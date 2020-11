L'horoscope du 7 novembre 2020

publié le 07/11/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Prévoyez un excellent week-end. Les loisirs, les plaisirs seront en vedette et surtout vous disposerez d'une force de séduction à laquelle on ne pourra pas résister. 1er et 2ème décan, vous pourriez être très séduit par quelqu'un entre aujourd'hui et demain. Acceptez les sorties et autres réunions qui vous permettront de croiser de nouvelles têtes et de tester vos pouvoirs... Seul le 3ème décan n'aura aucune envie de faire la fête car il se fait beaucoup de souci pour l'un de ses proches.

Taureau

Votre besoin de liberté vous titille 1er décan, vous trouverez une porte de sortie d'ici avril 2021. Un détachement est nécessaire et cela vous demande du temps. Vous n'êtes pas du genre à faire les choses aussi vite que les autres signe, il faut que cela se passe à votre manière, à votre rythme à vous, et il est plus lent que celui des autres. Par ailleurs, si vous avez une petite inquiétude concernant votre forme/santé, ne restez pas sans rien faire : allez consulter votre médecin.

Gémeaux

Pour vous aussi ce sera une belle fin de semaine, vous serez dans un contexte qui vous plaira beaucoup et vous amusera. Enfin, c'est vous qui amuserez les autres, vous ferez le pitre histoire de détendre l'atmosphère. En effet, Mercure est toujours en dissonance avec Saturne, même si l'aspect commence à se défaire, on ne peut pas dire que l'ambiance soit très joyeuse. Le 2ème décan sera le mieux servi, je vous expliquerai pourquoi demain.

Cancer

3ème décan, après un réveil un peu difficile, vous vous sentirez mieux car ceux que vous aimez feront tout pour vous faire plaisir et vous faire retrouver le sourire. 1er décan, si vous avez envie de vous offrir un petit cadeau, surtout n'hésitez pas ; comme pour le 3ème décan, le plaisir que vous vous apportez, ou qu'on vous apporte, sera essentiel pour vous sentir bien dans votre peau. Pour certains, c'est un bon repas qui comblera le vide que vous pouvez ressentir.

Lion

La Lune traverse votre signe ce week-end et ce ne sera pas facile aujourd'hui pour ceux de fin juillet. Un vieux problème ressurgit alors que vous le pensiez envolé. En fait, actuellement, le Soleil est en Scorpion et réveille le passé... Or, ce passé qui a pu être un peu bouleversant pour ceux du 1er décan, a des conséquences qui pourraient encore se faire sentir en ce moment. C'est lié à la dissonance que vous envoie Uranus, planète du changement, dissonance qui se terminera en avril prochain.

Vierge

Vous êtes un nerveux rentré, aussi pratiquer ce week-end la méditation, le yoga ou toute technique visant à moins penser et donc à vous détendre, vous apaisera. A moins que vous ne préfériez le sport cérébral = mots croisés, sudoku, et autres jeux qui vous absorbent et font travailler votre cerveau sur une seule chose à la fois. La concentrations sur un seul sujet qui n'est pas trop stimulant peut aussi être une bonne méthode pour vous détendre et vous ressourcer.



Balance

A part le 3ème décan, toujours soucieux, les autres terminent la semaine en beauté. Il y a de l'amitié au programme, de la solidarité et d'agréables projets en couple. Le 2ème décan est le mieux servi, je vous expliquerai pourquoi demain. En ce qui concerne le 3ème, en-dehors de la dissonance Mercure/Saturne qui vous ennuie beaucoup, il y a aussi celle de Jupiter et Pluton, qui sont actuellement conjointes et qui vous obligent à jouer les sergent-chef au sein de votre famille ou de votre clan en général. Il faut y mettre de l'ordre !

Scorpion

Un week-end un peu mouvementé, et c'est pour le 1er décan aujourd'hui. Vous refuserez carrément d'écouter ce qu'on vous dit ou de suivre les règles. Vous ferez votre rebelle, mais peut-être que vous aurez de bonnes raisons, parce que les autres abuseront, vous diront des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Ce sera mieux demain mais vous aurez toujours un soupçon de rigidité qui peut vous mettre en porte-à-faux avec ceux qui vous entourent, la famille en particulier.

Sagittaire

Une belle fin de semaine, propice à l'évasion, à la prise de distance par rapport à tous ces détails qui vous contrarient en ce moment, mais rien que de la paperasse. Heureusement, Vénus vole à votre secours et l'un de vos amis sera là pour vous soutenir, vous aider ou alors c'est vous qui l'aiderez à mieux comprendre des documents auxquels il est hermétique. Pour vous, c'est peut-être votre conjoint qui sera d'une aide précieuse. 1er décan, pour vous évader un bon livre, le cinéma ou la télé feront l'affaire.

Capricorne

Ce week-end, la Lune occupera le Lion et accentuera votre sensibilité, votre émotivité. Votre première réaction sera de les refouler au lieu de les accepter. Si vous voulez pouvoir les gérer et ne pas vous sentir déstabilisé, suivez le conseil d'Emmanuel Kant : la musique est le langage des émotions a-t-il dit, et si vous écoutez de la bonne musique, vous pourrez laisser vos émotions s'exprimer plus facilement ; elles auront un support auquel s'accrocher.

Verseau

Le 2ème décan va tirer son épingle du jeu dans les prochains jours car Vénus et Mars entament une relation qui indique que votre coeur pourrait battre la chamade. Soit parce que vous aurez un coup de coeur pour quelqu'un, vous serez emballé, soit parce que vous aurez un petit succès qui flattera beaucoup votre ego. Cette agréable configuration durera jusqu'en fin de semaine prochaine, nous aurons donc l'occasion d'en reparler. En tout cas, pro-fi-tez !

Poissons

Le Soleil et Neptune, qui occupe votre 2ème décan, seront en phase tout le week-end, votre générosité, votre compassion, votre sens du sacrifice seront au 1er plan et seront bien entendu au service de ceux qui ont besoin de vous. Vous en tirerez une légitime satisfaction parce que vous aurez la sensation d'aider, de faire du bien autour de vous, et c'est votre " mission ". Toutefois, l'un de vos proches pourrait chercher à vous dévaloriser, à tenter de vous faire croire que vos engagements ne valent rien.