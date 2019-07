L'horoscope du 28 juillet 2019

publié le 28/07/2019 à 07:56

Bélier

Si vous avez envie de déclarer votre amour, ou de faire plaisir à celui ou celle que vous aimez, c'est vraiment le bon moment. 1er décan, jusqu'au 5 août. En outre, vous serez plus démonstratif de vos sentiments que d'habitude, ou c'est votre partenaire qui ne cachera pas ce qu'il ou elle ressent, pour votre plus grand plaisir. D'ailleurs, d'une manière générale, le plaisir sera au rendez-vous des prochains jours, avec même de l'inattendu au programme.

Taureau

Ce n'est pas une bonne configuration, je vous l'ai déjà dit 1er décan, beaucoup doivent tourner une page et se détacher d'un travail ou d'une personne. C'est un long processus qui a démarré il y a plus d'un an, auquel vous vous refusez parce que vous êtes le signe du zodiaque qui s'attache le plus à ceux et à ce qu'ils aiment. Vous en priver c'est comme vous amputer d'une certaine manière. Mais vous pouvez être sûr que vous finirez par y trouver votre compte.

Gémeaux

Jolie conjoncture, que vous soyez en vacances ou pas, vous serez totalement vous-même, drôle, léger, flatteur, séducteur et vous vous amuserez à flirter. Cela ne durera malheureusement qu'un temps, jusqu'au 5 août pour le 1er décan, aussi profitez le plus possible du moment présent. Cette conjoncture correspond parfaitement à la rupture de rythme des vacances et si vous partez ces jours-ci, vous serez vraiment à votre affaire !

Cancer

Ne vous prenez surtout pas la tête, au contraire laissez-vous vivre ! Le plaisir, le bien-être, le farniente semblent être au programme pour ceux du 1er décan. Cela peut correspondre à un départ en vacances, bien sûr, mais si vous ne partez pas l'ambiance devrait être la même... Peut-être que votre travail sera plus facile, qu'on exigera moins de vous ou que les horaires seront plus souples et vous aurez alors le sentiment de pouvoir profiter davantage de la vie. 1er décan cela va durer jusqu'au 5 août.

Lion

Vénus est fâchée avec Uranus et si vous êtes de juillet, vous avez pris conscience que vos sentiments ou ceux de votre partenaire ne sont plus les mêmes. Vous êtes passé dans un autre registre, où vous avez peut-être plus de liberté, mais ce n'est pas ce que vous souhaitiez. De fait, vous êtes en pleine remise en question et cela ne touche peut-être pas que vos amours. C'est tout un système de valeurs, toute une construction qui peut être en train de changer.

Vierge

Vénus se trouve à présent dans votre signe d'ombre et vous qui êtes discret, vous le serez davantage, au point qu'on ne fera pas très attention à vous. De plus, vous enverrez des signaux contradictoires, 1er décan jusqu'au 5 août, aussi essayez d'être très clair avec ceux que vous aimez. Toutefois, beaucoup de Vierge se feront du souci pour leur couple, ou pour leur partenaire parce qu'il ne sera pas en grande forme. Et vous jouerez le rôle du docteur, vous le/la " soignerez ".

Balance

Vénus en Lion ne vous veut que du bien, elle cherche à vous rendre moins dépendant affectivement et à vous faire apprécier un autre type de relation. L'amour-amitié aura toute sa place sous cette conjoncture, mais je ne dis pas que vous allez obligatoirement vivre cette situation : cela vous viendra à l'esprit, vous y penserez ou en parlerez et cela vous semblera être, éventuellement, une expérience à faire. Ou une autre manière de débuter une relation.

Scorpion

Vénus et Uranus ne sont pas en phase entre elles ni avec vous. 1er décan, je vous le dis depuis des mois, il faut absolument changer votre mode de relation. Surtout dans le domaine amoureux où vous exprimez des demandes qui sont trop importantes et auxquelles nul être au monde ne peut répondre. Je vous engage à réfléchir et à faire la part des choses entre vos demandes infantiles et celles qu'un adulte est en droit de faire à un autre adulte.

Sagittaire

Une bonne Vénus, vos sentiments prennent de l'ampleur et s'étendent autant aux humains qu'aux endroits que vous allez visiter si vous partez en voyage. On y est là, ce sont les grands départs du mois d'août et vous en faites peut-être partie. Mais si vous ne prenez pas de vacances, ou si vous rentrez déjà, évidemment Vénus sera toujours aussi positive et les circonstances feront que vos sentiments s'épanouiront, que ce soit avec votre conjoint ou quelqu'un rencontré récemment.

Capricorne

Il se pourrait, si vous êtes du 1er décan, que votre libido atteigne ses plus hauts niveaux, mais rien ne se passera si vous n'exprimez pas clairement votre désir (jusqu'au 5 août pour votre décan). En effet, si Vénus en Lion est généralement assez démonstrative, le secteur de votre zodiaque qu'elle occupe est très réservé, et va dans le sens de votre nature ; toutefois, vous pourriez être surpris par la force de ce que vous ressentirez et par le fait que vous ne vous contrôlerez pas tout le temps.

Verseau

On pourrait réitérer une offre qui vous a été faite il y a peu et à laquelle vous n'aviez pas pu répondre. Mais, pas sûr que vous puissiez le faire maintenant. Vénus vous confronte en effet de nouveau à un choix, une décision à prendre, mais c'est moins " brusque " que lorsque Mars s'était opposée à vous début juillet. Cela dit, c'est peut-être votre vie amoureuse qui est concernée par la conjoncture et dans ce cas, il peut y avoir de fortes tensions.

Poissons

Vénus donne à vos sentiments une teinte généreuse et votre plaisir sera de chouchouter ceux que vous aimez, de répondre à tous leurs besoins ou désirs. Cela dit, c'est déjà dans votre nature, mais ce sera accentué pendant quelques jours par cette conjoncture (jusqu'au 5 août pour le 1er décan). En outre, votre quotidien sera plus facile, plus agréable et non exempt de petites surprises, d'une variété dont vous avez besoin pour être stimulé.