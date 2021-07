L'horoscope du lundi 12 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Rien ne vaut une bonne explication pour rétablir le courant entre vous et un proche, seulement n'y allez pas trop fort, il est important de ménager la sensibilité de l'autre. Sinon vous ne règlerez pas la question et au contraire, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Cela concerne surtout les natifs du 1er décan. 2e décan, Vénus et Mars ne seront plus en aspect demain, mais vous ne serez pas moins passionné pour autant. Vous vous calmerez un peu ! 3e décan, nous en reparlerons mais vous devez déjà sentir les bons et très sensuels influx de Vénus et Mars. Votre créativité peut aussi être au top.

Taureau

2e décan, les influx d'Uranus sont activés, ne vous étonnez pas si vous êtes nerveux et anxieux parce que vous ne savez toujours pas de quoi votre avenir sera fait. Il y a eu des changements et en ce moments les natifs des 4, 5 mai sont au centre de la conjoncture. Cela dit, selon votre thème, les changements peuvent se révéler très positifs. 1er décan, aucun problème de communication cette semaine, surtout si vous êtes entouré de personnes plus jeunes que vous. Tout se passera bien. 3e décan, ça risque d'être un peu remuant, les émotions seront fortes pour beaucoup d'entre vous.

Gémeaux

Ça va swinguer dès demain pour le 3e décan, votre coeur va battre la chamade, peut-être pour quelqu'un avec qui vous aviez déjà établi une très bonne connexion, mais c'était resté platonique et peut-être depuis longtemps ! En tout cas, l'histoire sera captivante et vous pourriez même être emballé. Mais n'allez pas plus vite que la musique ! 2e décan, rien de très nouveau, sauf si vous êtes né les 30 ou 31 mai ; un événement heureux pourrait se préparer. 1er décan, réfléchissez avant de sortir votre carte bancaire, voyez si vous ne trouverez pas mieux ailleurs !

Cancer

Dialoguez, bougez, déplacez-vous, et vous serez en phase avec Mercure qui occupe votre signe depuis hier, 1er décan. Les propositions de toute nature seront aussi à l'honneur. Mercure est en harmonie avec la planète de chance, Jupiter, jusqu'à jeudi, soyez le plus opportuniste possible si vous ne voulez pas laisser passer une occasion. 2e décan, peu d'aspects cette semaine, mais il y a toujours Uranus pour vous inciter, en douce pour le moment, à prendre votre indépendance. 3e décan, Mars en Lion vous regarde à partir de demain : vous serez entêté, tenace, plus accrocheur que jamais dans tous les domaines.



Lion

Vénus arrive chez vous, 3e décan, et sera encore conjointe à Mars. Soit vous allez avoir un gros coup de cœur, vous vous emballerez, soit au contraire il y aura un conflit. Et cela durera toute la semaine. Si vous êtes en conflit, ne laissez pas votre orgueil vous dicter vos comportements ; il faut parfois savoir reculer pour mieux sauter, dit-on. 2e décan, vous êtes encore sous l'influence de Saturne et Uranus, c'est en quelque sorte la querelle des anciens contre les modernes ; ces derniers prennent l'avantage. 1er décan, vous pourriez apprendre quelque chose que vous serez le seul à savoir !

Vierge

Une sympathique semaine pour le 1er décan. Né en août, vous avez sûrement des projets de vacances, mais vous pouvez aussi commencer un nouveau travail passionnant. Cela dépend de votre thème natal... Mais, en général, les aspects de Mercure jouent sur des détails, sur des habitudes et les déplacements, ou alors les projets seront plus fréquents. 2e décan, l'influence libératrice d'Uranus se fait encore sentir toute la semaine (né vers le 7/9) avant qu'elle ne rétrograde la semaine prochaine. 3e décan, vous pourriez vibrer pour quelqu'un en secret, la personne n'étant pas libre ou alors ne sachant pas ce que vous ressentez.

Balance

Une semaine pleine de bonnes vibrations, surtout 3e décan. La conjonction de Vénus et de Mars peut vous voir très amoureux de quelqu'un que vous trouvez spécial. Ou alors ce sont vos sentiments qui ne sont pas habituels, qui sortent du cadre et vous surprennent. La personne en question peut aussi être différente des autres. 2e décan, seule la Lune vous regardera jeudi et vendredi, elle sera chez vous et, comme souvent, vous vous ferez du souci pour un parent ou un enfant. 1er décan, un important rendez-vous, un déplacement, une démarche devraient être au programme cette semaine.

Scorpion

3e décan, Vénus sera toute la semaine en haut de votre ciel, on accordera de la valeur à votre travail ou à l'une de vos réussites. Il faut dire que les planètes sont bien alignées, et que cela dure depuis quelque temps. Neptune et Pluton, qui créent le climat de fond vous regardent et vous encouragent : prenez le pouvoir, on ne vous le donnera pas. 2e décan, seule Uranus qui s'oppose à vous est encore active et un partenaire ou un associé vous crée bien du souci. Et vous ne pouvez rien y faire pour l'instant. 1er décan, envolez-vous, que ce soit réellement ou grâce à votre imagination.

Sagittaire

Rien ne vous empêchera de n'en faire qu'à votre tête, 3e décan, vous n'écouterez même pas vos petites voix intérieures, vous foncerez parce que vous serez enthousiasmé. Cela peut jouer dans le domaine amoureux mais aussi dans celui de l'aventure. Ne décidez de rien, même pas d'une randonnée, si quelque chose vous dit qu'il vaut mieux reporter. 2e décan, protégé par Saturne, vous ne vous mettrez pas en situation périlleuse, même dans le domaine de l'argent qui est parfois prioritaire en période Cancer. 1er décan, si vous avez de l'argent à réclamer, c'est le bon moment, prenez votre téléphone !

Capricorne

Vous avez toute la semaine, natif de décembre, pour vous mettre d'accord avec quelqu'un, signer un contrat ou ouvrir un dialogue positif avec l'un de vos proches. Comme je vous l'ai dit hier, Mercure vous regarde et active Jupiter, il ne peut donc ressortir que du positif de vos échanges. Une offre peut aussi vous être faite. 2e décan, aucun aspect sauf celui d'Uranus, actif jusqu'à la semaine prochaine et qui crée de bonnes conditions pour vous libérer de votre désir de perfection. 3e décan, il se peut que vous ayez à mettre le poing sur la table pour récupérer de l'argent qu'on vous doit.

Verseau

Né après le 8 février, soit vous êtes en conflit avec un partenaire, affectif ou professionnel, soit au contraire vous allez tomber sous le charme de quelqu'un. Si vous êtes en couple, un retour de flamme est possible, tout comme vous pouvez aussi être en désaccord avec l'autre ; et la réconciliation attendra, votre chéri/e est furieux/se. 2e décan, Uranus est encore active jusqu'au 20 août et prône le changement, mais après vous serez tranquille jusqu'au 19 janvier 2022. 1e décan, les détails vous ennuieront prodigieusement et vous détesterez ceux qui pinaillent.

Poissons

3e décan, si vous travaillez, attendez-vous à un petit conflit avec un collègue ou un supérieur, cependant vous serez malin et vous devriez normalement avoir le dessus. Si tant est que vous ne prenez pas la personne de haut et que vous changez de sujet à chaque fois qu'il ou elle vous critiquera ou vous accusera de quelque chose. 2e décan, Uranus et ses expériences nouvelles est encore active pour vous jusqu'au 20 août. Un nouvel hobby, une nouvelle corde à votre arc ? 1er décan, profitez de la bonne conjoncture pour prouver que vos idées sont les meilleures ; et elles le sont !