Que réservent les astres au Bélier au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Climat général

Ce mois voit l'entrée de Jupiter, souvent planète de chance, dans votre signe comme en 2010/2011. Elle a fait le tour du zodiaque et revient chez vous, bientôt accompagnée par Mars. C'est une configuration des plus dynamiques, si vous avez quelque chose à démarrer, c'est le bon moment. Toutefois, il va falloir vous battre, combattre des adversaires, mais c'est quelque chose dont vous avez l'habitude, vous savez faire !

Vie quotidienne

Mercure occupera le 1er décan des Gémeaux jusqu'au 23, mais rétrogradera à partir du 10. Elle restera dans ce décan, qui verra donc une rencontre entre Mercure et Jupiter surtout la semaine du 16. Soit vous allez devoir vous justifier par rapport à des propos que vous avez tenus, ou un comportement que vous avez eu ; soit vous recevrez une autorisation, un feu vert, un papier officiel qui vous donnera le droit de...

Vie amoureuse

Vénus sera dans votre signe du 2 au 28. Jupiter ne rentrant chez vous que le 10, elle ne se rencontrent pas, mais c'est malgré tout une bonne période qui s'offre à vous. 1er décan du 2 au 11, 2ème du 11 au 20 et 3ème par la suite. Ça peut être top pour le 1er décan, Jupiter ne sera pas loin et vous pourriez rencontrer une âme soeur ou... vous marier. 2ème décan, il devrait y avoir du plaisir à tous les étages, mais cela dépend de votre thème natal. 3e décan, Vénus sera exigeante et vous invitera à vous engager sérieusement.

En aparté

La nouvelle Lune du Taureau a déjà eu lieu fin avril, la prochaine sera le 30 mai, en Gémeaux. Elle ne formera aucun aspect particulier et mettra l'accent sur l'actualité, sur les informations, celles que vous entendrez ou lirez, ou celles que vous partagerez avec vos proches. Il faut savoir qu'il peut y avoir un important conflit, ici ou ailleurs, et éventuellement un conflit armé quelque part dans le monde.