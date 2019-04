L'horoscope du 28 avril 2019

publié le 28/04/2019 à 06:30

Bélier

L'un de vos amis pourrait vous appeler au secours, surtout si vous êtes du 3e décan, et en bon camarade vous vous précipiterez pour lui venir en aide. C'est inscrit en vous, l'amitié est sacrée ! Même si vous êtes très sélectif et que vous n'acceptez pas n'importe qui dans votre vie, vous avez un bon cercle amical et ce sont des personnes avec qui vous partagez beaucoup : sens des valeurs, affinités, amour pour un sport ou un hobby quelconque.

Taureau

Si vous fêtez votre anniversaire, vous êtes dans la mouvance d'Uranus : il y a et il y aura encore du changement. A terme vous serez un nouvel homme/femme. Bon, cela dit, ce n'est pas aussi simple que ça car avec cette planète en conjonction (Uranus), on peut faire des avancées fulgurantes et après il ne se passe rien pendant des mois... Mais l'important c'est que vous accompagniez ces changements, que vous ne luttiez pas contre.

Gémeaux

Une bonne journée encore, et cette fois c'est le 3e décan qui a la vedette. Ce dimanche sera un havre de paix, pourvu que vous ne pensiez pas trop. Le problème c'est que Jupiter s'oppose à vous et vous crée des tracasseries, surtout qu'elle est rétrograde et que vous ne pouvez rien faire pour l'instant pour arranger les choses, elles ne dépendent pas de vous... Il faut donc vous montrer patient préparer votre défense ou vous préparer à payer ce que vous devez.

Cancer

1er décan, rien ne pourra vous empêcher de concrétiser un projet, de le développer et vous aurez la possibilités de trouver un partenaire/associé en fin d'année. C'est une très bonne période pour vous, mais je ne me base que sur votre décan solaire et il y a de nombreux autres éléments dans votre thème qui peuvent contredire ces bonnes prévisions ; en tout cas si vous avez l'impression qu'elles ne s'appliquent pas à vous. Mais sachez que cela peut se décoincer à tout moment.

Lion

La plupart des planètes sont en phase avec vous, et surtout Jupiter si vous êtes du 3e décan. Il n'est pas impossible que vous attendiez un enfant pour bientôt. C'est une des interprétations de la présence de Jupiter en Sagittaire, mais vous pouvez aussi obtenir des succès, des récompenses et faire parler de vous. C'était déjà le cas tout mars et une partie d'avril, là Jupiter rétrograde mais vous retrouverez cette bonne ambiance après la rentrée de septembre.

Vierge

On sait à quel point vous êtes soigneux, ordonné et méticuleux, mais c'est parfois trop et il faut vous en préoccuper quand vous vérifiez dix fois certaines actions. Souvent la Vierge a des TOC (troubles obsessionnels compulsifs) mais cela se soigne très bien à présent et si cela vous handicape vous avez intérêt à consulter. Cependant, en fonction de votre thème cela peut être très léger et n'avoir aucun impact particulier, si ce n'est qu'on vous trouve très pointilleux.

Balance

La semaine à venir sera chargée pour ceux qui sont nés après le 14 octobre. Un nouveau travail qui démarre ? En tout cas, vous serez très mobilisé et proactif. Si quelque chose se met en place en ce moment, il va falloir compter avec la rétrogradation de Jupiter qui indique que les débuts seront lents et parfois peu productifs. Mais ne vous en inquiétez pas et profitez-en pour apporter les améliorations qui semblent nécessaires au fonctionnement de votre affaire.

Scorpion

Vous pourriez avoir l'impression, depuis quelques jours, qu'on vous manipule ou qu'on vous ment. Sachez que cela peut être le fruit de votre imagination. Même si vous avez trouvé des " indices concordants ", il se peut que vous les interprétiez de travers. Cela concerne surtout le 2e décan et l'aspect qui est responsable est en train de se terminer. Et quand vous ne serez plus sous le coup de vos émotions (ou de votre désir), vous pourrez enfin y voir clair.

Sagittaire

Le 3e décan a pu vivre des moments forts de café et ils reviendront. Mais pour le moment, préparez-vous à devoir vous battre ou à défendre votre honneur. En effet, Mars et Jupiter s'opposent déjà et l'aspect sera encore plus précis la semaine prochaine. Peut-être que vous aurez simplement une décision à prendre, mais il se peut aussi que vous vous retrouviez chez le médiateur ou au tribunal (dans les cas les plus difficiles). D'autres seront juste très en colère...

Capricorne

Souvent, vous ne vous traitez pas bien ! Vous vous en voulez on ne sait pas de quoi et vous vous sentez même parfois coupable d'évènements très anciens. Il est temps, si vous êtes du 3e décan, de balayer tout cela et Pluton est en train de vous dire comment vous devez faire. C'est-à-dire, en langage clair, que quelqu'un de votre entourage vous parle de manière à vous libérer de vos vieux schémas, ou alors cette personne vous sert de modèle sans qu'elle le sache.

Verseau

La Lune traîne chez vous, mais elle sera en harmonie avec Jupiter, alors si vous êtes du 3e décan vous profiterez d'un dimanche joyeux et convivial. Vous n'en demanderez pas plus ! Cependant, la prochaine opposition de Mars et de Jupiter pourrait vous préoccuper, mais en positif car c'est un événement positif qui aura lieu la semaine qui vient, ou cela a peut-être déjà commencé. Un travail qui va vous rapporter ou qui va faire parler de vous et améliorer votre réputation ?

Poissons

Si vous vous sentez un peu seul, n'est-ce pas en partie votre faute ? Allez, bougez-vous, appelez vos amis ou un ami et proposez-lui de faire quelque chose. Vous êtes souvent un peu passif, vous attendez que cela vienne des autres, qu'on vous appelle, qu'on vous invite, etc. Mais il faut y mettre aussi un peu du vôtre et faire le geste d'appeler, de montrer à vos amis que vous pensez à eux. Maintenir le lien avec votre cercle amical est indispensable à votre équilibre.