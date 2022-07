L'horoscope du dimanche 24 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aurez probablement l'impression d'être le plus beau, le plus fort, le plus grand... Vous n'aurez plus les pieds sur terre (surtout 1er décan, mais tout le signe peut être " atteint "). Votre ego risque de gonfler, vous ne vous en apercevrez même pas. Et ne soyez pas injuste avec l'un de vos proches, ne le/la punissez pas.

Taureau

La conjoncture du jour, qui porte à tout exagérer sera incompréhensible pour vous. En effet, vous risquez de trop en faire, d'être un peu étouffant avec ceux que vous aimez. En conséquence vous ne comprendrez pas leur comportement vis-à-vis de vous : ils auront tendance à prendre de la distance, une réaction normale !

Gémeaux

Si vous êtes sensible à la conjoncture, et vous ne le serez pas tous, méfiez-vous d'une tendance à ne pas regarder à la dépense. Cela peut s'appliquer avec l'argent, mais aussi avec les sentiments. Si vous avez quelqu'un à aimer, vous lui donnerez tout votre coeur, sans vous demander s'il ou elle est sur la même longueur d'ondes.

Cancer

Dans votre 1er décan, Vénus regarde Jupiter de travers. Ne vous étonnez pas si vous jetez votre bonnet par-dessus les moulins, si vous vous fichez des normes ou des codes amoureux ! Vous aurez le coeur en émoi et c'est ce qui dominera votre journée. Les autres Cancer pourront ressentir ces émotions de manière atténuée.

Lion

En Cancer, la douce Vénus se trouve affectée par Jupiter. C'est une journée où vos sentiments (réels ou virtuels) prendront plus de place que d'habitude, et même un peu trop ! Vous mettrez du sentiment partout, vous exagèrerez ce que vous ressentez, au point de faire une erreur tactique si vous voulez séduire quelqu'un.

Vierge

En bon aspect avec vous, Vénus vous envoie des influx qui vous portent à ressentir plus fortement vos émotions amoureuses. Et pour une fois, vous ne vous embarrasserez pas de pudeur, vous direz ce que vous ressentez et demanderez ce dont vous avez envie. Mais une belle amitié peut également égayer ce dimanche.

Balance

La mésentente entre Vénus et Jupiter est exacte aujourd'hui pour ceux de fin septembre et début octobre. Apparemment, cela se manifestera à travers votre partenaire qui aura tendance à vous étouffer, à être un peu trop en demande et si vous avez besoin d'espace, comme souvent en période Lion, vous lui en voudrez.

Scorpion

Vous vous demanderez si vous avez eu raison, ou si vous avez encore raison, de faire confiance à une personne que vous aimez. Mais étant donné que vous aurez tendance à tout exagérer, laissez passer la journée et vous y verrez plus clair demain. Il faut retrouver les raison pour lesquelles vous lui avez fait confiance.

Sagittaire

Votre planète, Jupiter, n'est pas en bonne relation avec Vénus aujourd'hui. Il semble que vous ne serez pas sur le bon chemin, que vous vous poserez des questions sur vos sentiments, mais vous ne vous poserez pas les bonnes questions 1er décan. Cela dit vous pourriez aussi céder à un désir que vous vous interdisiez jusque-là.

Capricorne

Né fin décembre plus particulièrement, vous serez un peu dépassé par ce que vous ressentez, ou par ce qu'on ressent pour vous... Surtout si vous n'éprouvez pas la même chose, ça arrive ! Sinon, vous pouvez aussi être très attiré par quelqu'un alors que votre situation ne vous permet pas d'avoir une aventure... 1er décan, surtout.

Verseau

Votre désir d'être parfait/e pour l'autre et de vous en faire aimer sera décuplé, et à la limite vous aurez tendance à trop en demander si vous êtes né fin janvier. Les autres Verseau seront moins sensibles à cette conjoncture, le 2e décan ayant une dissonance de Mars à gérer et peut-être des imprévus pas toujours agréables.

Poissons

Justement, Vénus, dont nous parlions hier, est regardée par Jupiter aujourd'hui et demain. En général, cette conjoncture incite à exagérer, à dépasser les limites. Aussi faites attention à ne pas étouffer ceux que vous aimez et à ne pas les mettre sur un piédestal alors qu'ils ont des défauts comme tout le monde. Restez objectif !

