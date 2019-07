L'horoscope du 25 juillet 2019

publié le 25/07/2019 à 07:25

Bélier

Vos besoins, financiers et autres, sont au premier plan mais vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez d'un claquement de doigt. Les temps semblent avoir changé, il n'est plus aussi facile de vous satisfaire. Mais qu'est-ce qui a changé ? C'est probablement différent pour chacun, en fonction de votre ascendant, mais peut-être que vos ressources ne sont plus aussi régulières qu'avant, surtout 1er décan, et que vous êtes en train d'apprendre à faire avec. Il faut vous adapter...

Taureau

La Lune rencontre Uranus chez vous, 1er décan, vous serez monté sur ressorts, Uranus ayant le don de provoquer du stress, de l'anxiété anticipatrice. Mais vous connaissez parfaitement la situation, je ne pense pas que vous ayez à affronter plusieurs sources de stress, il n'y en a qu'une mais vous la prenez très à cœur. Vous êtes en train de faire une expérience inédite et vous ne savez pas où elle va vous mener ; c'est précisément ce qui vous rend anxieux.

Gémeaux

On se calme aujourd'hui ! Même si l'ambiance est très excitante, essayez de garder les pieds sur terre 2e décan, et de prendre du recul afin ne pas faire d'erreur. En effet, il se peut qu'on vous ait fait ou qu'on vous fasse une proposition très intéressante, à laquelle vous aurez tendance à répondre tout de suite, mais surtout pas de précipitation ! Il y a des ressorts cachés, des intentions qui ne sont peut-être pas honnêtes de la part de la personne qui vous fait cette offre (2e décan).

Cancer

Du gâteau pour le 1er décan ! L'un de vos projets pourrait être en train de se réaliser et c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un petit bout de temps. Cela dit, il s'agit peut-être juste d'une progression de ce projet qui est en marche depuis au moins un an, voire plus. Mais les influx solaire et ceux de Vénus qui arrivent en début de semaine prochaine confirment que ce projet pourrait faire des petits et vous rapporter.

Lion

Votre ciel est de nouveau un peu orageux 1er décan, mais juste pendant quelques heures et surtout parce que vous penserez trop et imaginerez le pire. Or le pire n'est jamais sûr... En fait, c'est la Lune qui va rencontrer Uranus dans la journée et réveiller cette dissonance qui parle de contraintes, de changements que vous refusez. Et la semaine prochaine c'est Vénus qui entrera dans votre signe, tout en formant cette même dissonance avec Uranus ; encore des tensions pour le 1er décan.

Vierge

Une très agréable journée, vous serez positif, ouvert aux autres et à l'aise avec eux, surtout 1er décan. Il est vrai que vous vous êtes débarrassé de certaines inhibitions et que ça fonctionne bien mieux avec les autres. Et le reste suit. Peut-être avez-vous changé d'environnement, de travail, ou vous vous êtes fait des amis étrangers et ils vous ouvrent une fenêtre sur le monde beaucoup plus large que par le passé. Un nouveau centre d'intérêt pourrait aussi jouer ce même rôle.

Balance

Vous aurez du goût pour le travail bien fait et vous exigerez beaucoup de vous-même comme des autres. Mais vous ferez cela à votre manière, en douceur. Vous n'êtes pas agressif en apparence, cependant il faut toujours se méfier des apparences car il y a souvent chez la Balance une sorte de violence sous-jacente. Cela dépend d'autres facteurs dans votre thème, mais il vous arrive de faire preuve de dureté quand les autres dépassent les bornes. Après, vous vous en voulez.

Scorpion

La rencontre Mercure/Vénus étant exacte et en phase avec vous 3e décan, si vous avez un entretien aujourd'hui ou demain, vous saurez vous mettre en valeur. Cela peut aussi être un rendez-vous amoureux et il tournera bien parce que vous jouerez de votre charme. Toutefois, Mercure étant rétrograde jusqu'au 1er août, vous n'aurez peut-être pas de retour immédiat de ce rendez-vous, mais ne vous impatientez pas et ne pensez pas que c'est fichu, il y aura un retour avant le 12 août.

Sagittaire

Une bonne journée pour vous attaquer aux dossiers qui ont pris du retard, faites place nette si vous voulez partir en vacances la conscience tranquille. Surtout 1er décan, il y a encore des changements dans vos méthodes de travail, ou dans la nature même de votre travail. Il s'agit peut-être pour vous d'apprendre et de digérer ce que vous apprenez afin que cela devienne automatique. Vous n'êtes pas de ceux qui disent que c'était mieux avant, aussi vous adaptez-vous facilement.

Capricorne

Vous avez tous les atouts en mains aujourd'hui, surtout né en décembre. C'est fou comme vous vous êtes libéré de vieux schémas inutiles ces derniers mois ! Vous devez vous sentir bien plus léger et surtout moins dans le " devoir ", moins dans les contraintes que vous vous imposiez ou qu'on vous imposait. Cette nouvelle liberté peut provenir du fait que vous avez peut-être un meilleur pouvoir d'achat : d'une certaine manière, l'argent c'est la liberté.

Verseau

Vous serez de nouveau dans une sorte d'orage magnétique, mais peu durable. Il n'empêche vos nerfs en prennent un coup à chaque fois car vous dramatisez. Vous exagérez ce qu'il se passe et ne voyez que le côté dérangeant, contraignant des choses. Mais toute chose à son revers et vous devez absolument le découvrir de manière à moins réagir à chaque coup de boutoir d'Uranus. Il faut aller de l'avant, même si cela vous remue de fond en comble.

Poissons

Une belle journée pour vous aussi, vous vous sentirez relié aux autres par une sorte de complicité tacite et vous vous comprendrez sans avoir à vous expliquer. Une communication plus sensorielle que verbale et qui vous enchantera, vous qui préférez le ressenti aux mots. 3e décan, vous profitez vous aussi d'une agréable conjoncture, favorable à vos échanges amoureux et, pourquoi pas, aux rencontres qui font battre votre coeur. A ne pas prendre trop au sérieux cependant.