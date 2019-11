L'horoscope du 5 novembre 2019

publié le 05/11/2019 à 05:33

Bélier

Il semble que la rétrogradation de Mercure, jusqu'au 21, ennuie le 3ème décan, peut-être parce que vous n'êtes pas remboursé d'une somme. Il va falloir râler très fort ou sortir vos armes, surtout celles qui vous permettent de dire des choses qui secouent vos interlocuteurs et sont même parfois blessantes. Il est possible que cela s'avère nécessaire, mais attendez encore quelques jours avant de mettre le feu aux poudres.

Taureau

Il se peut qu'il y ait une petite crise, 3e décan, votre forte réticence à l'autorité étant activée aujourd'hui. Pensez à vos intérêts futurs et modulez votre attitude. Essayez de trouver un juste milieu, de manière à ce que votre interlocuteur ne se mette pas en colère contre vous, ce qui pourrait arriver si vous vous montrez inflexible et refusez de faire ce qu'on vous demande sous prétexte qu'on n'a pas d'ordre à vous donner. Ne pensez pas qu'obéir c'est vous soumettre.

Gémeaux

Si vous êtes né en mai, Vénus est toujours face à vous et vos relations avec les autres sont, a priori, excellentes. Invitations, sorties, rencontres sont au menu. Toutefois, si Vénus n'était pas bien aspectée dans votre thème natal, vous pouvez avoir au contraire un désaccord avec la personne aimée. Toutefois, Vénus étant rapide, vous vous réconcilierez rapidement. 3ème décan, un problème devrait pouvoir se régler, même si vous avez affaire à un interlocuteur difficile.

Cancer

Le Soleil vous sourit, 2ème décan et endort Saturne. Vous serez moins soucieux, moins contrarié par la lenteur des choses ; ça pourrait même vous arranger. D'autant plus que Saturne, elle-même, est en phase avec Neptune, aussi en phase avec vous... C'est une réaction en chaîne due au fait que vous pourriez lâcher prise et que cela pourrait vous apporter une belle détente. Et comme Saturne va bientôt ne plus vous regarder (2ème décan toujours).

Lion

Mars et Jupiter sont en parfaite harmonie pour ceux du 3ème décan et ça va durer toute la semaine. Profitez-en pour conclure quelques affaires lucratives. Vous avez un bon facteur chance avec vous, surtout si vous êtes né après le 17 août, et le fait que Jupiter soit activée par Mars peut décupler ce facteur chance. En tout cas, prenez des initiatives, imposer vos volontés, accoucher d'une création, vous ne pourrez que vous en féliciter.

Vierge

Vénus vous regarde si vous êtes du 1er décan, né au mois d'août. Il se pourrait que vous pensiez à quelqu'un que vous avez aimé jadis, ou que vous le/la revoyiez, à l'occasion d'une petite fête chez des amis ou d'un déplacement que vous aurez fait. Le résultat sera très variable, en fonction de ce que fait Vénus dans votre thème de naissance, mais en principe cela devrait être un moment agréable ; attention, ne commencez pas à vous dire que vous pourriez remettre le couvert !

Balance

3ème décan, Mars peut AUSSI avoir des effets positifs, d'autant que Jupiter lui est bien reliée. Entreprenez, démarrez quelque chose, les résultats seront à la hauteur. En effet, Jupiter (en bon aspect avec vous) va vous inciter à canaliser votre énergie de manière très positive et constructive. Vous pourriez vous développer davantage ou diversifier vos activités. Certains pourraient prendre un petit job supplémentaire, par exemple, qui améliorera leur confort.

Scorpion

Votre meilleur atout en ce moment, c'est vous ! Votre personnalité intrigante, votre sens de la psychologie et votre intuition. Utilisez-les le plus possible. C'est votre période anniversaire, 2e décan, et vous avez droit non seulement à un bon aspect de Saturne qui vous pousse à approfondir vos connaissances, mais aussi à une harmonie de Neptune qui vous branche sur le ciel, ou vous invite au 7ème ciel.

Sagittaire

Né après le 16 décembre, Jupiter vous invite à voir plus grand, mais veillez à ne pas voir trop grand aujourd'hui. L'effet loupe de la planète est en effet accentué. Et comme la Lune vous enverra un bon aspect, vous croirez dur comme fer en vos idées et opinions, quel que soit le sujet. Attention aussi à ne pas surestimer votre capacité à résister nerveusement, ni l'aide que vos alliés et amis pourraient vous apporter.

Capricorne

Dans votre 2ème décan, Saturne reçoit d'amicaux rayons du Soleil, plus que jamais on pourra compter sur vous, ou c'est vous qui pourrez compter sur vos alliés. Puis le Soleil, toujours chez l'ami Scorpion, se tournera vers Neptune et comme à chaque fois que Neptune est activée, vous vous sentirez moins anxieux, moins nerveux, moins écrasé par les responsabilités. Notamment si vous êtes né autour du 7 janvier. Mais ne soyez pas non plus dans la négligence !

Verseau

Lune et Mercure ne seront pas d'accord, 3ème décan, en conséquence vous aurez à argumenter avec un proche pour qu'il ou elle soit un peu plus responsable. Vous avez remarqué un ou des détails qui vous alertent sur un manque de sérieux et vous pensez qu'il faut rapidement corriger le tir. Vous avez bien raison, mais tout dépendra de la manière dont vous vous y prendrez pour faire passer votre message. Si vous êtes trop dur, ça ne marchera pas.

Poissons

1er décan, vous continuez à être favorisé par les astres, la présence de Vénus au zénith de votre thème indiquant que vous allez obtenir un accord, ou que vous réussirez quelque chose parce que vous vous serez bien investi, que vous n'aurez pas lâché prise. De plus, Jupiter est déjà en action, même si elle n'est pas encore entrée en Capricorne. Vous pourriez fréquenter une personne qui est et sera pendant plusieurs mois, une aide considérable.