L'horoscope du 25 avril 2019

publié le 25/04/2019 à 05:46

Bélier

1er et 2e décan, le ciel est plutôt bienveillant à votre égard. C'est le 3e décan qui semble avoir des ennuis et qui peut penser être victime d'un mauvais sort. Mais est-ce vraiment le cas ? Il faut se poser la question et vous aussi vous devriez vous la poser car vous avez, pour beaucoup, votre part dans ce qui arrive : vous avez perdu votre boulot pour une raison qui vous paraît fallacieuse, par exemple. Mais renseignez-vous, demandez qu'on vous dise franchement ce qui vient de vous.

Taureau

Aller au bureau sera une vraie punition, vous aurez envie d'être dehors, dans votre jardin ou sur votre balcon, de vous occuper de vos fleurs ou de vos plantes. Faire pousser des choses est important pour vous, d'ailleurs je vous l'ai déjà dit, vous avez la réputation d'avoir la main verte. Mais vous adorez aussi les animaux et les grandes balades en forêt avec votre chien (par exemple). Par ailleurs, Mars et Neptune sont encore mal lunées, attention aux erreurs avec votre argent.

Gémeaux

Vous êtes probablement dans la tourmente, 2e décan né après le 6 juin, mais heureusement vous êtes de ceux qui ne font pas un drame de tout ! Or, la situation n'est pas dramatique, simplement vous ne la gérez pas, elle échappe à votre contrôle. Si vous voulez faire quelque chose de positif et que vous avez déjà fait des essais infructueux, peut-être serait-il bon de voir un psychologue, quelqu'un qui pourrait vous aider à envisager la situation sous un autre angle.

Cancer

Tristesse ou nostalgie pour ceux du 3e décan qui doivent se détacher de quelqu'un ou renoncer à une de leurs activités. Mais ce sera avantageusement remplacé. La nature a horreur du vide et si jamais vous devez lâcher quelque chose, ce sera très vite comblé par autre chose, mais pas forcément du même genre... En tout cas, Saturne et Pluton sont opposées à vous et vous placent face à un mur que vous ne pouvez franchir qu'en lâchant prise.

Lion

Quelqu'un d'absent, de malade, et c'est toute votre organisation habituelle qui en pâtit. Pas de nœuds au cerveau, la solution est devant vous, ouvrez les yeux. Parfois, vous ne voulez pas utiliser la solution la plus évidente parce que vous avez des principes et que vous avez décidé que vous ne feriez jamais " ça ". Mais, la transgression, vous connaissez ? Les principes doivent être oubliés de temps en temps, sinon c'est votre vie qui est immobilisée, rien ne progresse.

Vierge

2e décan, vous avez trois ou quatre jours délicats, surtout né après le 7 septembre. Évitez de faire l'autruche et vous pourrez enfin prendre les bonnes décisions. En tout cas si vous êtes de ceux que Neptune entoure d'un voile d'illusion et vous fait croire que la situation est bonne pour vous, en dépit de tous les signaux que vous recevez et que vous ne voulez pas écouter. Certes, faire le choix qui s'impose semble être malgré tout assez difficile à faire.

Balance

Hélas, 3e décan, ce n'est pas mieux qu'hier, mais face aux difficultés il y a toujours des façons de les minimiser ; en vous offrant un petit plaisir par exemple. N'importe quoi, pourvu qu'il s'agisse d'un vrai plaisir et vous verrez qu'il compensera, peu ou prou, le sentiment que vous êtes peut-être face à un mur et que quoi que vous fassiez ou décidiez, ça ne sera pas la bonne voie. Alors pourquoi ne pas remettre à plus tard, êtes-vous obligé de vous décider maintenant ?

Scorpion

Quelque chose de chronique, une petite douleur récurrente risque de plomber un peu la journée ; un mal de dent ou une migraine. Ne restez pas sans rien faire ! Dans ce domaine, vous avez un étonnant côté passif : vous attendez que ça passe, quitte à beaucoup souffrir. Le truc, dans ces moments-là, c'est de prendre le mal à la racine et d'avaler immédiatement l'une de ces petites pilules que vous avez forcément chez vous puisque ce n'est pas la première fois.

Sagittaire

On reparle de la dissonance Mars/Neptune, toujours active pour le 2e décan. On pourrait tenter de vous manipuler, sans que vous en soyez vraiment conscient. Ou alors vous fermerez volontairement les yeux, mais ce n'est pas votre style. Maintenant, cela peut s'exprimer autrement suivant votre thème et il est possible que votre relation avec un proche soit en train de perdre du terrain ; vous vous apercevez que, malgré vos efforts, vous ne pouvez rien faire pour lui/elle.

Capricorne

Toujours chez vous, la Lune rencontre Saturne, cela vous incite à contrôler encore plus vos émotions et à paraître très indifférent, voire insensible. En particulier 3e décan, né autour du 11 janvier. Sachez que Saturne se trouve en conjonction avec votre Soleil et que cela vous fatigue beaucoup, tant moralement que physiquement. Il n'y a pas vraiment de solution face à Saturne, si ce n'est accepter de ne pas être bien dans votre peau pendant quelques jours.

Verseau

2e décan, Mercure entame une rapide harmonie avec vous. C'est le bon moment pour prendre contacts et rendez-vous, ou pour recevoir une proposition. Étant donné que vous allez de nouveau être favorisé par Jupiter d'ici quelque temps, il ne serait pas étonnant qu'on vous fasse un ou même des offres sur lesquelles il n'y aura pas d'hésitation à avoir. Avec Mercure en Bélier, il faut penser vite et vous exprimer tout aussi rapidement ; c'est de l'instantané.

Poissons

Quel que soit le problème imposé par Neptune, 2e décan né après le 6 mars, il y a des amis, des alliés ou même un spécialiste pour vous aider, ne l'oubliez pas. Vous avez trop souvent tendance à penser que vous êtes seul contre le monde entier, mais c'est ne pas tenir compte du relationnel, essentiel à votre équilibre. Et très utile quand on se retrouve dans une situation qu'on ne comprend pas très bien. S'en ouvrir à quelqu'un est déjà un formidable premier pas.