L'horoscope du 26 avril 2019

publié le 26/04/2019 à 05:59

Bélier

Lune et Vénus se rencontrent dans votre 1er décan en fin de journée, on peut parier que vous allez passer une très agréable soirée, amoureuse peut-être ? Avec Vénus conjointe à votre Soleil (né autour du 27 mars surtout) vous débordez de charme et de volonté de séduire. D'ailleurs, vous avez probablement déjà fait votre petit effet sur la personne avec qui vous sortirez ce soir. Né autour du 10 avril, vous êtes toujours dans une ambiance peu satisfaisante.

Taureau

Vous aurez des obligations que vous devrez respecter et peut-être que le mieux serait de ne pas traîner, de vous en débarrasser pour avoir l'esprit tranquille. Quand je dis de vous en débarrasser, ce n'est pas de les ignorer et de faire autre chose, c'est de les affronter, les gérer et passer rapidement à autre chose en ayant fait ce que vous aviez à faire. Le problème avec vous, Taureau, c'est que vous n'êtes jamais, jamais pressé ! Et que tout peut attendre...

Gémeaux

Un super week-end, qui peut vous donner l'occasion de prendre l'air, ou en tout cas de bien vous changer les idées. 1er décan, le climat sera très amical, vous serez bien entouré ou c'est vous qui irez voir des amis avec qui vous aurez d'agréables et originales activités. En revanche, c'est toujours compliqué pour ceux qui sont nés autour des 7, 8 juin, Mars et Neptune étant conjointes. Ne prenez aucune décision ces jours-ci et ne réagissez à rien pour le moment.

Gémeaux

C'est une bonne journée pour faire le ménage dans votre comptabilité et surtout payer vos factures. Et n'en doutez pas, vous vous sentirez plus léger après. Tout ce qu'on accumule comme paperasserie, ça n'a l'air de rien comme ça, ça semble n'être que du papier, quelques grammes, mais non : ça pèse forcément sur votre conscience, en tout cas si vous êtes quelqu'un de responsable. Néanmoins, il arrive que le Cancer fasse les choses en retard, parce qu'il n'aime pas obéir.

Gémeaux

Votre vie de couple ainsi que vos partenaires professionnels sont au 1er plan jusqu'à dimanche et le 1er décan semble être un peu dans la tourmente, peut-être plus sur le plan professionnel que personnel, quoique... Cela dépend de votre thème natal. En tout cas, ce qui est sûr c'est que l'aspect qu'Uranus vous envoie est activé ce vendredi et que le problème qui vous contrarie sera au centre de vos pensées. Écoutez les conseils de sagesse, le temps joue pour vous.

Gémeaux

Même si vous aviez prévu une fin de semaine tranquille, préparez-vous à avoir du boulot en plus ; évitez, si possible, un excès de perfectionnisme 1er décan. Parce que cela ne peut que vous ralentir et vous donner l'impression que vous n'aurez pas le temps de tout finir. 2e décan, c'est toujours le pataquès dans l'une de vos relations, ou à cause d'un problème de dépendance ; Mars et Neptune sont en effet encore conjointes. Mais le problème peut venir d'un/e partenaire.

Gémeaux

Un excellent week-end vous attend, on a l'impression que vous serez en vacances et que tout est possible, tant vous aurez un agréable sentiment de liberté. Cela dit, vous n'êtes peut-être pas en vacances et c'est un petit succès, quelque chose de flatteur pour votre ego, qui vous procurera ces sentiments. En revanche, né en septembre, gare à l'opposition de Vénus qui est à double tranchant : un désaccord avec votre conjoint peut être au programme d'aujourd'hui.

Gémeaux

Vous aurez tendance à vous mettre à part, peut-être parce que vous vous sentirez à part, ou pas bien accepté par quelqu'un. Ce sera un peu dur pour le 1er décan, surtout aujourd'hui, car il peut y avoir un vrai sentiment d'exclusion. Mais nous en avons déjà souvent parlé, il faudrait que vous vous remettiez un peu en cause, c'est important pour vous si vous voulez que votre couple dure et ne soit pas source de problèmes comme cela semble être le cas.

Gémeaux

A l'exception de quelques natifs du 2e décan, en mauvaise posture, tout le signe passera un bon week-end, vous aurez la possibilité de bouger, de changer d'air. Un petit déplacement serait-il au programme ? A moins que ça ne soit de l'imprévu et vous apprécierez. Les échanges avec les proches seront aussi en vedette et se révèleront instructifs, que ce soit vous qui donniez de bons conseils ou qu'un ami, un parent soit de bon conseil, même si vous semblez ne pas l'écouter.

Gémeaux

Une dépense est au menu, mais une dépense-plaisir, pour améliorer votre cadre de vie, souvent très monacal. Vous aurez envie de le rendre plus chaleureux. Cela concerne surtout le 1er décan qui, avec le bon aspect d'Uranus (qui va durer plus d'un an je le répète), a envie de changement et d'évolution en douceur. Donc cette volonté de rendre votre cadre de vie plus agréable va de pair avec un désir intérieur (inconscient) d'être vous-même plus agréable avec autrui.

Gémeaux

La Lune est chez vous et vous serez plus réceptif à ce que pensent les autres. Vous devinerez facilement ce qu'ils ont en tête et ce sera pour mieux les aider. Vous avez un sens inné du bon conseil, vous savez ce que vous devez dire, comment rassurer et consoler ceux qui en ont besoin. En outre, certains auront besoin de s'activer, de faire du sport, mais alors là : attention aux excès, vous risquez de vous épuiser et même de vous faire mal !

Gémeaux

Vous serez plus un spectateur qu'un acteur ce week-end, vous préférerez que vos proches décident, qu'ils prennent les choses en main et vous, vous suivrez. Cela dit, vous avez plus besoin de vous reposer que d'habitude, de vous mettre à l'écart et de ne pas trop participer. Certains vivent des moments difficiles, en particulier quelques natifs du 2e décan, et dans ces moments-là on est plus vulnérable et surtout, quand on est Poissons, plus sensible aux émotions des autres.