L'horoscope du 8 novembre 2020

publié le 08/11/2020 à 05:30

Bélier

Mars est chez vous, Vénus face à vous en Balance, vous pourriez avoir un gros désaccord avec votre conjoint, 2ème décan, et chacun restera sur ses positions. Heureusement cela ne durera pas trop longtemps (jusqu'à vendredi prochain pour certains) et, dans un élan impulsif, vous pourriez décider de rompre. Ce qui serait une erreur la plupart du temps parce que vous le regretterez très vite... A moins que, selon votre ascendant, ce ne soit une décision mûrement réfléchie.

Taureau

Apparemment, le conflit représenté par l'opposition Mars/Vénus se passera plus chez les autres que chez vous. Et cela même peut même être dans un autre pays. Quoi qu'il en soit, vous détestez les conflits et vous pourriez avoir peur de ce qui pourrait se passer, les choses semblant un peu bloquées parce qu'il n'y a pas d'accord possible. L'aspect se terminera vendredi prochain, donc ça se calmera, avec tout de même la crainte que cela reprenne.

Gémeaux

2ème décan, vous allez adorer la conjoncture car vous aurez la sensation de plaire et pas juste grâce à votre physique. Vos idées, vos projets seront aussi bien accueillis et vous pourrez donc anticiper de futurs succès. Il faut savoir, toujours 2ème décan, que 2021 sera une année de chance pour vous, dès janvier vous sentirez le vent tourner à travers une opportunité très inattendue et que, selon votre thème natal, vous pourrez saisir... ou non. Il faudra surtout vous faire confiance.

Cancer

Vous aurez du mal à éviter la dispute 2ème décan, avec votre conjoint ou un proche et le sujet de ce conflit pourrait bien concerner votre attitude en famille, ou avec un membre de la famille. On pourrait vous reprocher de tout vouloir prendre en main par rapport à ce parent, mais vous savez très bien que si vous ne le faites pas, les autres (frères et soeurs ?) ne le feront pas. Il se peut que vous trouviez un arrangement la semaine prochaine, mais il ne sera peut-être pas durable.

Lion

Vous avez tous les atouts en main, toutes les chances aujourd'hui si vous êtes du 2ème décan. Pas de disputes mais au contraire un surprenant coup de coeur. En effet, il n'est pas exclu que ce coup de coeur concerne quelqu'un de votre passé, une personne que vous avez connue il y a longtemps, ou quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose il y a quelque temps. Dans ce cas, Vénus et Mars pourraient sceller une réconciliation ; mais regardez les prévisions pour votre ascendant.

Vierge

Vous pouvez être de grands amoureux, mais vos sentiments sont souvent percutés par votre pudeur et votre réserve naturelles. Essayez d'être moins dans le contrôle, surtout en ce moment où vous pourriez vivre des émotions plus intenses dans le domaine affectif. Cela dit la conjoncture (opposition Vénus/Mars) peut aussi impacter vos finances et vous obliger à insister pour qu'on vous verse l'argent qu'on vous doit. Ce domaine est un peu compliqué en ce moment.

Balance

Vénus étant dans votre 2ème décan, et Mars face à vous, vous pourriez tomber amoureux de quelqu'un qui ne veut ou ne peut avoir de relation avec vous. Il y a parfois des vents contraires, des circonstances défavorables, ou alors c'est la famille qui est contre... Dans les couples, cette configuration peut provoquer un conflit, une dispute qui vous contrariera beaucoup vu votre nature. Mais là, c'est à l'autre d'arranger les choses, pas à vous qui semblez n'y être pour rien.

Scorpion

2ème décan, Vénus et Mars entament une opposition qui va durer jusqu'au vendredi 13. C'est dans le secret de votre coeur que vous aimerez, vous ne montrerez rien. Plus vos sentiments seront forts, plus préférerez garder pour vous ce que vous ressentez, de manière à pouvoir l'analyser tranquillement afin de savoir si vous ne vous trompez pas sur l'autre ou sur vos propres sentiments. Essayez de ne pas avoir l'air trop détaché tout de même, ça pourrait être mal interprété.

Sagittaire

Vénus et Mars vont vous donner le meilleur d'elles-mêmes, vous allez soudain vous demander si l'une de vos amitiés pourrait prendre une autre tournure. Ce n'est pas certain, mais en tout cas vous aurez des émotions fortes liées à cette amitié. A moins que vous n'attendiez de rencontrer dans la vraie vie quelqu'un avec qui vous vous êtes lié sur les réseaux sociaux. En couple, il y aura un renouveau, un regain de désir, un rapprochement très sensuel (2ème décan).

Capricorne

Autant Vénus que Mars sont en dissonance avec vous et il n'y aura pas d'entente possible avec votre conjoint ou un proche. Vous aurez des avis très tranchés, face à quelqu'un qui pourrait vous pousser dans vos retranchements (2ème décan). Dans un autre registre, vous pourriez penser, comme l'aspect va durer jusqu'à vendredi prochain, que la paix est menacée. Cela peut se passer chez nous, comme dans un autre pays. Cf. ce qui s'est passé pour l'élection du 3/11 aux USA ?

Verseau

Pas de souci avec la conjoncture, Vénus et Mars sont toutes deux en harmonie avec vous et vous voient content et stimulé par un projet si vous êtes du 2ème décan. On vous a proposé quelque chose, ou vous avez créé quelque chose et vous avez hâte de vous y investir, mais ce n'est pas pour tout de suite... Ou alors vous êtes très remué par des émotions fortes dans le domaine affectif ; certains pourraient avoir fait une rencontre ou alors ça ne va pas tarder à se faire (mais consultez votre ascendant pour plus de précision).

Poisson

Vous ressentirez du désir pour quelqu'un, 2ème décan, et vous aurez intérêt à faire la différence entre désir et amour... que vous avez parfois tendance à mélanger. Il est vrai qu'on peut s'y tromper, je pense que cela arrive à tout le monde mais si vous avez un peu d'expérience en la matière, posez-vous la question afin de ne pas vous tromper sur ce que vous ressentez. Si vous êtes déjà en couple, il semble qu'une question d'argent risque de provoquer un conflit qui vous mettra sens dessus-dessous.