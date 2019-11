L'horoscope du 7 novembre 2019

publié le 07/11/2019 à 05:14

Bélier

La Lune est en Poisson, vous disposez d'une bonne dose d'intuition, la question étant, allez-vous l'utiliser ou allez-vous vous laisser entraîner par vos impulsions ? C'est en général l'un de vos problèmes, vous hésitez quelques secondes avant de laisser gagner vos impulsions, alors que vous seriez tellement plus fort si vous écoutiez aussi vos intuitions... Mais, pour vous, c'est le domaine de l'irrationnel et vous n'êtes pas nombreux à y accorder le moindre crédit.



Taureau

Je vous rappelle, 3ème décan, que Mercure rétrograde face à vous, aussi ne prenez aucune décision et ne vous engagez dans rien d'important jusqu'au 21. Vous pourriez être tenté d'accepter une proposition aujourd'hui, Lune et Mercure étant en harmonie, vous vous direz que vous ne risquez rien à dire oui à telle ou telle offre. Mais prudence étant mère de sûreté, croyez-moi, si vous pouvez attendre le 21, vous mettrez toutes les chances de votre côté.

Gémeaux

Un proche ou un collègue pourrait vous faire une remarque que vous n'apprécierez pas, 3e décan. Mais soyez indulgent, cette personne semble être mal dans sa peau. Peut-être qu'il ou elle envie votre position, vous jalouse, et c'est toujours difficile à vivre pour celui ou celle qui ressent ce genre d'émotions, mais cela ne l'est pas pour vous. Renvoyez-lui ses petites piques en essayant de faire de l'humour, c'est quelque chose qui est tout à fait à votre portée!

Cancer

Au contraire d'hier, c'est l'optimisme qui va l'emporter aujourd'hui, surtout 3ème décan. Mais ceux qui vous aiment sont habitués à vos changements d'humeur. C'est même une des importantes caractéristiques de votre signe, géré par la Lune, que de passer du grand beau temps à la tempête en un rien de temps. Mais je suppose que vous vous connaissez et que vous savez que c'est une des conséquences de votre trop grande sensibilité au monde extérieur.

Lion

Jupiter et Mars vous envoient des énergies tellement fortes, 3e décan, que vous pouvez tout entreprendre, en veillant quand même à ne pas surestimer vos forces. Suivant le rôle de ces planètes dans votre thème natal, cela peut avoir plus ou moins d'importance et il peut s'agir d'actions banales. Mais il y a un facteur chance tout de même avec Jupiter. Profitez-en, la planète entrera en Capricorne le 2 décembre et sera moins chanceuse. Il faudra s'investir davantage dans le travail.

Vierge

3ème décan, d'ici le 19, vous pourriez avoir une question d'argent un peu délicate à régler. Il vous faudra déployer beaucoup d'énergie pour obtenir ce qu'on vous doit. Mais Mars vous soutient et elle est elle-même soutenue par Jupiter, donc il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas gain de cause. Sauf si vous avez affaire à des personnes de très mauvaise foi, ce qui n'est pas impossible car elles sont nombreuses sur cette terre !

Balance

Né fin septembre, début octobre, vous êtes encore dans les bonnes grâces de Vénus jusqu'à dimanche. Profitez-en pour voir la vie du bon côté et vous amuser. Ne pas prendre les choses trop au sérieux provoquera en vous de la détente, vous serez moins sur les nerfs, plus cool. Mais ça ne sera peut-être pas le cas du 3ème décan qui reçoit Mars, comme nous l'avons déjà vu. Vous devez peut-être vous investir à fond dans un travail à faire dans l'urgence ?

Scorpion

Ne vous impatientez pas, 3e décan, si vous n'avez pas la même énergie que d'habitude : vous l'utilisez autrement. Mais vous la retrouverez intacte après le 19. Mars entrera alors dans votre signe et vous vous sentirez de nouveau vous-même, en possession de tous vos moyens. Avec Mars en Balance, vous avez l'impression d'être un peu mou, de ne pas pouvoir aller au bout de ce que vous entreprenez, ou qu'une force obscure vous empêche d'entreprendre !

Sagittaire

Une partie de vous n'est pas d'accord avec l'autre, vous avez envie de frapper un grand coup, de vous dépasser, mais une petite voix vous dit d'être prudent. De calculer vos actions au lieu d'être dans l'impulsion, dans la réactivité... Écoutez-la, 3ème décan, c'est la voix de la raison et de la mesure, portée par Mercure qui occupe votre 12ème secteur (né autour du 17 surtout). En revanche, né vers le 13, Mars vous donne de l'élan et la détermination pour changer quelque chose.

Verseau

Né après le 13 février, Jupiter est encore active jusqu'au 2 décembre et très positive pour vos projets de toute nature. En outre, un espoir peut aussi se concrétiser ; surtout quand Vénus va la croiser, la semaine du 18 novembre. Il n'est pas exclu, dans d'autres domaines, que vous signiez un important contrat ou... que vous fassiez une rencontre marquante, surtout né en toute fin de signe. Mais, encore une fois, tout dépend du rôle que Jupiter joue dans votre thème natal.

Poisson

Chez vous, la Lune n'est plus fâchée, elle fraternise même avec Mercure si vous êtes né après le 15 mars. Soyez patient, il y aura une bonne nouvelle après le 21. Un événement (banal le plus souvent) se prépare, vous attendez une réponse ou alors que quelque chose soit réparé, qu'il s'agisse d'un outil de travail ou d'une relation qui a pris des distances avec vous. Mais tout cela ne sera plus d'actualité à partir du moment où Mercure reprendra une marche directe, le 21 donc.