L'horoscope du 6 septembre 2019

publié le 06/09/2019 à 06:12

Bélier

Certes, le climat n'est pas exceptionnel et certains se sentent critiqués, mal jugés. Mais ne donnez pas trop d'importance à des détails qui semblent mineurs. Avec la Lune en Sagittaire depuis hier, vous avez tendance à tout accentuer et à voir les choses pires qu'elles ne sont. En outre, même si rien n'avance pour le moment à cause des freins saturniens, vous avez de belles perspectives, c'est juste une question de temps et donc de patience...

Taureau

Vous êtes inquiet mais pas pour des faits avérés. Ne laissez pas libre-cours à votre imaginaire, appuyez-vous sur la raison et les bons conseils de vos proches. Ils auront des paroles rassurantes, mais j'ai bien peur que même les discours les plus rassurants ne parviennent pas à restaurer une confiance en l'avenir et une assurance qui peuvent vous manquer, mais très provisoirement. 3e décan, Vénus et Pluton décuplent votre sensualité, le reste passe au second plan !

Gémeaux

Vous avez en général de bonnes défenses, l'humour et la dérision en font partie, alors n'hésitez pas à les utiliser contre ceux qui vous critiquent ouvertement, ou dans certains cas, sournoisement (né autour du 9 juin). Toutefois, il est possible que ce soit vous qui soyez très critique avec vous-même, que vous vous en vouliez de quelque chose, de vous laisser un peu trop aller par exemple, ou de ne pas tout faire pour trouver du travail.

Cancer

Vous êtes décidément de bons petits soldats et vous le prouvez tous les jours en ce moment. Vous vous montrez rassurant pour ceux qui sont dans l'anxiété. Et il y en a certainement une bonne quantité autour de vous, vu la conjoncture. Par ailleurs, Neptune (la planète la plus impliquée) étant rétrograde, il est possible que des choses se trament sans que vous en ayez conscience ; mais elles ne vous affecteront pas personnellement. De toute façon, faites confiance à votre intuition.

Lion

Il se peut que certains d'entre vous se sentent escroqués, volés, abusés, mais j'exagère peut-être. Toutefois, votre imagination peut aller trop loin ! Avec la Lune en Sagittaire, conjointe à Jupiter, elle est très exagérée et vos scénarios intérieurs s'appuient sur des détails qui n'ont pas l'importance que vous leur accordez. Cela dit, il est possible aussi qu'un objet vous fasse très envie et que vous vous posiez des questions sur cet éventuel achat, sans pouvoir vous décider.

Vierge

Mensonges, contre-vérités, mauvaise foi, vous entendrez de tout aujourd'hui. Votre challenge sera de ne pas vous mettre en colère et de répliquer avec humour. Mais je pense que vous aurez un détecteur de mensonges et que pour le reste, en effet, vous le prendrez avec humour. Il faut dire que votre planète maîtresse, Mercure, est bien malmenée, que ce soit par Mars, Jupiter ou Neptune. Ça fait beaucoup et il semble que tout le signe pourrait être concerné par la conjoncture.

Balance

La rencontre Lune/Jupiter devrait vous réjouir, vous avez peut-être un job en vue, ou une amélioration de votre situation, mais le contexte est toujours bizarre. Les gens vous semblent marcher sur la tête, d'une manière générale, mais l'un de vos proches aussi ne va pas très bien et aurait besoin de vos soins. Toutefois, cela semble être répétitif et vous en avez peut-être ras-le-bol, en dépit de votre nature généreuse et toujours compatissante vis-à-vis des autres, quels qu'ils soient.

Scorpion

3e décan, Vénus et Pluton dialoguent positivement, une configuration qui ajoute à votre magnétisme naturel et peut vous valoir des moments très savoureux. Du moins c'est ce que vous rechercherez pour obéir à vos pulsions érotiques, surtout 3e décan. 2e décan, ne manquez pas d'écouter votre intuition, même si ce qu'elle vous dit va à l'encontre de votre désir : Mercure s'oppose à Neptune et vous pourriez même avoir une sorte de prise de conscience qu'il ne faudra pas rejeter.

Sagittaire

Heureusement, les planètes sont en phase avec Saturne, cela vous rend plus raisonnable. Vous ne vous laisserez pas aller à vos impulsions, tant mieux ! Car elles pourraient vous entraîner là où vous ne voulez probablement pas aller, c'est-à-dire à vous fâcher très fort contre quelqu'un (les fameuses colères jupitériennes) et à dire des choses que vous ne pensez pas. Cela dit, c'est peut-être l'inverse : on vous tiendra un discours mensonger, destiné à vous mettre en porte à faux avec quelqu'un : méfiance.

Capricorne

Vous n'aurez qu'une envie, vous isoler, alors que les planètes indiquent au contraire qu'il est dans votre intérêt en ce moment d'aller vers les autres et de les conseiller. Et cela pour de bonnes raisons : trouver un job, étendre vos pouvoirs, gérer des problèmes juridiques ou administratifs... Bref, vous avez (et vous êtes un des rares) de beaux aspects qui indiquent une expansion, un développement relationnel, mais votre entourage ou le contexte général semblent être source d'inquiétude.

Verseau

Il faut absolument garder confiance, même si vous avez des blocages en ce moment, les choses vont pouvoir se décoincer rapidement, d'ici une dizaine de jours. Peut-être que rien ne dépend de vous et que ce n'est pas la peine que vous fassiez des efforts. Les seuls efforts qui semblent vous être demandés sont des efforts de réflexion pour trouver une solution à un problème ou une stratégie afin de développer l'une de vos affaires. Avec l'aide d'un tiers, vous trouverez !

Poissons

Il est possible, 2e décan qu'on vous ait fait une promesse et que patatras ! ça s'écroule. Mais vous saviez très bien qu'il ne fallait pas y croire, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas si naïf que ça, même si vous faites parfois semblant de l'être, juste pour voir jusqu'où l'autre peut aller (chez vous, au boulot, etc.) Cela dit, vous pourriez aussi être en discussion avec quelqu'un que vous ne parvenez pas à saisir et qui fait tout d'ailleurs pour se rendre insaisissable.