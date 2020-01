L'horoscope du 9 janvier 2020

publié le 09/01/2020 à 05:03

Bélier

C'est aujourd'hui la dernière limite, il faut que vous régliez une facture ou que vous donniez une réponse à quelqu'un qui vous a sollicité ; n'attendez plus. 1er décan, on a pu en effet vous faire une proposition et vous qui êtes toujours si prompt à la détente, vous avez laissé traîner. Même chose pour la facture... Profitez des bons aspects de Mars pour tout prendre en main et vous mettre à jour, vous vous sentirez plus léger.

Taureau

C'est une journée où il faut communiquer, à priori avec un ou une amie qui vous confiera ses tourments. Comme d'habitude vous saurez le ou la réconforter. Mais, et si c'est vous qui avez des tourments ? Je n'en vois pas pour l'instant et certains sont même très gâtés par Jupiter (né fin avril, début mai). Il n'empêche : qu'il soit question de choses agréables ou pas agréables, les partager en écoutant ou en vous confiant vous fera du bien et fera du bien.

Gémeaux

1er décan, on vous pompe votre énergie, on vous cherche des poux ? Alors offrez-vous un petit plaisir compensatoire, rien de mieux pour vous redonner la pêche. Cela dit vous avez peut-être un choix un peu difficile à faire : il n'y a rien de tel que quelques carrés de chocolat pour vous aider à réfléchir à ce qui est le mieux pour vous. Sans dépasser la dose limite, évidemment. Et si vous êtes en surpoids, sollicitez un peu de tendresse auprès d'un proche, un membre de la famille.

Cancer

De retour chez vous, comme tous les mois, la Lune s'oppose à Jupiter mais ce n'est pas forcément négatif. Vous risquez juste d'exagérer toutes vos émotions. De vous emballer pour quelqu'un qui n'en vaut peut-être pas la peine, ou au contraire qui en vaut peut-être la peine mais il n'y aura que le temps pour vous le confirmer ou l'infirmer. Aussi, pas de précipitation s'il vous plaît et si vous avez fait une rencontre attendez deux ou trois mois avant de vous laisser aller.

Lion

Vous dépensez beaucoup d'énergie 1er décan, et avec de bons résultats. Mais il faut quand même récupérer de temps en temps. Accordez-vous des pauses aujourd'hui, essayez de ne pas enchaîner dans votre travail ou vos activités habituelles et prenez un moment pour vous ressourcer, vous recharger en énergie. Appelez un ami par exemple, ou faites un jeu sur votre smartphone, sur votre ordinateur...

Vierge

Face à une situation où il faut agir et non réfléchir, 1er décan, ne perdez pas votre temps à imaginer mille solutions, à être dans le mental plus que dans l'action. Parfois cela vaut le coup de tout analyser, je suis d'accord, mais l'aspect dynamique que vous recevez de Mars vous dit d'agir dans l'immédiat, sans attendre, en écoutant votre instinct. Allez-y, Jupiter vous protège en ce moment.

Balance

Comme souvent, on vous mettra tout sur le dos, 1er décan, mais cette fois vous réagirez avec force et surtout avec un humour qui laissera les autres pantois. N'oubliez pas l'humour ! Parfois vous prenez les choses trop au premier degré et vous ne captez pas le fait que vous pourriez répondre par l'humour ou que ce sont les autres qui font de l'humour. Certains, ascendant Bélier par exemple, manquent souvent de recul.

Scorpion

Quoi que vous fassiez aujourd'hui, laissez de la place à votre imagination car elle vous permettra de vous évader et de vous créer une réalité à votre mesure. C'est-à-dire que vous pourriez imaginer un développement très positif à une proposition qu'on vous a faite ou à un travail parallèle que vous avez pu développer (né fin octobre, début novembre). Y penser positivement, c'est en tout cas un atout de plus dans votre manche.

Sagittaire

Le Soleil traverse votre secteur d'argent et va à la rencontre de Saturne. Il faut absolument que vous dépensiez moins, 3e décan, il n'y a pas d'autre solution. Cela dit, on peut aussi appliquer cela à la nourriture, certains Sagittaire étant excessivement gourmands, ils ne se rendent pas compte, à un moment, que leur corps leur dit stop. Et cela pourrait bien être le cas avec cet aspect de Saturne. Écoutez votre corps, vous n'aurez qu'à vous en féliciter !

Capricorne

Une journée pleine d'émotions et de rebondissement pour le 1er décan. Vous chercherez à surprendre les autres en montrant que vous pouvez être différent. Et vous ferez votre petit effet ! Mais c'est peut-être votre anniversaire et c'est vous qui serez surpris par une fête qu'on aura organisée à votre insu ? Et là encore les émotions seront au rendez-vous, vous ne pourrez pas les dissimuler comme vous le faites d'habitude.

Verseau

C'est dans le travail que vous vous sentirez le mieux, le plus performant. Même si vous ne bossez pas, fixez-vous un objectif et mettez-y toute votre énergie. Vous avez un bon aspect de Mars, très dynamique et il faut que vous utilisiez ces énergies dans des actions, soit des actions généreuses, caritatives, soit dans ce qui fait votre activité habituelle, c'est-à-dire le travail. Surtout natif du 1er décan.

Poisson

Le plaisir est au premier plan de ce jeudi, celui que vous ressentirez parce qu'on vous regarde, peut-être de manière amoureuse. Vous sentirez que vous comptez. Cela ne concerne peut-être pas le 1er décan qui doit gérer un aspect de Mars très rigoureux et qui l'oblige à obéir, d'une certaine manière, à être aux ordres de votre hiérarchie. Or beaucoup d'entre vous ont des soucis avec l'autorité des autres : une sorte de phobie.