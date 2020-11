L'horoscope du 6 novembre 2020

publié le 06/11/2020 à 05:30

Bélier

Vous serez plutôt mécontent de l'ambiance de ce vendredi mais rassurez-vous, c'est juste pour aujourd'hui car un très bon week-end dédié aux loisirs et aux plaisirs vous attend. Si vous êtes du 3ème décan, faites le dos rond aujourd'hui car vous aurez plusieurs occasions de vous indigner, de fustiger l'injustice ou de remettre en question les directives, voire les ordres qui vous sont donnés et que votre nature un peu rebelle, ou guerrière, vous dit de refuser.

Taureau

Si on vous demande de vous exprimer, de donner votre opinion sur une situation, que ce soit dans votre vie privée ou par rapport à la situation générale, soyez extrêmement prudent dans vos propos. N'affirmez rien sans avoir de très bons arguments à opposer à ceux qui penseront différemment de vous. Né autour du 5 mai, vous en voulez à quelqu'un de son attitude et cette rancune que vous aurez à son égard risque de vous coûter cher en énergie. Réfléchissez bien avant de réagir, ce n'est peut-être pas le bon moment.

Gémeaux

2ème décan, de belles journées vous attendent. Vénus entame un bon aspect avec vous et va s'opposer quelque temps à Mars. Il est très possible que vous ayez un coup de coeur, surtout entre demain et jeudi prochain ; quelqu'un vous enverra des signaux, à travers des petits messages peut-être, ou alors c'est vous qui serez tenté de faire comprendre à quelqu'un qu'il ou elle vous plaît. Votre tendance à vous emballer sera multipliée par dix, vous serez très excité, mais cela ne doit pas vous ôter tout sens critique !

Cancer

La Lune est chez vous et s'oppose aux planètes en Capricorne. Encore une fois, si vous êtes du 3ème décan, vous aurez probablement à supporter un partenaire, professionnel ou affectif, qui cherche à vous rabaisser en vous expliquant que vous faites tout de travers. Toutefois, certains peuvent aussi être en plein divorce ou dans une procédure qui vise à faire rétablir leurs droits ou à être dédommagés de quelque chose. En particulier né autour des 14, 15 juillet. Né vers le 7, un problème avec un parent peut beaucoup vous préoccuper.

Lion

Vous êtes soucieux en ce moment, 3ème décan principalement, alors que ceux du 2ème décan nés autour du 7 août vont très bientôt voir des portes s'ouvrir. En effet, Mars stationne en bon aspect avec vous pour plusieurs jours, ce qui signifie que vous préparez activement quelque chose, et comme Mars reprendra une marche directe le 14 vous pourrez alors vous exprimer et surtout agir beaucoup plus librement, d'autant plus que les autres planètes ne seront plus un frein.

Vierge

Votre signe n'est pas du tout affecté par les dissonances, mais regardez ce que dit votre ascendant. En tout cas, vous profitez de la conjoncture pour montrer à quel point vous êtes efficace et savez prendre les bonnes décisions au bon moment. 3ème décan surtout, cela donne une meilleure image de vous et cela fait plusieurs mois que cela dure. Profitez à fond de cette période pour donner des bases solides à votre activité ainsi qu'aux relations que vous avez pu tisser. Et certains ont pu avoir un enfant...

Balance

3ème décan, vous êtes encore au centre des dissonances mais il se trouve que le 2ème décan et surtout ceux nés autour du 8 octobre ne sont pas mieux lotis : Mars stationne face à vous jusqu'au 25 novembre, mais elle sera de nouveau directe à partir du 14. Donc tout ce qui concerne l'autre et accentue votre sentiment d'injustice est au premier plan, et vous n'avez pas les moyens de vous imposer pour le moment. Vous devez juste supporter le mauvais caractère et les petites méchancetés de l'autre. Attendez avant de prendre une décision.

Scorpion

Mars, planète qui règne sur votre signe, va stationner sur le même degré du Bélier jusqu'au 25 novembre. Né autour du 7 novembre, il se peut que vous ayez une petite crise à affronter dans le domaine de la vie quotidienne, du travail, éventuellement avec un ou une collègue, voire un supérieur. Toutefois, le Bélier où se trouve Mars gère également votre forme et certains pourraient se sentir fiévreux, avoir le nez bouché, ou devoir entamer un régime, voire un traitement.

Sagittaire

La station que Mars entame aujourd'hui qui va durer jusqu'au 25, ce qui est exceptionnellement long, indique que vous pourriez avoir des démêlés avec l'un de vos enfants ; il peut y avoir de l'agressivité dans l'air et vous aurez très envie d'agir, de lui clouer le bec, de le punir peut-être. Mais ne faites rien avant le 14, date où Mars reprendra une marche directe et entre le 14 et le 25 vous aurez trouvé le moyen de régler le problème rapidement et sans trop de heurts.

Capricorne

Vous ne serez pas du tout en phase avec la sensibilité de ceux qui vous entourent et cela peut donner lieu, de votre part, à une tendance à trop vous protéger. Vous serez tenté de vous isoler parce que vous ne voudrez rien ressentir et certains pourraient se montrer très froids et distants avec les autres en général. Né autour du 6 janvier, vous êtes dans le collimateur de Mars jusqu'au 25, il y a une ambiance un peu difficile où le rapport de force, voire le conflit sont présents au quotidien.

Verseau

Les planètes influent sur votre travail ou sur vos activités du jour si vous ne travaillez pas. Vous serez mécontent de vous, ou de l'attitude des personnes que vous côtoyez : employés ou personnes chargées de vous aider. Indépendant, artisan, c'est après un client que vous en aurez. Et si vous êtes né autour du 5 février, attendez-vous à ce qu'un gros différend (déjà présent depuis quelque temps) prenne une certaine ampleur. Et ce n'est pas le moment d'agir, de prendre une décision, efforcez-vous de patienter jusqu'au 14, ça se passera mieux.

Poissons

Vous êtes totalement épargné par les dissonances du jour, elles sont au contraire en harmonie avec vous et il se peut que certains se sentent flattés par un compliment ou qu'un regard admiratif vous fasse du bien et répare votre estime de soi. Surtout si vous êtes né autour du 8 mars : une situation, voire une relation, peut vous donner l'impression que vous ne valez rien, ce qui est faux bien sûr. Mais, au positif, la conjoncture peut accentuer un fort besoin de spiritualité.