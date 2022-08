L’horoscope du lundi 15 août

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Quelle belle conjoncture pour votre signe ! Aujourd'hui en particulier, mais l'ambiance se prolongera au moins jusqu'à vendredi. La Lune, dans votre signe, rejoint Jupiter et les deux sont reliées à Vénus. Il va se passer quelque chose qui vous donnera le sentiment d'être heureux, que tout roule, que vous avez de la chance.

Taureau

Il s'en passe des choses chez votre voisin Bélier ! La Lune et Jupiter sont réunies aujourd'hui, et en phase avec votre planète, Vénus. Il se pourrait que vous assistiez à un mariage, ou en tout cas à un événement où il y a du bonheur, de la joie surtout. A moins que vous ne tombiez amoureux de manière virtuelle, ou d'une image...

Gémeaux

Un épisode chanceux ? Un projet qui se concrétise ? Une rencontre amicale ? Quoi qu'il en soit, vous avez de bons influx de Vénus toute la semaine et ils vous mettront d'excellente humeur. Vous vous sentirez aimé et apprécié par votre entourage ou alors vous apprécierez beaucoup l'environnement dans lequel vous serez.

Cancer

Au zénith de votre zodiaque, une rencontre Lune-Jupiter, en harmonie avec Vénus. Il se pourrait que vous ayez le sentiment d'avoir réussi quelque chose, un sentiment agréable, confortable, peut-être parce que vous aurez relevé un défi et que vous aurez gagné. Mais il peut très bien y avoir de l'argent à la clé aussi (1er décan, début du 2e).

Lion

Une semaine top de chez top pour les natifs du 1er décan, grâce à Vénus et Jupiter qui s'allient pour augmenter votre joie de vivre, vos chances sur le plan financier et le plus important, pour vous donner de l'amour. A moins que ça ne soit vous qui en donniez autour de vous, ou à une personne très spéciale. La beauté vous attirera.

Vierge

Une harmonie Lune-Vénus-Jupiter marque ce lundi, un des meilleurs aspects que le zodiaque peut produire ! Vénus restera toute la semaine en phase avec Jupiter, mais ce lundi est spécial, une passion pourrait avoir fait son entrée dans votre vie, un peu excessive certes, alors que pour d'autres c'est l'argent qui sera source de plaisir.

Balance

Une excellente semaine pour le 1er et le début du 2ème décan (né avant le 7 octobre). Et elle commence bien avec une réunion entre Vénus et Jupiter qui durera jusqu'à vendredi. Et elle est exaltée aujourd'hui par la Lune en Bélier : il n'est pas impossible que vous fassiez une rencontre, ou qu'on vous invite à une belle fête.

Scorpion

Mars, votre planète, termine son parcours face à vous, en Taureau et entrera samedi en Gémeaux où elle s'installera jusqu'en mars 2023. Cette semaine, elle regarde droit dans les yeux ceux nés après le 19 novembre, et vous demande d'être conciliant, de ne pas jeter d'huile sur le feu si jamais vous êtes en conflit.

Sagittaire

Ce sera peut-être la meilleure semaine de l'été, grâce à Vénus en Lion en harmonie avec Jupiter. D'ailleurs, la Lune active cette conjoncture aujourd'hui et vous la sentirez davantage si vous êtes de novembre (vendredi aussi). Cette configuration est symbole d'amour de la vie, de joie de vivre, de rencontre amoureuse pour certains.

Capricorne

Ceux d'entre vous qui sont à la recherche d'un petit nid douillet, d'un joli cottage ou encore d'une affaire à faire dans l'immobilier, pourraient être satisfaits cette semaine, et peut-être même ce lundi. Mais il est possible aussi qu'un heureux événement familial soit au programme des prochains jours, un mariage par exemple.

Verseau

La jolie conjoncture qui se forme en ouverture de cette semaine devrait vous être profitable sur le plan des échanges, la communication dans son ensemble étant favorisée par les planètes. Toutefois, les rencontres le sont aussi, pas toujours amoureuses : des prises de contact positives et qui vous mettront d'humeur enjouée.

Poissons

Né entre le 6 et le 15 mars, Mercure s'oppose à vous cette semaine, une journée pour chacun. Elle forme un bon et créatif aspect avec Uranus en début de semaine et c'est le signe qu'on pourrait vous faire une proposition à laquelle vous réfléchirez soigneusement parce qu'elle vous plaira. A moins que vous n'ayez un rendez-vous coeur.

