L'horoscope du 24 avril 2019

publié le 24/04/2019 à 05:47

Bélier

Ce n'est pas la meilleure journée de la semaine, vous serez mécontent de vous et tout vous contrariera, 1er décan. Prendre de la distance vous aiderait à relativiser. Et fixez-vous sur le positif, pas sur le négatif : de toute façon, à part le 3e décan, vous n'avez aucune réelle dissonance, c'est juste le passage de la Lune en Capricorne (quelques heures) qui sera à l'origine de votre mécontentement. Vous trouverez peut-être que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur ?

Taureau

C'est une bonne journée pour poser des vacances ou pour faire tout ce qui pourrait vous changer les idées et vous empêcher de trop penser, 1er décan. Vous avez besoin de prendre du recul, Uranus vous pose un problème, nous en avons déjà parlé et s'il s'agit de vous libérer d'une contrainte, de chaînes qui vous pèsent, vous avez déjà entamé le processus qui vous permettra, à terme, d'obtenir ce que vous voulez. Encore une fois, le temps est votre allié.

Gémeaux

Vous vous sentirez un peu plombé, mal à l'aise, certains seront même anxieux et tout ça, encore une fois parce que vous manquez d'argent pour boucler le mois. L'argent ne rentre pas facilement et si c'est très provisoire pour le 1er décan, c'est peut-être une situation répétitive pour le 2e décan et en particulier ceux qui sont nés après le 7 juin. Peut-être que vous n'avez pas de boulot en ce moment ? Mais, vous le savez comme moi, la roue finit toujours par tourner.

Cancer

Essayez de contrôler votre réactivité et un excès de sensibilité, vous pourriez dire des choses qui dépassent votre pensée et seront vécues comme blessantes. En fait, la conjoncture vous dit que si vous voulez avoir une bonne journée, sans conflits, il faut que vous soyez attentif à la sensibilité d'autrui et non à la vôtre. Mais il est vrai qu'avec deux planètes en Bélier, dont Vénus, vous avez la riposte rapide et souvent irréfléchie (1er décan notamment).

Lion

Même si vos collègues ou employés vous agacent parce qu'ils font tout de travers ne vous énervez pas, mais expliquez-leur précisément ce que vous attendez, ce que vous voulez qu'ils fassent. Vous n'obtiendrez rien en faisant de l'autorité à tout va, au contraire vous leur ferez peur et cela ne peut que diminuer leurs capacités. Le mieux serait de les encourager, et même parfois de leur montrer vous-même, de leur servir de modèle.

Vierge

1er décan, vous avez le feu sacré en ce moment, surtout dans le domaine du travail. En effet, les astres disent que vous êtes parmi les plus productifs, donc forcément il y a de l'argent à la clé, même si vous n'êtes pas payé tout de suite. En tout cas, le niveau de vos gains semble avoir remonté et rien ne peut vous faire plus plaisir, vu les galères que vous avez vécues ces dernières années. Mais vous êtes à présent dans un cercle vertueux, très vertueux !

Balance

Un peu tristouille, la conjoncture d'aujourd'hui et demain. Vous pourrez lutter contre en vous plongeant dans le boulot ou en partageant votre ressenti. Garder vos tristesses pour vous n'est jamais une solution, mais il est vrai que vous avez peur du jugement des autres et que vous ne parlez pas souvent de vos problèmes aux personnes qui pourraient vous aider. Pourtant, de tous les signes, vous êtes peut-être celui qui aide le plus et qui reçoit aussi le plus d'aides.

Scorpion

Si vous avez des petits soucis avec un collègue ou quelqu'un que vous voyez quotidiennement au travail, faites l'effort de lui dire ce que vous pensez. La plupart du temps, vous ne dites les choses que de manière déguisée, sous forme d'humour ou de petites piques pour faire réagir l'autre. Mais dire les choses franchement, directement, vous ne le faites pas souvent. C'est pourtant, en ce moment, la meilleure solution (1er et 2e décan en particulier).

Sagittaire

En période Taureau, il faut vous méfier d'une éventuelle prise de poids, or vous serez gourmand aujourd'hui. Essayez de rester dans les limites du raisonnable. Ce dont vous n'êtes pas toujours capable car vous êtes un signe qui en veut toujours plus ! Mais peut-être ne serez-vous gourmand que d'argent ? Cela dit, il semble que très passagèrement, vous ne serez pas content de vous, 1er décan ; allez-vous ou avez-vous déjà dépassé ces fameuses limites ?

Capricorne

Dans votre signe, la Lune et Uranus fraternisent ; vous aussi vous serez prêt à fraterniser si vous êtes de décembre : une amitié peut beaucoup vous apporter. Vous l'avez nouée récemment, ou elle va bientôt se manifester, et cette personne sera comme un modèle pour vous (selon votre âge), ou elle représentera tout ce que vous auriez aimé être, ou faire. Mais ne soyez pas trop mécontent de vous, vous allez réaliser de belles choses dans les prochains mois.

Verseau

C'est une journée où vous verrez le verre à moitié vide et où tous les petits soucis que vous pouvez avoir prendront trop d'importance. Aussi, relativisez ! Tout ne peut pas aller mal d'un coup, c'est votre état d'esprit qui n'est pas très positif aujourd'hui et, du coup, vous ne voyez que ce qui ne va pas ! Pour combattre le négatif, il faut bien entendu valoriser le positif : songez à tous les progrès accomplis depuis un an, et même plus, depuis que vous êtes adulte.

Poissons

Vous êtes perturbé par la dissonance Mars/Neptune, elle rétrécit votre univers au seul problème qu'elle représente et dont vous allez pouvoir vous débarrasser. Peut-être pas aujourd'hui, en fait c'est un long processus qui vous demande tout d'abord d'identifier le problème et de reconnaître que c'est un problème. Mais cela ne concerne que la fin du 2e décan et le début du 3e, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre le 8 et le 13 mars. Pour les autres, amitié et entraide sont au menu.