L'horoscope du 9 novembre 2019

publié le 09/11/2019 à 06:17

Bélier

La Lune reste encore chez vous tout le week-end, mais elle se heurte à Saturne et ce n'est pas très joyeux pour le 2ème décan. Mettez-vous entre parenthèses, juste pour ce week-end, cela vous donnera l'occasion de réfléchir, d'analyser vos comportements, ce que vous n'aimez pas faire en temps normal... Mais tant qu'à faire, comme vous aurez le temps, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans la dissonance de Saturne. Demandez-vous si vous ne visez pas trop haut ?

Taureau

Une certaine fatigue pour beaucoup d'entre vous, mais c'est normal. Mars est dans votre secteur de la vie quotidienne et tout est un problème, surtout 3ème décan. Heureusement, la planète est rapide et c'est très passager. Elle cessera d'occuper ce secteur le mardi 19 novembre. Toutefois, pour certains, c'est un passage positif parce que vous êtes deux fois plus actif et que donc vous gagnez plus. Si vous êtes employé, normalement les heures sup. doivent être payées.

Gémeaux

Vous avez tellement d'idées et de projets en tête que si l'un d'eux est annulé, vous n'en ferez pas une maladie. Votre force en ce moment c'est de rester positif, quelles que soient les circonstances. Et il semble que votre entourage ou votre chéri/e, ont besoin de cet optimisme que vous dégagez en dépit d'un climat qui n'est peut-être pas très joyeux (dissonance Lune/Saturne). Les Cancer, Balance, Bélier et Capricorne sont ceux qui sont impactés par Lune/Saturne.

Cancer

Plus sensible que d'habitude, vous serez tenté de construire des murs autour de vous, natif du 2e décan. Si cela vous aide à vous sentir mieux, pas de problème. La Lune et Saturne ne sont pas en phase avec vous et cela vous rend vulnérable dans vos relations avec les autres. Mais, comme nous l'avons déjà vu, il est possible aussi que vous ayez un choix difficile à faire ou à accepter... Mais cela peut être derrière vous et vous y pensez encore beaucoup, aujourd'hui en particulier.

Lion

Un week-end qui peut donner l'occasion à ceux du 3ème décan de prendre du recul et de réfléchir à ce qu'ils vont faire d'une opportunité qui s'est offerte à eux. Vous ne vous êtes pas jeté dessus, votre intuition vous a soufflé qu'il fallait prendre votre temps et vous avez bien fait. Il y a, au fond, quelque chose qui vous paraît trop beau pour être vrai et c'est ce qui vous fait douter. Et vous avez raison de douter, même si c'est un sentiment que vous détestez !

Vierge

Ceux qui travaillent et qui aiment leur boulot, sont peut-être déçus par une rémunération pas à la hauteur de leur investissement. Mais ça va changer ! Vous allez avoir de bons influx de Jupiter d'ici peu, ils sont même peut-être déjà actifs pour le 1er décan et ils ont pour mission de redorer votre blason, votre estime de soi, votre amour-propre. Donc on peut imaginer que vous obtiendrez bientôt une reconnaissance financière...

Balance

Tout n'est pas rose, mais c'est juste pour aujourd'hui et pour le 2ème décan. En revanche, né début octobre vous êtes toujours dans une ambiance très... glamour, grâce à un bon aspect que vous envoie Vénus. Il est léger, il ne produira peut-être pas le moindre événement, mais l'ambiance autour de vous sera agréable, chaleureuse et ce week-end pourrait être une véritable détente pour vous. Sauf si on vous cherche des poux dans la tête...

Scorpion

Si vous fêtez votre anniversaire ce week-end, la Lune est en Bélier et on peut penser que vous serez hyper-actif cette année, le travail sera votre graal ! Soit vous vous y accomplirez parce que vous pourrez développer certaines choses (à partir de ce mois-ci pour le 1er décan mais cela suivra très vite pour le 2ème). Soit parce que vous allez travailler en indépendant avec plusieurs employeurs et que cela ne vous déplaira pas, même si ce n'est pas facile financièrement...

Sagittaire

Vous aurez la pêche et votre emploi du temps sera tellement rempli qu'on se demande si vous allez pouvoir vous reposer. Vous n'en avez peut-être pas besoin ! C'est donc un week-end hyper actif, mais aussi très chaleureux sur le plan relationnel : Vénus est " sur " votre Soleil si vous êtes né début décembre et certains pourraient être plus amoureux ou dragueurs que d'habitude. En couple, il se peut que l'entente soit parfaite !

Capricorne

Un peu de morosité pour le 2ème décan, alors que né après le 13 janvier vous avez encore un désaccord à régler qui va vous prendre la tête pendant quelques jours. Il peut s'agir d'une mésentente en famille, dans le privé, ou dans votre " famille " professionnelle. Et apparemment, les forces en présence sont à peu près équivalentes et il est un peu compliqué de trouver une issue. Mais, pas de doute, vous finirez par passer à autre chose.

Verseau

Un vrai tourbillon, vous serez partout à la fois, ferez plusieurs choses en même temps, tout ça pour vous débarrasser de tout ce qui ressemble à une corvée. Vous en avez déjà marre du Scorpion et des responsabilités qu'il vous impose, mais qui ne sont pas durables (2 ou 3 jours chacun). En ce moment c'est le 2ème décan qui est sous son influence, mais ce sera au tour du 3ème à partir de mardi prochain. Essayez de ne pas vous énerver si vous sentez qu'on empiète sur votre liberté.

Poissons

Vous serez dans la volonté de vous faire plaisir à vous ou à vos proches en offrant des petits cadeaux, par exemple. Comme d'habitude, mettez-vous des limites. Vous vous connaissez bien, je suppose, et vous savez que dans certains domaines il est difficile de vous raisonner ; l'argent en fait partie et le plus souvent c'est par générosité que vous dépensez, ce n'est même pas pour vous ! Et on peut parier qu'aujourd'hui encore ce n'est pas pour vous que vous dépenserez, sauf exception.