L'horoscope du 7 septembre 2019

publié le 07/09/2019 à 06:23

Bélier

Vous serez focalisé sur ce qui ne va pas, sur des privilèges que vous avez pu perdre. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est de vous mobiliser pour les regagner. Si c'est possible, évidemment ; mais pour le Bélier, impossible n'est pas français et c'est le challenge qui vous motive. Mais il est vrai qu'en ce moment et jusqu'au 17, vos actions et décisions risquent de ne pas donner de bons résultats ; vous pourriez même être déçu par certaines de vos entreprises (né autour des 7, 8 avril).

Taureau

Prévoyez un bon week-end, l'évasion est au programme : quelle que soit la forme qu'elle prendra, vous pourrez vous changer les idées, c'est le plus important. En outre, un bon aspect entre Vénus et Pluton pourrait décupler votre sensualité, notamment si vous êtes né autour du 11 mai : les nuits de ce week-end pourraient être chaudes ! Mais Vénus est aussi une planète d'argent, aussi est-il possible que vous fassiez une acquisition dont vous serez très content.

Gémeaux

Quelques petits soucis, qui vous garderez pour vous, peuvent assombrir votre week-end, et ils n'existeraient pas si vous étiez plus conscient de vos besoins. En ce moment, vous n'en tenez pas compte, vous vous dispersez beaucoup, que ce soit dans vos pensées et même dans vos actions. Veillez à ne pas entreprendre trop de choses en même temps, rien n'aboutirait comme vous le pensez. C'est donc, principalement, un problème de concentration (2e décan en particulier).

Cancer

Si vous pouviez éviter de laisser les humeurs de vos proches ou de votre conjoint déteindre sur vous, vous passeriez à coup sûr un bien meilleur week-end ! Mais c'est dans votre nature que d'être perméable à ce que ressentent les autres... Toutefois, quand vous utilisez cela à votre avantage, c'est souvent une des clés de votre réussite. Vous savez, de toute fragilité on peut faire une force, mais cela implique de bien connaître son fonctionnement et ne pas en être victime.

Lion

Que ce soit aujourd'hui ou demain, de toute façon il faudra mettre le nez dans votre comptabilité ; ou alors parler d'argent et d'un achat ou d'un emprunt à faire. La période Vierge est marquée par vos besoins, qu'ils soient financiers ou autres, mais cette année la Vierge est un peu tourmentée et il ne serait pas étonnant que vous ne puissiez pas faire ce que vous avez envie ou besoin de faire. La pleine Lune du 14 sera peut-être plus favorable à votre argent que ce week-end !

Vierge

Né après le 13 septembre, c'est une bonne journée pour aimer avec passion et parfois avec excès, ce qui nous fait penser que la Vierge folle est de retour. C'est-à-dire que vous n'exercerez pas de contrôle sur vos impulsions ni sur vos pulsions d'ailleurs et que vous pourriez bien vous déchaîner sous la couette ! Cela dit, l'aspect responsable, Vénus en harmonie avec Pluton, n'est pas forcément fort dans votre thème et vous pouvez juste ressentir une attirance pour quelqu'un.

Balance

Sujets aux états d'âme, les natifs de septembre ont intérêt à se rapprocher des autres au lieu de s'en éloigner ; cocooner en famille vous fera le plus grand bien. Et il en sera de même demain, où la Lune sera conjointe à Saturne et si vous êtes né autour du 8 octobre, vous aurez encore plus de hauts et de bas de l'humeur. Il est possible que vous pensiez à quelqu'un qui vous manque, ou que vous vous sentiez un peu abandonné. Mais ne serait-ce pas l'enfant qui est en vous qui s'exprime ?

Scorpion

Les bonnes nouvelles, les visites et les déplacements sont au programme de votre week-end, mais ce samedi est aussi une bonne journée pour... le shopping. Vous ne serez probablement pas le ou la seule dans les boutiques mais de toutes les manières, il faudra que vous fassiez une moisson, que ce soit pour les enfants ou pour la maison. En même temps, si vous pouviez faire un peu de lèche-vitrine, ce serait votre petit plaisir du jour, même si vous ne faites que regarder.

Sagittaire

Ne paniquez pas si vous avez un problème d'argent, une somme à verser à l'administration, une facture à payer. Dites-vous que tout peut se négocier, et si vous êtes face à des personnes qui ne vous écoutent pas et ne se comportent pas en êtres humains, selon vous, faites appel à quelqu'un pour parler à votre place ; l'important c'est de défendre vos intérêts, et parfois c'est difficile de le faire soi-même parce que cela crée des émotions perturbantes.

Capricorne

Soyez connecté avec les autres aujourd'hui et surtout à votre chéri/e. Il ou elle a besoin que vous soyez davantage à son écoute et plus dans le partage. Cela dit, les natifs du 1er décan ont fait quand même pas mal de progrès depuis deux ans et cela va continuer, surtout pour la fin du décan qui reçoit les bons influx d'Uranus, lesquels sont activés aujourd'hui. Vous vous sentirez plus libre avec les autres, moins sensible à la façon dont ils vous regardent et, selon vous, vous jugent.

Verseau

Vous êtes souvent le meilleur des communicants, mais aujourd'hui ce n'est pas ce dont vous aurez envie. Vous aurez besoin de silence, qu'on vous fiche la paix. Cela dit, vous avez peut-être l'obligation de vous concentrer sur quelque chose, un travail que vous avez emporté à la maison, ou quelque chose à réparer dans la maison, qui peut vous demander beaucoup d'attention et de précision. Et comme vous êtes parfois habile pour certaines choses, vous vous en sortirez très bien.

Poissons

Un bon week-end pour retrouver des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, et même pour vous rabibocher avec un ou une de vos ex. Cela dit, il n'est pas sûr que ce soit une bonne idée si vous êtes du 2e décan : Mars a entamé une opposition avec Neptune et vous pourriez baigner dans l'incertitude. Certains risquent même de se laisser influencer, surtout nés autour du 8 mars ; on pourrait facilement vous manipuler, vous laisser croire certaines choses...