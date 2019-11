L'horoscope du 6 novembre 2019

publié le 06/11/2019 à 05:30

Bélier

Les trois singes de la sagesse devraient être votre modèle du jour ; ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cela vous portera chance ! C'est en tout cas ce que prétend la tradition asiatique et vous feriez bien de vous en inspirer, même si vous êtes du 1er décan et que Vénus vous envoie de bons influx. Ils sont un peu ternis par sa dissonance avec la Lune qui peut vous voir incertain ou déçu par quelqu'un. Dans ce cas vous aurez envie de lui " tailler un costard ".

Taureau

Si ça ne va pas, 1er ou 3ème décan, tournez-vous vers vos amis, ils sont là pour vous soutenir et vous remonter le moral. Vous pouvez avoir toute confiance en eux et la confiance est probablement ce qui vous manque le plus en ce moment. Confiance en la vie et en l'avenir pour le 1er décan, confiance dans les autres pour le 3ème. Certains d'entre vous ont perdu toutes les certitudes qui étaient la base de leur vie, mais c'est pour vous en reconstruire bientôt des plus solides (1er décan).

Gémeaux

Vénus s'oppose toujours à vous et un partenaire, professionnel ou affectif, ne se conduira pas bien aujourd'hui. L'ignorer est ce que vous avez de mieux à faire. C'est un incident très rapide et qui ne doit pas vraiment vous perturber, ou alors une heure ou deux, pas plus. N'y voyez pas de mauvaise intention de la part de l'autre, ce n'est probablement qu'une simple maladresse à laquelle vous ne devez pas accorder la moindre importance.

Cancer

Évitez de vous laisser influencer par le pessimisme des uns et des autres. Ce que vous lisez ou entendez ne doit pas impacter vos humeurs ni votre bien-être. Plus que d'autres vous ressentez les courants de fond, la peur que certains media se plaisent à entretenir et qui peut avoir trop d'influence sur des personnes sensibles comme vous l'êtes. N'écoutez que votre bon sens, votre pragmatisme, généralement vous en avez une bonne dose...

Lion

Si vous êtes amoureux, vous douterez de l'autre sans raison valable. C'est juste votre imagination qui vous jouera des tours, votre partenaire n'y sera pour rien. C'est le 1er décan, qui ressentira une fragilité très passagère et qui n'est pas fréquente chez vous. Mais d'abord nous sommes en période Scorpion, le signe du doute, ensuite la Lune est dans un secteur également propice au doute et elle est en dissonance avec Vénus, planète d'amour et d'amour-propre...

Vierge

Vous savez mieux que les autres ce qui est bon pour vous. Remerciez-les de leurs conseils un peu trop appuyés selon vous, et suivez d'abord votre intuition, c'est ce qui vous satisfera le plus 1er décan. En ce moment, avec Vénus qui vous regarde, il est important que vous soyez content de vous, et surtout de ce que vous avez, ne cherchez pas à avoir plus ; cela va durer jusqu'au 9. Après ce sera au tour du 2ème décan de devoir être content de ce qu'il a...

Balance

Allez, soyez gentil avec vous-même et arrêtez de vous critiquer, de vous trouver des défauts totalement imaginaires. Vous vous faites du mal pour rien ! Non mais sérieux... Vous serez tenté de vous juger sévèrement aujourd'hui alors qu'il n'y a aucune raison... Mais en y réfléchissant bien, est-ce que ça ne serait pas une manifestation de votre culpabilité (nous sommes tous coupables de quelque chose, sans en être conscients la plupart du temps) ?

Scorpion

3ème décan, Mercure rétrograde jusqu'au 21, il y a une attente à supporter mais vous sentirez plus les petits travers de la planète dans les détails du quotidien. Parfois vous ferez des erreurs dans votre travail et vous serez obligé de recommencer, l'ordinateur ou tout autre appareil marchera moins bien, la connexion sera mauvaise, votre box marchera un jour sur deux, rien que des choses peu importantes mais agaçantes.

Sagittaire

Vous ne serez pas très sûr de vous, 1er décan, cela vous arrive rarement mais quelque chose vous déplaît et cela pourrait prendre des allures d'affaire d'état. Justement parce que vous n'êtes pas habitué à ressentir du doute ou de l'incertitude. Il se peut aussi que vous ne soyez pas content de vous, parce que vous trouverez que vous avez mal agi avec quelqu'un, que vous n'avez pas été assez indulgent avec cette personne. Mais ça vous passera rapidement.

Capricorne

Ces deux prochains jours seront favorables à vos échanges, tant verbaux que commerciaux, vous pourriez même être en passe de conclure une affaire. Mais Mercure, qui les gère, ainsi que le travail et les contacts, est rétrograde et vous n'aboutirez vraiment qu'après le 21. Cela vous donne du temps pour réfléchir, détailler, décortiquer la question et ne rien laisser au hasard, ce que vous n'aimez pas faire. Vous préférerez que tout soit sous contrôle.

Verseau

Vous serez tenté, je dis bien tenté, ça ne veut pas dire que vous passerez à l'acte, par une dépense dont l'utilité pourrait être douteuse. Remettez-là à plus tard. A moins que vous n'ayez un cadeau à faire à un/e ami/e qui fête son anniversaire ou que vous voulez remercier parce qu'il/elle vous a donné un coup de main. Dans ce cas, ne voyez pas trop grand, l'intention sera plus importante que l'objet en lui-même. Par ailleurs, gare aux excès de gourmandise, 1er décan.

Poissons

La Lune transite votre signe et se fâche avec Vénus. Inutile de changer dix fois de tenue ce matin, de toutes les manières vous n'aimerez pas ce que vous porterez. Il y a des jours comme ça où il vaut mieux faire l'impasse sur l'image que le miroir vous renvoie car quelque chose, dans votre tête, vous empêche d'être en phase avec vous-même. Une réflexion entendue la veille, un mauvais rêve, une petite déception peuvent être à l'origine de ce trouble, vite dépassé.