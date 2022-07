L'horoscope du lundi 11 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous ne détesterez pas la dissonance Vénus-Neptune ! En effet, Vénus est bien placée et vous envoie de bonnes vibrations. Le problème c'est qu'elle manque de limites à cause de Neptune et que si vous pensez très fort à quelqu'un, vous serez totalement envahi par les sentiments et les émotions qu'il ou elle vous procure (3e décan).

Taureau

La semaine sera encore marquée par la présence de Mars dans votre signe, en particulier né entre le 25 et le 30 avril. Soit votre libido vous torturera et si vous avez quelqu'un pour répondre à vos désirs, tout ira bien. En revanche, si vous n'avez pas de réponse, personne pour vous satisfaire, vous avez intérêt à compenser d'une autre manière.

Gémeaux

3ème décan, Vénus est chez vous toute la semaine, à la fois en dissonance avec Neptune et en bon aspect avec Saturne. Des aspects contradictoires mais pas tant que ça ! Si votre situation a été très fluctuante depuis un an, que ça a parfois dérapé, les bons influx de Saturne vous ont incité, à chaque instant, à redresser la barre quoi qu'il vous en coûte.

Cancer

Deux aspects vont marquer cette semaine et vous serez surtout sensible à l'harmonie entre Mercure et Uranus, si vous êtes du 2e décan. Il y a quelque chose d'inhabituel, probablement une visite ou un petit déplacement. On peut parier que vous allez partir en vacances peut-être, ou juste prendre un très long week-end.

Lion

C'est l'autre aspects de la semaine (il y en a deux) que vous devez prendre en compte si vous êtes du 3e décan. Vénus et Neptune vont former une dissonance qui va créer du rêve, de l'illusion, des sentiments que vous prendrez pour de l'amour et qui n'en seront pas. A moins que vous n'ayez envie de fuir quelqu'un d'envahissant.

Vierge

1er décan, Mars vous regarde encore toute la semaine et vous transmet de bonnes énergies pour vous affirmer et surtout affirmer vos opinions. Ce que vous pensez compte, en dépit de ce que vous croyez, et vos proches sauront en tenir compte. Vous serez de très bon conseil, aussi n'hésitez pas à prendre la parole quand vous sentez que c'est le moment.

Balance

Les deux aspects de la semaine sont bons pour vous, mais surtout celui de Vénus, votre maître. Elle sera peut-être en dissonance avec Neptune mais c'est justement ce qui vous permettra de vous détendre et de ne pas être trop dans votre rôle d'adulte responsable. Redevenez un peu insouciant, cela vous fera du bien.

Scorpion

Vous n'êtes pas le " méchant ", tel que la Tradition nous le rapporte, vous êtes quelqu'un de profondément gentil, mais il ne faut pas vous faire de crasse, ou manquer à sa parole, ou encore vous raconter des bobards. Si vous êtes déçu par quelqu'un, ou par quelque chose, c'est fini, vous ne pouvez plus vous y investir.

Sagittaire

La Lune est toujours chez vous et s'oppose à Vénus ce soir (3e décan). Cela augure de quelques jours de flou, d'incertitude concernant une personne que vous aimez et peut-être même votre conjoint. Soit vous avez été déçu, soit vous sentez qu'inexorablement vous vous éloignez l'un de l'autre. Ou alors vous rêvez à quelqu'un d'inaccessible.

Capricorne

Le Soleil et Mercure seront en conjonction face à vous et indiquent que c'est une bonne semaine pour vos échanges et négociations, ou alors pour signer un contrat, un document. Bref, vous vous sentirez accepté, ou c'est ce sur quoi vous travaillez qui sera bien reçu (3e déca). 1er décan, né avant le 29, vous avez la forme et une volonté de fer.

Verseau

Vous êtes parfois très tenace, voire jusqu'au-boutiste et c'est ce qui pourrait arriver cette semaine si vous êtes né en janvier, après le 24. C'est peut-être la colère qui vous motivera, en tout cas quoi qu'il se passe, vous ne lâcherez pas prise. Surveillez vos impulsions et n'entretenez pas de rancune, ça vous ferait plus de mal que de bien.

Poissons

Il y a un des aspects de cette semaine qui sera très satisfaisant pour vous, surtout 2e décan : Mercure, très positive en Cancer, formera de mercredi à samedi un bon aspects avec Uranus, planète de l'évolution, des changements. Quelque chose a bougé dans votre vie, au niveau des échanges ou des apprentissages. Vous pourriez faire (avoir fait) une formation.

