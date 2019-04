L'horoscope du 27 avril 2019

publié le 27/04/2019 à 06:30

Bélier

2ème décan, il est possible qu'il y ait un problème avec quelqu'un de votre entourage qui se conduit bizarrement mais qui prétend aller très bien. Toutefois, vous avez flairé que quelque chose n'allait pas et vous voudriez pouvoir l'aider... Pour que ça marche, encore faut-il que cette personne reconnaisse qu'elle a un problème or, elle ne veut absolument pas en prendre conscience et vous aurez beau lui dire la vérité, il ou elle fera comme s'il n'entendait pas.

Taureau

Votre persévérance pour ne pas dire votre jusqu'auboutisme sont des qualités surtout dans le boulot mais si vous êtes à la maison aujourd'hui, soyez cool. Sinon vous allez obligatoirement créer des problèmes avec vos proches, même si en toute bonne foi vous pensez que ce que vous faites ou ce que vous leur demandez est pour leur bien. 1er décan, Uranus est toujours active et vous dit encore une fois que vous avez intérêt à changer certains de vos comportements.

Gémeaux

La conjoncture est aujourd'hui encore très sympathique, même si Mars et Neptune vous perturbent, 2e décan : on vous donnera de très bons conseils. Que vous n'écouterez que d'une oreille si vous êtes de ceux que l'aspect rend indifférent à tout (ça arrive, pas souvent mais ça arrive). Par ailleurs, né autour du 28 avril, Vénus est en très amical aspect, vous pouvez prévoir une bonne journée, on vous exprimera beaucoup d'affection.

Cancer

3e décan, vous avez probablement un choix difficile à faire et vous ne pouvez pas vous en débarrasser du jour au lendemain car il aura des conséquences. Et parfois sur le long terme car Saturne ne fait que commencer sa dissonance. Cela dit, elle peut aussi agir en vous ralentissant, en vous freinant, ce qui est désagréable mais pas dramatique. Le plus dur pour vous serait d'avoir à subir le choix d'un autre, d'un partenaire de cesser une collaboration ou une vie commune.

Lion

Une invitation à participer à un séminaire ou une réunion et parfois à vous exprimer devant un public sera au menu pour certains, qui en seront très flattés. Il faut dire que même si Jupiter est rétrograde, les occasions de faire parler de vous ne manquent pas, mais il y a (à cause de la rétrogradation) un problème de timing : c'est peut-être trop tôt et vous ne pouvez pas faire certaines annonces, ou alors il est possible que des concurrents vous aient devancé.

Vierge

Souvent, vous aimez bricoler, réparer ce qui doit l'être, ou même créer des objets. En tout cas, vous aurez le plaisir de pouvoir vous servir de vos mains. Vous serez très occupé et c'est précisément ce qu'il vous faut car vous déprimez quand vous n'avez rien à faire. Sauf si vous êtes adepte de mots croisés, de sudoku ou autres jeux. Mais ils ne satisfont pas votre besoin d'échanges avec vos proches, et c'est peut-être ce qui vous manquera aujourd'hui.

Balance

Soyez un peu égoïste ; occupez-vous de vous, de votre bien-être, chouchoutez-vous avant de chouchouter vos proches qui n'en seront pas reconnaissants. Vous les avez mal habitués, alors ils trouvent normal que vous fassiez tout pour eux. Mais le temps est venu de prendre un peu plus de liberté pour vous et s'ils ne sont pas contents c'est pareil ! Cela concerne surtout le 1er et le 2ème décan, mais le 3ème est gêné par Saturne, qui produit souvent de la culpabilité.

Scorpion

Vous ne serez pas d'une humeur de rêve parce que trop sensible et vulnérable. Mais vous savez très bien vous protéger et sans vous isoler des autres, SVP ! Vous avez, avec le temps, développé une ou des techniques qui vous permettent de supporter cette hyper sensibilité qui est la vôtre et que, souvent, vous transformez en mauvaise humeur qui est censée faire comprendre à vos proches que vous n'êtes pas au top de votre forme. Mais comprennent-ils ?

Sagittaire

2ème décan, né après le 8 décembre, Mars et Neptune qui vous perturbent commencent à s'éloigner l'une de l'autre, mais continuez à être vigilant et à garder le contrôle ; cela peut vous demander beaucoup d'efforts parce qu'avec Neptune on a tendance à se laisser aller, à se dire " à quoi bon ". Ce n'est pas votre nature, aussi essayez de lutter contre cette tendance. 3e décan, Jupiter continue à rétrograder chez vous et à vous demander des mises au point.

Capricorne

Grâce au bon aspect d'Uranus vous allez apprendre quelque chose, c'est à être plus libre, à beaucoup moins dépendre des conventions ou d'un système de valeur. Celui qui est le vôtre depuis l'enfance, issu de votre éducation, et qui ne devrait plus avoir cours ; en principe, vous devriez vous être créé votre propre système de valeur à vous, ce que certains ont fait. L'aspect d'Uranus, qui est un bon aspect, s'adresse plus à ceux qui n'ont pas encore évolué vers l'indépendance.

Verseau

La Lune est toujours chez vous et ne forme que des aspects harmonieux, alors vous aussi vous serez en harmonie avec votre entourage et avec vous-même, ce qui est le plus important ! Vous serez content de quelque chose (2e et 3e décan), d'un succès, d'une démarche réussie, d'une création dont vous pouvez être fier. Seuls les natifs du 1er décan sont toujours en pleine révolution personnelle et elle peut aboutir à une prise d'indépendance positive et indispensable.

Poissons

Apparemment, c'est un week-end où vous allez pouvoir vous ressourcer en laissant votre imagination travailler et vous créer une vie à votre mesure. Vous serez dans votre monde et y serez certainement plus à l'aise que dans le vrai monde où Mars et Neptune vous cassent les pieds (2ème décan, né après le 6 mars). 1er décan, né fin février, si vous faites des courses aujourd'hui, surveillez une tendance à acheter de manière impulsive, sans réfléchir.