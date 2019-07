L'horoscope du 27 juillet 2019

publié le 27/07/2019 à 08:21

Bélier

C'est un bon week-end et même une bonne période qui démarre, surtout pour les natifs de mars. Vous vous sentirez bien connecté à ceux qui vous entourent. Certes, vos connexions sont généralement assez brèves (si vous êtes un vrai Bélier) : par exemple vous ne restez jamais, ou très rarement, des heures au téléphone... Vous ne l'utilisez pas pour papoter, c'est une perte de temps, mais pour obtenir une information ou pour en donner une.

Taureau

Votre côté terrien, attaché à vos racines et à vos traditions est accentué en ce moment, 1er décan, vous vous y accrochez d'autant plus que la vie vous malmène. C'est l'effet " Uranus ", le plus souvent déstabilisant parce qu'il s'agit de faire un saut dans l'inconnu ou de casser un schéma qui n'a plus de raison d'être... Or, Uranus est activée en ce moment par la conjonction que Vénus forme avec elle ; il pourrait même y avoir de la " casse " ou en tout cas un énorme ras-le-bol.

Gémeaux

La Lune étant chez vous ce week-end, veillez à ne pas être trop distrait 2ème décan, surtout demain. Quant au 1er décan, il entre dans une période très glamour, nous en reparlerons demain avec l'entrée de Vénus en Lion... Si vous partez en vacances, et même si vous restez chez vous, votre séduction sera très accentuée et vous obtiendrez ce que vous voulez des autres, de votre entourage proche surtout. Souvent, c'est parce que vous saurez les faire rire.

Cancer

Vous aurez besoin de bouger, de vous agiter pour vous débarrasser d'un énervement intérieur ; vous penserez trop et l'action vous aidera à vous détendre. Quelque chose, parfois de très banal, vous préoccupera et vous aurez du mal à ne plus y penser, sauf si vous allez faire une grande marche ou si vous mettez de l'ordre partout dans la maison. En outre, vous pourriez avoir un sentiment de solitude, même si vous avez du monde autour de vous.

Lion

Même si tout ne va pas comme vous le voulez, prévoyez un bon week-end, vous partez en vacances ou avez prévu quelque chose d'amusant avec vos amis. Ne laissez pas les tensions s'installer en vous ou autour de vous, elles pourraient être dues à l'arrivée de Vénus dans votre signe demain, la planète étant déjà conjointe à Uranus, ce qui la rend électrique. Vos relations avec l'être aimé, ou ceux que vous aimez en général, ne sont pas exemptes de remous.

Vierge

Tout en haut de votre ciel, la Lune exacerbe votre sensibilité et surtout vos peurs, vos inquiétudes, mais il semble que vous vous ferez du mouron pour rien ! Il ne s'agit pas de peurs imaginaires, mais de peurs que vous avez engrangées au fil des ans et qui ressortent par moments, probablement à la suite d'un changement dans vos habitudes qui remue des souvenirs inconscients. Il y a d'ailleurs, pour le 1er décan, pas mal de vieilles angoisses qui sont balayées par Uranus en ce moment.

Balance

La configuration est harmonieuse, que vous partiez ou que vous restiez vous aurez la possibilité de vous évader et même de vous dépayser, de vous changer les idées. Départ en vacances, lecture, bon film, quelque chose fera la différence et votre horizon s'élargira. En outre, l'entrée de Vénus en Lion demain pourrait participer de ce bien-être qui s'installe et qui, pour ceux du 1er décan, durera jusqu'au 5 août ; à vous ou à votre partenaire de le faire perdurer après le 5.

Scorpion

Vous serez à fleur de peau, hyper-sensible et réactif, surtout si vous êtes né en octobre, début novembre. Mais vous le cacherez derrière un masque d'indifférence qui déroutera ceux qui vous entourent. Ils ne sauront pas quoi penser, ni comment il faut vous prendre ! Par ailleurs, il est possible que vous soyez très mécontent après quelqu'un, contrarié par son attitude, probablement un membre de la famille ou même une personne du boulot. Surtout 2e décan.

Sagittaire

Partage est le mot-clé de ce samedi, montrez à l'autre et aux autres que vous vous intéressez à eux et laissez-les penser qu'ils sont le centre de votre monde. C'est une chose que vous savez très bien faire et qui est parfois un artifice, mais qui peut aussi être vrai. De bons aspects se profilent, qui vous mettront souvent en présence de personnes très différentes de vous et dont vous pourriez beaucoup apprendre. Mais la détente est aussi au programme, grâce à un voyage ?

Capricorne

Vous n'êtes pas superstitieux, mais certains talismans vous accompagnent toute votre vie, parce qu'ils ont un sens, une symbolique affective importante. Et si vous partez en voyage et que vous ne l'avez pas avec vous, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise. Est-ce que c'est ce que vous chercherez aujourd'hui parce que vous ferez vos valises ? en tout cas, vous fouillerez partout et en profiterez au passage pour mettre de l'ordre dans vos tiroirs, que vous partiez ou non.

Verseau

Vous serez dans un état d'esprit positif, en dépit des remous intérieurs qui se manifestent 1er décan parce que vous avez décidé de tourner une page, de changer de crèmerie, de boulot, de partenaire, bref de sortir d'une situation où vous étiez bien installé mais où vous aviez le sentiment de stagner. Là, pour le coup, vous ne stagnez plus mais vous êtes déstabilisé, ce qui est normal. Vous êtes en train de sauter à pieds joints dans l'inconnu. Mais la liberté est au bout du chemin.

Poissons

Tout vous touchera aujourd'hui, vous serez vulnérable parce que trop réceptif aux mauvaises ondes dégagées par d'autres. Vous avez des antennes pour les détecter. Et il se peut même que certains les attirent sans le vouloir. Essayez de vous protéger davantage, vous devez absolument trouver le moyen d'être moins vulnérable aux humeurs des uns et des autres, il y va de votre bien-être personnel qui, quoi que vous en pensiez, est important !