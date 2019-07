L'horoscope du 26 juillet 2019

publié le 26/07/2019 à 07:25

Bélier

2e décan, vous avez un tigre dans votre moteur et s'il y a une décision à prendre vous n'hésiterez pas. Mais n'en parlez pas pour l'instant ; on ne sait jamais. En effet, si Mars et Jupiter vous donnent la possibilité d'agir/réagir rapidement, vous avez aussi une dissonance de Saturne qui vous dit de prendre votre temps et de surtout ne pas vous précipiter. Il est en effet possible que lorsque Saturne redeviendra directe, mi-septembre, vous fassiez marche arrière.

Taureau

Chez vous, 2e et 3e décan, la Lune fait alliance avec Saturne et Pluton. Vous disposez d'une formidable force intérieure, qui ne doit pas être de la rigidité. Soyez attentif à ne pas imposer votre point de vue sans accepter de discuter : il vaut mieux être dans l'échange, quitte à entendre des propos qui ne vont pas dans votre sens, que de vous dire que vous avez raison, que les autres ont tort, et de vous conforter ainsi dans des certitudes. Cela pourrait vous isoler.

Gémeaux

Il y a du bon et du moins bon dans votre signe, mais le 2e décan attire l'attention parce qu'il est peut-être confronté à un adversaire ou à un concurrent de taille. Cela ne date pas d'aujourd'hui, cela fait quelques mois, mais il se peut que vous ayez la possibilité de faire passer un message à cette personne, et peut-être même de lui damer le pion. Mais c'est loin d'être fini et vous ne serez pas débarrassé de ce problème avant le mois de septembre ou d'octobre.

Cancer

Vénus et Mercure caressent le Soleil de ceux nés après le 19 juillet, vos rendez-vous et contacts seront très agréables et parfois l'amour pourrait vous surprendre. Soit que vous soyez attiré par quelqu'un, soit que vous soyez conduit à revoir l'un ou l'une de vos ex. En tout cas, il y a du sentiment ces jours-ci, profitez-en bien car Vénus entrera en Lion dimanche, alors que Mercure rétrograde chez vous. Peut-être attendrez-vous impatiemment un autre rendez-vous avec cette personne ?

Lion

L'harmonie Mars/Jupiter se fait sentir, elle est exacte et les natifs du 2e décan se feront remarquer par leur audace et leur désir de faire respecter la justice. Vous aurez besoin d'agir, ce sera presque malgré vous, tellement vous aurez envie d'être dans l'action et même d'éventuels dangers ne vous arrêteront pas ; vous aurez l'impression que vous avez tous les pouvoir, que vous êtes capable de tout, notamment si vous êtes né autour des 7, 8 août.

Vierge

Pour vous, Mars et Jupiter ne sont peut-être pas aussi positives car Jupiter peut symboliser un déménagement ou un problème de partage d'un bien avec un proche. Il se peut qu'il ou elle se montre agressif depuis quelque temps et vous ne savez pas de quelle manière le/la prendre. Cela dit, si vous ne déménagez pas, il se peut aussi que vous fassiez des travaux dans la maison, ou autour de la maison et que cela perturbe votre quotidien pendant quelque temps.

Balance

Vous bénéficiez à fond de la conjoncture, vos affaires sont en pleine expansion et encore ; vous n'avez pas atteint le niveau maximum comme en janvier ! Ce sera à partir de la mi-août pour le 2e décan et à partir d'octobre pour le 3e décan. C'est un peu la multiplication des petits pains, c'est-à-dire que cette progression, cette augmentation de clientèle, cette promotion, tout peut se faire sans que vous ayez à lever le petit doigt. Mais il y a quand même du boulot derrière.

Scorpion

Peu sensible à l'aspect du jour, vous serez centré sur les autres et sur une invitation qu'on pourrait vous faire et qui semble prometteuse, 2e ou 3e décan. De toute façon vous aurez besoin de sentir qu'on vous considère, qu'on vous respecte et si vous recevez une invitation ce sera précisément ce que vous ressentirez. Mais il est possible que certains natifs du 2e décan se lèvent du pied gauche et qu'ils ne soient pas d'humeur pendant deux ou trois heures.

Sagittaire

Vous êtes encore très stimulé par Mars et Jupiter, certains ayant un idéal à défendre bec et ongles. Et pour cela, vous êtes souvent totalement imbattable. C'est-à-dire que vous disposez d'une force de persuasion, qui va parfois jusqu'à la mauvaise foi, mais ça marche ! 2e décan, vous avez donc tous les atouts en main puisque c'est vous le plus concerné, mais tout le signe pourrait avoir des retombées de cette conjoncture car Jupiter est chez vous.

Capricorne

C'est vraiment le moment de conclure, 3e décan, qu'il s'agisse d'une affaire de cœur ou d'une affaire tout court, vous avez su mettre toutes les chances de votre côté. Mais soyez plus disert, plus ouvert et souriant que d'habitude, le côté charme jouera beaucoup, même si vous êtes dans une négociation sérieuse. N'oubliez jamais que vous avez des êtres humains face à vous et qu'ils sont peut-être sensibles justement à vos petites marques d'attention.

Verseau

Le ciel est toujours orageux pour le 1er décan, mais pour le 2e il y a une belle opportunité à saisir, une offre à laquelle vous avez intérêt à bien réfléchir. Surtout, prenez votre temps pour évaluer la situation, de toutes les façons Jupiter est encore rétrograde jusqu'au 12 août ; je ne pense pas que vous soyez obligé de donner une réponse avant. Et s'il faut répondre immédiatement, demandez un délai car rien de durable ne démarre avec des planètes rétrogrades (Mercure l'est aussi).

Poissons

Vos rapports avec l'autorité et surtout avec ses représentants risquent d'être un peu difficiles ces jours-ci : ce n'est pas le moment de vous prendre pour le boss. Vous pensez parfois mieux savoir que lui/elle comment il faut agir et vous y allez sans consulter personne, de votre propre chef. Évidemment, pour l'autre, c'est une façon de saper son autorité et cela ne peut que vous retomber dessus. Avant d'agir de quelque manière que ce soit, parlez-en à qui de droit.