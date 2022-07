L'horoscope du Gémeaux pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres au Gémeau au mois d'août 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mai et le 21 juin.

Climat général

C'est sous le règne du Lion que va se dérouler ce mois d'août, en tout cas jusqu'au 23. Une bonne position du Soleil pour vous car il éclaire un secteur qui a des points communs avec vous et surtout une volonté de communiquer, de vous faire des relations, d'obtenir des confidences, des informations... Vous serez donc très bavard et si vous ne voulez pas souler votre entourage, laissez-leur la parole de temps en temps, écoutez-les, eux aussi ils peuvent vous amuser et même vous faire rire.

Vie quotidienne

Jusqu'au 20, Mars occupera le 3e décan du Taureau et sera en conjonction avec Uranus. C'est votre secteur 12, aussi un événement surprenant, brusque, peut survenir, mais il n'aura pas forcément d'impact sur vous, sauf si vous êtes très impressionnable. Cela devrait normalement se passer ailleurs, ou alors dans une autre communauté que la vôtre. Après le 20, Mars entre chez vous et ne vous quittera plus avant longtemps. 1er décan, un nouveau travail ? Quelque chose qui vous excitera en tout cas, mais qui peut vous mettre sur les nerfs.

Vie amoureuse

2e et 3e décan, Vénus sera chez votre voisin du Cancer jusqu'au 11 et s'opposera à Pluton la semaine du 8. Vous pourriez avoir affaire à un/e partenaire très possessif, qui cherchera à avoir une emprise sur vous. Traitez cette personne avec humour, ne lui donnez aucune prise et cela, même s'il/elle cherche à vous dévaloriser. Cela dit, vous pouvez aussi avoir un souci financier. Après le 11, 1er et 2e décan, avec Vénus en Lion vous serez les rois de la drague, vous plairez à tous, en particulier du 11 au 19 où un flirt pourrait s'installer.

En aparté

La pleine Lune du 12, oppose Cancer et Capricorne, vos secteurs financiers. Si vous êtes en vacances, vous serez tenté de dépenser et c'est normal, vous aurez envie de vous faire plaisir et de faire plaisir à vos proches. L'important sera de ne pas exagérer. Il y aura une nouvelle Lune en Vierge le 27, pile en dissonance avec Mars, qui indique que votre rentrée ne sera pas de tout repos !. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

