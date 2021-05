L'horoscope du 5 mai 2021

publié le 05/05/2021 à 05:30

Bélier

N'essayez pas d'être le plus fort et le meilleur aujourd'hui, vous risquez tout simplement de vous décevoir vous-même. Ne vous demandez pas la lune et tout se passera bien. Essayez d'être plus dans la réflexion que dans l'action car vos actions n'auront pas de résultat satisfaisant. En revanche, réfléchir sur vous-même et sur les moyens qui sont les vôtres pourrait vous aider à faire encore mieux par la suite, c'est-à-dire dès que la Lune sera dans votre signe vendredi.

Taureau

Les dissonances sont terminées et vous disposez d'une jolie Lune en Poissons, en phase avec Mars, qui va vous inciter à envisager l'avenir de manière plus positive. Certes, les problèmes ou le problème qui vous préoccupe n'est pas réglé, mais il se fait moins présent (2ème décan). 1er décan, vous pourrez compter sur vos amis aujourd'hui, ou ce sont eux qui pourront se reposer sur vous, d'autant plus que vous aurez plus d'un tour dans votre sac. Vous aurez des solutions pour tout !

Gémeaux

1er décan, Mercure vous joue des tours : à cause de sa dissonance avec Jupiter vous allez être obligé de vous justifier et ce faisant, vous en direz trop, au point que vous pourriez paraître " coupable ". Si vous devez vous défendre, faites-le en quelques mots concis et ne vous attardez pas. Il semble que cela se passera dans la sphère professionnelle et si on vous reproche quelque chose dont vous savez être responsable, à ce moment-là, dites oui, je regrette, etc.

Cancer

Vous aurez la pêche aujourd'hui, un peu trop même, et vos mots risquent de dépasser vos pensées, notamment 1er décan. Essayez de ne pas être trop cash, vous pouvez dire ce que vous avez à dire sur un ton qui ne soit pas agressif, à moins que votre interlocuteur ne vous ait fait peur. Dans ce cas, dans une légitime colère, il est vrai qu'on peut dire n'importe quoi. Sinon, mettez plutôt votre énergie au service de votre travail et surtout des projets que vous avez en tête.

Lion

Si vous devez discuter d'argent aujourd'hui ou mettre une stratégie au point, vous aurez de bonnes idées, de bons arguments et impressionnerez vos interlocuteurs, surtout si vous êtes du 1er décan. Le 2ème étant ennuyé par l'opposition de Saturne n'aura pas les mêmes énergies positives que le 1er décan, mais rien ne dit que vous n'avez pas d'autres aspects positifs pour vous soutenir, aussi ne prenez pas ce que je vous dis à la lettre. Ce sont des prévisions très, trop générales.

Vierge

Né en août, ce n'est peut-être pas très facile en ce moment, vous êtes face à un gros dilemme, ou alors il se passe quelque chose d'injuste et qui vous révolte. Mais essayez de prendre du recul, vous avez trop le nez dans le guidon, de toute façon vous avez des armes pour vous défendre. Mais il est vrai, étant donné que Jupiter a commencé son opposition, et qu'elle va durer jusqu'en juillet, que ce n'est pas quelque chose qui se règlera en cinq minutes.

Balance

Ce sera tout pour le travail et pour la productivité, vous y mettrez vos réserves d'énergie, même si les résultats précédents ont pu être un peu décourageants. Mars crée encore une ambiance un peu conflictuelle pour ceux de septembre et début octobre, mais cela se termine en début de semaine prochaine et les bons influx de Vénus prendront le relais. Ils indiquent que vous aurez des satisfactions immédiates, probablement le résultat de vos efforts.

Scorpion

Né en octobre, vous devriez être satisfait de cette journée et de l'image de vous que vous avez donnée aux autres. Vous avez drôlement bien remonté la pente par rapport à décembre-janvier derniers où vous avez pu être au fond du trou. Pour l'instant vous n'avez plus aucune dissonance, au contraire, vous avez des succès personnels à votre actif. Sachez cependant que Saturne reviendra terminer son travail entre le mois d'août et la mi-décembre.

Sagittaire

Une discussion risque de tracasser ceux du 1er décan, probablement parce que vous chercherez à avoir raison envers et contre tous, mais on vous démontera vos arguments et on vous prouvera que vous avez tort (tout début du signe). Il vous arrive d'être de mauvaise foi, aussi est-il possible que cela vous retombe dessus... Cette histoire pourrait déboucher sur une sorte de procès ou sur une réclamation provenant d'une administration qui estime que vous lui devez de l'argent.

Capricorne

Vous n'aurez pas à vous plaindre aujourd'hui, les astres sont bien alignés et même si Mars s'oppose encore à vous, 1er décan, créant un rapport de force : vous aurez de bonnes idées ou de belles intuitions qui vous diront ce que vous devez faire pour calmer celui ou celle qui vous cherche querelle (né fin décembre). 2ème décan, vous envisagez un changement depuis quelque temps, et vous êtes sur la bonne voie, vous vous débarrassez peu à peu d'un problème lié à votre image.

Verseau

L'ambiance va s'alléger pour le 2ème décan, les dissonances sont toujours là mais elles sont moins actives. Il faut absolument que vous compreniez et acceptiez de lâcher prise sur un problème qui vous déstabilise, notamment si vous êtes né début février. Nous en avons déjà parlé et cela ne fait que commencer, c'est un processus au long cours qui s'est mis en place et qui vise à remettre votre vie sur les bons rails. Mais cela ne peut pas se faire dans la facilité car vous résistez.

Poissons

Né après le 15 mars, un bon aspect entre Vénus et Pluton s'est installé depuis lundi et il durera jusqu'à samedi. C'est excellent pour votre vie amoureuse, qui va s'en trouver pimentée par de nombreux fantasmes. Mais ce sont peut-être ceux de votre partenaire qui vous émoustilleront. Et si vous êtes célibataire, votre imagination comblera parfaitement le vide créé par l'absence d'une âme soeur. Cela dit, la conjoncture peut aussi concerner votre argent et une rentrée liée à une aide sociale.