexion qu'on vous avait demandé va prendre fin. Cela concernait, et concerne encore, un achat ou une vente, en tout cas une opération financière. Les discussions/négociations avaient été arrêtées et du coup elles vont pouvoir reprendre en fin de semaine ou la semaine prochaine. Toutefois, leur issue est totalement incertaine, ce qui ne peut que vous inquiéter.

Lion

Une semaine mouvementée pour les natifs de juillet, qui vont vivre à la fois une aventure pas banale et éprouver des sentiments parfois très contradictoires. La faute à Vénus qui traverse leur décan en formant une dissonance avec Uranus. Il peut y avoir rupture, cassure, mais rien de définitif, à moins que vous n'y ayez mûrement réfléchi et que ce soit une décision prise sans précipitation. 3e décan, vous recevrez Mars à partir de vendredi, et c'est vous qui serez dans la précipitation !

Vierge

3ème décan, la station de Mercure continue, elle ne repartira en marche directe que jeudi. D'ici là, réfléchissez mais ce n'est pas le moment d'agir ou de vous engager. Il se peut qu'on mette fin à un stage, à une formation, ou à un job intérimaire dont vous pensiez que vous pourriez éventuellement le garder. Cela dit, c'est peut-être une situation plus légère qui est au programme, avec juste l'attente d'une nouvelle, d'une visite, ou même d'un départ en vacances.

Balance

Un grand sentiment de liberté va vous accompagner cette semaine, surtout 1er décan, vous serez débarrassé des contraintes qui vous pèsent au quotidien. Il peut simplement être question d'un départ en vacances et de laisser derrière vous toutes les tâches qui vous pèsent car elles sont répétitives. En outre, cette semaine devrait vous permettre de faire des découvertes, des endroits que vous visiterez la plupart du temps, que vous trouverez vraiment agréables à vivre, ou à contempler.

Scorpion

Aujourd'hui encore le Soleil est en dissonance avec Uranus ; ce perturbant aspect sera de moins en moins fort à partir de demain. 1er décan, essayez de lâcher prise. Le problème étant qu'un jour vous vous accrochez avec toute votre énergie et le lendemain vous vous demandez si vous avez raison de vous accrocher. Donc vous êtes en position instable et je ne pense pas que ce soit le moment de prendre une décision. Vous avez encore quelques mois devant vous.

Sagittaire

Les relations avec vos proches ne sont pas au top mais à part ça, c'est une très bonne semaine à tous les niveaux, certains seront la joie de vivre incarnée. Il faut dire que le 1er décan reçoit de bons influx de Vénus et qu'il peut y avoir du plaisir au quotidien, ou de l'amour... Le 2e décan reçoit Jupiter et avec elle on peut vous accorder tout crédit (ou discrédit, selon votre thème) et le 3e décan va être très bien soutenu par la dynamique Mars : vous serez à l'initiative, et très efficace.

Capricorne

Face à vous, 3e décan, Mercure stagne et vous êtes vous-même figé dans une attente au moins jusqu'à la fin de la semaine. Un dialogue interrompu pourra reprendre. Ça ne sera peut-être pas pile quand Mercure reprendra une marche directe (jeudi), mais ce sera dans les jours qui suivent et surtout la semaine prochain si vous êtes né après le 14 janvier. Vous attendiez peut-être une réponse d'une école pour l'un de vos enfants (c'est un exemple), eh bien vous l'aurez.

Verseau

Le Soleil et Uranus sont en total désaccord et vous aussi, mais avec vous-même. Une partie de vous veut lâcher, aller de l'avant, l'autre lutte contre ce progrès. C'est probablement votre inconscient qui vous dicte une attitude de refus et cela, malgré le désir apparent que vous avez d'avancer et de vous libérer de certaines chaînes. Le problème étant que ces chaînes, il est possible que vous les aimiez et pour des raisons que vous êtes le seul à connaître et à comprendre.

Poissons

Les signes de Feu sont trop présents pour que vous soyez vraiment serein, cela dit ils vous stimuleront et vous inviteront à être actif dans tous les domaines. Vous ne serez pas celui ou celle qui " suit ", mais au contraire vous devancerez les autres et proposerez des activités, sportives ou ludiques, qui devraient plaire. Si vous êtes au travail, vous serez plus tenace, plus résistant que jamais, vous prendrez même parfois en charge le travail des autres, ceux qui sont en vacances...