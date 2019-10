L'horoscope du 9 octobre 2019

publié le 09/10/2019 à 06:38

Bélier

Selon votre thème de naissance, Jupiter peut être très chanceuse ou au contraire vous exposer à des tracasseries. 3e décan, c'est son côté chanceux qui sera actif. On pourrait vous faire une offre intéressante, quelque chose qui va vous propulser plus loin, à moins que votre travail ne soit récompensé, qu'on vous remette une médaille ou quelque chose de ce genre. Une partie du décan a déjà reçu les influx de Jupiter, alors que ce sera du nouveau pour l'autre partie (né après le 15 avril).

Taureau

Le 1er décan va commencer à sentir les bons influx de Jupiter, une conjoncture qui va vous aider à voir le côté positif de votre situation, et il n'est pas évident ! La présence d'Uranus sur votre Soleil est un indicateur d'instabilité, de crainte pour l'avenir, or avec le bon aspect de Jupiter vous serez rassuré et vous verrez l'avenir d'une autre manière. Seriez-vous en train de changer votre conception de l'existence, vos idées, vos opinions ont-elles beaucoup évolué ces derniers temps ?

Gémeaux

Face à votre 3ème décan, Jupiter peut autant parler de mariage, d'association, qu'au contraire révéler des difficultés avec l'autorité, celle des autres en priorité. Mais on peut aussi vous reprocher de trop en faire, d'être vous-même trop autoritaire ou trop enclin à vous croire supérieur aux autres. Dans certains cas, on peut même vous reprocher une attitude méprisante vis-à-vis d'autrui. Donc né après le 11 juin, gare à toute forme d'excès, dans le plus comme dans le moins !

Cancer

Né après le 12 juillet, si vous cherchez du boulot c'est le moment, faites feu de tout bois vos chances de trouver un emploi sont décuplées jusqu'au 2 décembre. Et si vous avez déjà un travail, les conditions dans lesquelles vous le faites pourraient être améliorées, autant au niveau des horaires que des outils ou instruments avec lesquels vous travaillez. Votre service peut aussi s'agrandir et voir débarquer de nouveaux collaborateurs (jusqu'au 2 décembre).

Lion

Les natifs du 3e décan ont toutes les chances d'attirer l'attention, de faire parler d'eux ou de leur travail. L'une de vos créations pourrait être un succès, à moins que vous n'accueillez ou n'ayez déjà accueilli un enfant dont vous attendiez impatiemment la venue. En tout cas, le bon aspect de Jupiter qui est en action jusqu'au 2 décembre peut se révéler flatteur, valorisant pour beaucoup d'entre vous ; mais vos " enfants " réels ou symboliques sont aussi au premier plan.

Vierge

Si Jupiter peut créer quelques tracasseries pour le 3e décan, ça ne sera pas le cas pour ceux du mois d'août qui vont connaître une très belle progression. Cela se jouera au niveau du travail où vous aurez plus d'espace pour vous déployer : plus de " dossiers ", une meilleure considération de la part de vos employeurs, et même un nouveau boulot qui se profile pour certains. Jupiter ne fait que commencer son travail, ne soyez pas impatient, tout sera acté d'ici fin janvier 2020.

Balance

A présent Jupiter éclaire votre 3ème décan, donc né après le 13 octobre, vous avez l'opportunité de rajouter une corde à votre arc ou de vous enrichir d'un savoir. C'est probablement déjà le cas pour une grande partie du décan, mais quand Jupiter avait rétrogradé en avril, certains n'avaient pas vraiment reçu ses influx. Ça va être chose faite et vous pourrez profiter de ses développements, mais aussi de petits déplacements agréables ; jusqu'au 2 décembre.

Scorpion

C'est le domaine des acquisitions qui est prioritaire avec Jupiter et votre 3ème décan va pouvoir en profiter. Vous allez certainement améliorer votre qualité de vie, soit parce que vous gagnerez plus, soit parce que vous ferez un achat qui ira dans ce sens (un bon lit, un canapé...). Il n'est pas exclu aussi que l'argent rentre d'une autre manière, peut-être un coup de chance ? Mais il peut arriver, pour certains, qu'au contraire l'argent soit un gros problème (Jupiter est une loupe).

Sagittaire

Dans votre 3ème décan, Jupiter ne forme aucune dissonance, les uns seront intelligemment opportunistes, les autres recevront une sorte de récompense. Quelque chose qui peut même être honorifique... Mais vous pouvez aussi avoir prévu un beau voyage ou de recevoir/donner un enseignement enrichissant. Jupiter restera chez vous jusqu'au 2 décembre et entrera ensuite en secteur 2, celui de l'argent et des biens acquis ou à acquérir.

Capricorne

1er décan, donc né en décembre, Jupiter sera bientôt chez vous et peut déjà se faire remarquer. Votre travail pourrait être une source d'épanouissement d'ici peu. A moins que vous n'ayez la chance d'en trouver un qui vous conviendra... Côté santé (Jupiter représente votre secteur 12, souvent associé à la santé), il se peut que vous puissiez bénéficier d'un traitement qui vous réussira mieux que les précédents. Par ailleurs, vous pourriez vous intéresser à une religion, une philosophie.

Verseau

Né après le 9 février, Jupiter est votre meilleur guide, d'ailleurs il semble que quelqu'un va jouer un rôle de grand frère et vous aider à aller plus loin ou plus haut. Un projet sur lequel vous travaillez peut-être depuis longtemps pourrait soudain prendre de l'ampleur, de lui-même ou grâce à l'aide de quelqu'un, voire d'un sponsor intéressé par ce projet. Mais gardez les pieds sur terre, surtout si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Laissez du temps au temps.

Poissons

Il se peut que vous grimpiez un échelon, 3e décan, ou qu'au contraire on discrédite votre travail. Avec Jupiter, deux situations contraires peuvent coexister, c'est une planète double et autant vous pouvez être content de vous, autant vous pouvez craindre pour votre réputation ou avoir affaire à la dureté de l'administration et de la loi en général. Vos rapports avec l'autorité ne seront pas forcément faciles sous cette conjoncture ; dans ce cas, ne jetez pas d'huile sur le feu.