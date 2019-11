L'horoscope du 08 novembre 2019

publié le 08/11/2019 à 07:18

Bélier

La Lune investit votre signe à 12h50 et va vers une harmonie avec Vénus. Né fin mars, vous pouvez prévoir une soirée chaleureuse et amoureuse pour certains. Mais, comme vous le savez déjà, les effets de cet aspect dépendent des qualités de Vénus dans votre thème natal... Quoi qu'il en soit, vous devriez passer un moment très agréable. 3e décan, l'opposition de Mars indique qu'un rapport de force s'est installé, à moins que vous n'ayez un choix à faire.

Taureau

Vous avez toutes les qualités mais vous êtes rancunier, n'est-ce pas ! Ne laissez pas d'anciennes rancœurs pomper votre énergie, vous avez d'autres dossiers ! Je veux dire par là que votre actualité est bien plus intéressante que ce que vous gardez au fond de vous et qui peut être du poison : débarrassez-vous de ces choses négatives qui ne peuvent qu'attirer le négatif. Mais je sais que c'est difficile pour le Taureau : vous êtes un signe qui " garde ".

Gémeaux

Né fin mai, vous saurez finement jouer de votre charme, que ce soit pour séduire quelqu'un qui vous plaît, ou pour mettre un nouveau client dans votre poche. Vous saurez plaire, en employant des armes qui ne pourront qu'inciter l'autre à répondre positivement à vos demandes. Mais vous pourriez aussi vous mettre d'accord au sujet d'un travail et de la répartition des tâches. Toutefois, cet accord pourrait éventuellement porter sur un contrat, un dossier en cours...

Cancer

Vous serez un peu remonté, surtout né en juin, mais c'est normal. Il faudra imposer votre volonté et vous ne pourrez pas vous autoriser la moindre faiblesse. Quitte à paraître dur et sans sentiments, ce qui n'est pas la réalité ! Souvent vous êtes obligé de cacher votre sensibilité, qui n'a en effet rien à faire dans le domaine du travail ou des affaires. Avec le temps, vous apprenez très bien à vous protéger, mais c'est plus difficile quand vous êtes jeune.

Lion

Lune et Vénus s'accordent avec vous, que demander de plus 1er décan ? Vous serez le plus beau, le plus gentil et vous pourrez ainsi amadouer les plus récalcitrants. Et vous en rencontrez en ce moment, non ? La période Scorpion met souvent vos schémas relationnels au premier plan, de vieux schémas qui viennent de l'enfance et vous retrouvez les sentiments très ambivalents qui étaient parfois les vôtres vis-à-vis de certains membres de la famille.

Vierge

Vous apprendrez une bonne nouvelle, qu'on va vous rembourser un trop-perçu par exemple. Mais cette nouvelle peut aussi concerner un membre de la famille. Quelqu'un qui vous annonce qu'il ou elle va venir vous rendre visite et même passer quelques jours avec vous ; à moins que ça ne soit déjà en cours pour le 1er décan. 2ème décan, c'est le meilleur moment pour prendre des rendez-vous, des contacts ou faire une démarche ; vous serez aidé.

Balance

C'est toujours top pour le 1er décan et surtout ceux nés début octobre, mais c'est peut-être moins facile pour le 3ème dont les relations sont mouvementées. Mars est chez vous et c'est la planète qui gère vos unions et associations ; il se peut donc qu'il y ait quelques disputes avec votre conjoint, l'un de vos enfants ou encore avec un partenaire professionnel. Ne dramatisez pas, ça ne durera pas, vous le savez : avec Mars c'est toujours l'affaire de deux ou trois jours.

Scorpion

Si vous travaillez aujourd'hui, vous ne risquez pas d'être débordé car tout ce que vous entreprendrez sera terminé en un clin d’œil. La rapidité sera votre force. Dans un autre domaine, Vénus occupe encore votre secteur du confort, du bien-être, elle est en bon aspect avec la Lune et vous pourriez avoir un regain d'amour pour votre partenaire, ou découvrir que vous avez des sentiments pour quelqu'un ; mais ils resteront probablement dans le secret de votre cœur.

Sagittaire

Vous aussi vous serez rapide, rapide à vous emballer, à avoir le cœur qui bat. Mais cela ne durera que quelques minutes, vous ne poursuivrez pas l'aventure. Ce sera un moment un peu spécial, hors du temps, où vous vous direz = celui-ci ou celle-là, me plairait beaucoup... Vous admirerez le physique de quelqu'un et serez sous son charme (par exemple). Cela dit, vous pourrez vous aussi séduire à peu près qui vous voulez... 1er décan surtout.

Capricorne

Vous serez mécontent, natif de décembre parce que vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez, une obligation familiale vous prendra plus de temps que prévu. A moins que vous n'ayez du travail par-dessus la tête et que vous ne puissiez pas avoir de temps pour vous. Seul le 2ème décan se sentira plus léger parce que quelqu'un vous aidera et que vous ne refuserez pas. D'habitude vous n'accepteriez pas (né vers le 7/1), mais vous avez évolué, vous pensez différemment.

Verseau

Une bonne journée, surtout pour ceux de janvier, vos amis et relations vous seront utiles ou c'est vous qui leur serez utile ; en tout cas, vous serez content de vous. Il faut dire que les circonstances seront favorables aujourd'hui, surtout dans le domaine des échanges, des idées, des projets. Vous aurez l'agréable impression, importante pour votre signe, que les choses avancent. En revanche, 3ème décan, vous devez attendre un rendez-vous ou une réponse qui ne vient pas.

Poissons

Vous adorez sentir qu'on a besoin de vous, c'est un sentiment qui vous donne l'impression d'exister davantage et d'être bien intégré dans votre communauté. Et c'est ce que vous ressentirez aujourd'hui, 1er et probablement 2ème décan aussi. D'autant plus que le Soleil est en phase avec vous (né autour du 7 mars) et avec Neptune : vous serez la générosité incarnée, mais attention à ne pas être trop gentil non plus, il faut vous poser des limites.