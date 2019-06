L'horoscope du 9 juin 2019

publié le 09/06/2019 à 05:11

Bélier

La complicité sera le ciment de votre couple, pendant plusieurs jours vous vous sentirez en accord avec votre chéri/e, même sur les sujets les plus délicats. En fait, vous communiquerez bien et même s'il y a discussion il n'y aura pas dispute et vous tomberez d'accord sur tout (1er décan jusqu'au 17 juin). Mais vous pouvez aussi découvrir que quelqu'un que vous voyez fréquemment vous plaît, que vous avez pas mal de points communs... Un bon début !

Taureau

Vénus occupant votre secteur d'argent, il est possible que vous en receviez, que vous fassiez affaire avec quelqu'un ou que vous effectuiez un important achat. Comme souvent, vous vous freinerez pour ne pas acheter n'importe quoi, vous comparerez les prix et ferez toute une étude ; s'il s'agit d'un important achat bien sûr. Sinon, il est possible aussi que vous prêtiez de l'argent à un proche, ou que vous vous posiez des questions sur les meilleurs placements (si vous touchez une somme).

Gémeaux

Vous allez beaucoup plaire, votre technique pour séduire ce sera l'humour, la fantaisie, la spontanéité. Surtout ne changez pas, on vous aime comme ça. Au mieux, et pas pour tous malheureusement, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir tout de suite un bon échange et vous sentirez qu'il se passe quelque chose ; que cela ait une suite ou non. Au pire, vous répéterez encore une fois la même erreur avec l'autre (1er décan jusqu'au 17 juin).

Cancer

Dans votre secteur d'ombre, Vénus ne brillera pas beaucoup et vos amours non plus. Vous vous poserez des questions qui seront a priori totalement inutiles. En fait, votre imagination (toujours elle) vous incitera à critiquer votre situation ou l'attitude de l'autre à votre égard. Vous lui trouverez soudain beaucoup de défauts, cela durera un ou deux jours et puis vous changerez d'humeur. Mais votre chéri/e peut aussi sembler plus indifférent/e que d'habitude.

Lion

L'amitié amoureuse sera au premier plan jusqu'au 17 pour le 1er décan. Vous apprécierez l'ambiguïté d'une relation et n'aurez pas envie que cela change. Mais vous n'aimez pas non plus l'équilibre instable aussi vous ne resterez pas longtemps entre amitié et amour... Vous vous direz que vous devez faire un choix, mais avec Mars dans l'ombre de votre signe, le choix ne sera pas facile à faire. Laissez la situation évoluer d'elle-même, vous verrez bien...

Vierge

Au zénith de votre zodiaque, Vénus est gérée par Saturne, vous serez donc très traditionnel et ferez en sorte que l'autre respecte les valeurs qui sont les vôtres. S'il ou elle déroge aux règles que vous avez établies, cela vous mettra en colère. Il est possible d'ailleurs qu'il y ait un petit froid entre vous pendant un jour ou deux... Célibataire, vous pourriez craquer pour votre boss ou pour un prof (selon votre âge), cela apparaîtra aussi vite que cela disparaîtra (1er décan jusqu'au 17).

Balance

La conjoncture vous met en confiance avec votre conjoint et vous donne envie de vous évader à deux. Vous trouverez bien un moment d'ici le 17, 1er décan ? Ce dimanche ne sera peut-être pas très propice car il y a une dissonance Lune/Vénus et l'autre vous donnera l'impression de ne pas être très attentif... Ou alors, il/elle sera de mauvaise humeur et cela vous retombera dessus : pas longtemps, juste deux ou trois heures et vous passerez à autre chose.

Scorpion

Avec Vénus en Gémeaux, vous allez disposer d'un certain magnétisme et attirerez fortement certaines personnes avec qui vous serez joueur, donc pas sérieux. Vous n'aurez d'ailleurs pas très envie de quelque chose de sérieux, vous préférerez les petits flirts et autres taquineries, juste par jeu. En couple, Vénus peut avoir une influence positive sur votre libido, vous exprimerez vos sentiments à travers le désir que vous aurez pour votre partenaire. 1er décan, jusqu'au 17.

Sagittaire

De l'autre côté de votre zodiaque, Vénus vous fait expert en art de la séduction, mais vous pourrez être pris à votre propre piège et être vous-même très séduit. Mais probablement pas par une seule personne... En effet, beaucoup de ceux ou celles que vous allez croiser pourraient vous plaire et vous serez partagé entre l'un et l'autre, sans que cela vous pose vraiment de problème. En tout cas si vous êtes né en novembre ; et cela se prolongera jusqu'au 17 juin.

Capricorne

Laissez-vous un peu aller, que votre raison n'empêche pas votre coeur de s'exprimer, même si celui ou celle qui vous plaît n'est pas votre genre. Avec Vénus en Gémeaux vous aurez besoin d'un peu de légèreté, de ne pas prendre les choses trop au sérieux et cela, même si vous êtes en couple. Évitez d'avoir un regard critique sur l'autre, ou alors acceptez le fait qu'il ou elle ne correspond pas à ce dont vous avez besoin. Mais savez-vous précisément quels sont vos besoins ?

Verseau

Vous serez à l'aise dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans celui de l'affirmation de soi et de la séduction. Vous attirerez tous les regards, peut-être parce que vous serez particulièrement bien habillé, bien arrangé et que vous dégagerez quelque chose d'un peu solaire. On aura envie de se rapprocher de vous... Mais les plaisirs, tous les plaisirs, seront également au premier plan et cela durera jusqu'au 17 pour le 1er décan (né en janvier).

Poissons

Vénus vous dit que c'est dans votre petit cocon familial que vous serez le plus à l'aise et que vous profiterez le mieux de la vie. Vous vous sentirez protégé. Toutefois, vous pouvez également avoir envie d'améliorer votre décoration intérieure, de repeindre, de donner un petit air de renouveau à votre habitation. Certains seront cependant plongés dans leurs souvenirs, quelqu'un du passé, un ou une ex. se rappelant à eux de manière insistante.