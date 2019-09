L'horoscope du 10 septembre 2019

publié le 10/09/2019 à 06:15

Bélier

On pourrait vous proposer un projet ou vous-même pourriez avoir une bonne idée aujourd'hui, mais ne vous précipitez pas. Laissez-la mariner deux ou trois jours car elle mérite que vous en discutiez avec des collaborateurs ou même un ami de confiance. En outre, la Lune va passer par les Poissons entre jeudi et samedi et vous risquez de ne pas disposer d'éléments assez convaincants pour imposer votre projet ou vos idées. Cela concerne surtout les natifs du 1er décan, à qui il est conseillé donc de dompter leur impatience, juste pour quelques jours.

Taureau

Je vous confirme que la semaine sera bonne, c'est juste qu'aujourd'hui les natifs d'avril pourraient avoir une obligation vraiment casse-pieds à respecter. Définitivement, vous n'aimez pas qu'on vous impose une autre loi que la vôtre, qu'on exige certaines choses de vous : vous vous mettez alors en mode résistance et vous vous butez, vous êtes comme un cheval qui refuse l'obstacle. Le résultat est qu'on se méfie de vous et de vos réactions, et ce n'est pas une bonne chose.

Gémeaux

En dépit du fait qu'une certaine situation va à vau l'eau pour le 2ème décan, vous garderez confiance aujourd'hui et ferez même preuve d'un certain optimisme. Ne croyez pas que ce soit de l'inconscience, c'est juste une forme de pare-feu qui peut vous protéger des intempéries. Et il y en a forcément une, liée à la dissonance entre Mars et Neptune : on prend des décisions à votre place, ou vous-même êtes en passe de prendre une mauvaise décision (2ème décan, né autour des 7, 8, 9 juin).

Cancer

Nerveux et impatient d'agir, vous avez tous les atouts pour accélérer et régler plusieurs questions à la fois. Même 2ème décan, alors que Saturne vous ralentit ! On ne peut pas dire (né autour des 5, 6 juillet) que vous ressentirez les freins saturniens aujourd'hui, d'autant plus que la planète étant rétrograde elle est beaucoup moins active. Si vous avez un choix à faire et que ça traîne, sachez que Saturne reprendra une marche directe le 18, mais il faudra encore un peu de temps et de patience.

Lion

Il est possible, 1er décan, que vous ayez un choix à faire mais à mon avis ce n'est pas le moment et surtout, il semble que vous devriez laisser la vie décider pour vous. Parfois ce n'est pas une mauvaise stratégie, au contraire, et cela ne veut pas dire que vous êtes dans le déterminisme, au contraire. Vous vous donnez l'opportunité de prendre, peut-être, un meilleur chemin que celui que vous auriez décidé, parfois sous la pression et parce que vous avez peur de l'inconnu.

Vierge

S'il y a quelques modifications à apporter dans vos habitudes de travail, ne rechignez pas car finalement vous gagnerez du temps et le boulot sera plus facile. C'est surtout le 3ème décan qui pourra se féliciter s'il s'adapte, vous en tirerez un vrai bénéfice. 1er décan, rien d'intéressant dans votre ciel d'ici samedi ; en revanche, 2ème décan, Mars et Neptune sont opposées et actives sur vos choix et décisions. Ou ceux qu'on veut vous faire prendre, parfois malgré vous. Ne vous laissez pas faire.

Balance

Une bonne journée pour votre ego. On vous fera des compliments et vous-même serez assez satisfait de votre travail, en dépit du fait qu'il y en a des tonnes. Sur le plan affectif - qui compte beaucoup pour la Balance - la journée sera également très agréable car votre chéri/e sera plus démonstratif que d'habitude. En outre, Vénus s'approche de vous et entrera samedi dans votre décan, un must ! 2e décan, gare aux erreurs de lecture, d'écriture, et aux mauvaises décisions.

Scorpion

C'est là où vous vous rendez compte à quel point l'amitié est importante dans votre vie, et combien vous pouvez avoir besoin aussi de vos alliés professionnels. Il s'agit donc d'entretenir vos relations, de ne pas faire appel à elles QUE lorsque vous avez besoin d'elles. Appelez-les de temps en temps, même si vous n'avez rien à leur dire, juste pour prendre de leurs nouvelles et préserver les liens. Et s'il y des tensions avec quelqu'un en ce moment, apaisez-les rapidement (2e décan).

Sagittaire

3ème décan, si vous voulez convaincre votre boss que vos idées sont les meilleures, si vous avez quelque chose à lui vendre, c'est LA bonne journée pour le faire. Montez au créneau, vous n'aurez pas à le regretter. Vous pourriez aussi obtenir un contrat, une promesse d'engagement... 2ème décan, ces jours-ci sont moins folichons pour ceux qui sont nés autour du 10 décembre : tout ce que vous entreprenez n'aboutit pas, ou aboutit à des résultats contraires. Ne bougez pas pour l'instant !

Capricorne

Il pourrait être question d'une promotion, 1er décan, avec augmentation à la clé. Vous êtes, de toutes les façons, en position de force jusqu'en fin d'année. Et encore, à mon avis cela durera une grande partie de 2020 car Jupiter va donner un élan positif à votre évolution, personnelle ou professionnelle fin 2019... 2ème décan, né autour des 7, 8 janvier, vous relâchez peu à peu le contrôle que vous exerciez sur vous-même et êtes moins " accro " aux responsabilités.

Verseau

La Lune est installée chez vous et réveille certaines de vos angoisses, celles que vous vous faites pour votre avenir, 1er décan et qui sont parfois sans fondement. Uranus, votre planète, est responsable des hauts et des bas que vous traversez (enfin, elle les représente, ce qui n'est pas pareil) et comme elle se trouve dans un secteur où l'imaginaire est puissant, il est possible que vous vous fassiez des films sur la façon dont les choses vont se passer. Dites-vous que vous êtes trop dans l'émotion.

Poissons

Autant vous pouvez être méfiant, autant il vous arrive d'être trop confiant et cela peut être le cas pour le 2ème décan. Ne vous laissez impressionner par personne. C'est justement le problème en ce moment, vous êtes un peu trop impressionnable et vous voyez des signes négatifs partout ! Mais ce n'est pas du tout le cas du 1er décan, qui a de très bons atouts en poche et ce n'est pas fini : la fin de l'année sera importante en termes de changement, de progression plus rapide.