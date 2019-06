L'horoscope du 7 juin 2019

publié le 07/06/2019 à 05:55

Bélier

Il ne faudra pas vous demander de partager, ni même de participer à quoi que ce soit, vous aurez besoin d'être le capitaine, de vous sentir seul maître à bord. Une petite poussée d'individualisme qui ne durera pas plus de quelques heures et qui vous incitera à vous comporter de manière un peu égoïste. N'y voyez aucun mal, au contraire, il faut penser à soi et à ses intérêts... mais ne pas oublier non plus que les autres existent et que vous ne pouvez pas les ignorer !

Taureau

Lune et Uranus seront fâchées pendant quelques heures, du coup vous serez très nerveux et même peut-être angoissé par votre avenir si vous êtes du 1er décan. Cependant, certains natifs du 2ème pourraient eux aussi ressentir les effets de cette conjoncture car la présente d'Uranus chez vous peut se faire sentir longtemps à l'avance. Précisément c'est la planète du futur, celle qui vous aide à tirer des plans sur la comète, et il se peut que vous deviez changer vos plans.

Gémeaux

Une journée qui va vous plaire, on vous fera rire ou c'est vous qui ferez le pitre, une de vos spécialités. Et un petit déplacement pourrait être prévu ce week-end, probablement avec vos proches ou chez l'un de vos proches (frère, soeur, etc.). En outre, Vénus entre dimanche dans votre signe et certains natifs du 1er décan pourraient déjà ressentir de la douceur, de la tendresse, ou se rapprocher de quelqu'un. A moins que vous ne receviez de l'argent...

Cancer

Vos appétits sont décuplés, soit sur le plan financier, dans le domaine de l'amour ou de la bonne cuisine. On n'aura pas intérêt à vous priver de quoi que ce soit et si vous êtes du 2e décan, justement, il y aura de la frustration au programme étant donné que, comme nous l'avons évoqué hier, Mars et Saturne sont en opposition alors que Mars est chez vous. C'est la planète de la volonté, des désirs et elle s'oppose à celle qui est réputée freiner et vous demander des renoncements.

Lion

La Lune active aujourd'hui l'opposition de Mars et Saturne, plus que les autres jours vous constaterez que la période ne facilite pas votre travail quotidien. Vous verrez un obstacle vous ralentir ou même vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Le problème, peut-être, c'est que vous ne serez pas très motivé, que vous serez fatigué, ou alors que vous serez obligé d'attendre que d'autres prennent des décisions ou se mettent à votre niveau.

Vierge

C'est juste pour aujourd'hui, mais vous aurez l'impression, fausse le plus souvent, de ne rien faire de bon, ou que vous n'êtes pas à la hauteur des attentes. Bien entendu, vous exagérerez, voire vous vous inventerez des fautes que vous n'avez pas commises ou qui sont si mineures qu'elles échappent au regard des autres. Mais vous aurez comme une loupe pour examiner tout ce que vous faites et elle ne grossira évidemment que ce qui vous semble être mal fait.

Balance

C'est une bonne journée pour parler d'avenir, pas le vôtre mais probablement celui de votre conjoint ou d'un enfant dont les choix ne vous semblent pas judicieux. Je parle en termes de carrière ; vous " sentez " plus que vous ne pouvez l'expliquer qu'il ou elle fait fausse route, ou choisit la facilité... De toutes les façons, avec l'actuelle opposition entre Mars et Saturne, aucune décision ne vous semblera bonne et, selon vous, ira dans le mur. Attendez le 24, ce sera plus facile.

Scorpion

Celui ou celle que vous êtes est souvent très loin de l'image que vous donnez de vous, vous gagnez à être connu et vous le prouverez dans les prochains jours. Vous avez souvent un visage fermé, énigmatique, mais cela ne vous empêche pas d'être très observateur et, parfois, de deviner facilement ce que les autres ont en tête. La dissonance entre Soleil et Neptune vous ôtant limites et inhibitions, vous serez encore plus clairvoyant que d'habitude mais vous en servirez-vous ?

Sagittaire

Vous serez en confiance et parfois trop en confiance, surtout né entre le 10 et le 17 décembre. Vous avez intérêt à remettre en question la paroles des autres et à éviter de subir des influences qui ne sont pas bonnes pour vous. Des personnes qui prétendent vouloir votre bien mais qui ne sont pas dignes de votre confiance. Et si vous éprouvez une admiration sans bornes pour quelqu'un, là aussi une remise en question est nécessaire pour ne pas vous fourvoyer sur la personne.

Capricorne

Si vous avez mal aux os, aux articulations ou au dos de manière chronique, cela peut être plus douloureux ces jours-ci ; consultez au lieu de souffrir en silence. Vous n'aimez pas trop aller chez le médecin puisque vous savez ce que vous avez et que vous êtes habitué à la douleur ! Mais ce n'est pas un bon raisonnement car la douleur, que vous le vouliez ou non, elle consomme beaucoup d'énergie et résultat vous êtes fatigué et parfois bloqué dans vos activités.

Verseau

Une invitation, une réunion, une petite fête pourraient être au programme d'une soirée où vous aurez la possibilité de rencontrer de brillants personnages. En tout cas, ce sont des gens ou peut-être une seule personne pour qui vous éprouverez de l'admiration et avec qui vous vous sentirez en phase. L'admiration étant une des composantes de l'amour, on peut se demander si vous n'aurez pas quelques sentiments pour cette personne. Peut-être, mais ce sera très passager.

Poissons

Né entre le 8 et le 15 mars, si on vous sollicite pour un travail ne vous emballez pas et attendez que cela soit confirmé par écrit. Certains pourraient être dupés parce qu'ils seront alléchés par les avantages qu'on leur fera miroiter et qui n'existent peut-être pas. La meilleure des défenses contre ce genre de manipulation c'est de demander un contrat, quelque chose d'imprimé et que vous ne signerez qu'après l'avoir soigneusement épluché, surtout entre les lignes.