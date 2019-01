L'horoscope du 5 janvier 2019

publié le 05/01/2019 à 08:13

Bélier

Une journée un peu compliquée, vous ne serez pas d'humeur et vos relations avec les autres en seront certainement responsables. Essayez de rester détaché, de ne pas envenimer les querelles (1er décan) ou de ne pas créer une distance infranchissable (2e décan) avec un personnage important de votre vie, probablement un parent âgé dont vous vous occupez, mais pas toujours de gaieté de coeur. Cela vous prive quand même de votre liberté.

Taureau

Vous aurez la cote ce week-end et vous sentirez à l'aise avec les autres, quelles que soient les circonstances. De plus, certains pourront s'évader, changer d'air. Généralement le Taureau est plutôt casanier, mais cela dépend beaucoup de votre ascendant et certains Taureau-Sagittaire, ou Taureau-Lion ne détestent pas les voyages et le dépaysement, loin de là. Toutefois, la lecture, le cinéma, tout ce qui est d'ordre culturel peut aussi vous aider à vous évader.

Gémeaux

Évidemment la Lune en Capricorne ce week-end n'est pas très fun, vous n'avez pas les moyens de faire tout ce que vous avez envie de faire et cela vous attriste. Cependant vous ne manquez pas d'idées (1er décan) et vous sentez que vous en tenez une bonne, mais parlez-en avec quelqu'un, un proche de bon conseil, quelqu'un qui peut vous aider à pousser votre idée plus loin ou à y renoncer si elle est utopique. Toutefois, vous pouvez aussi espérer quelque chose, être dans une attente très impatiente.

Cancer

Il se peut, 1er décan, que vous vous soyez disputé hier soir ou que vous ayez eu des émotions fortes. Mais ça va se calmer aujourd'hui et même un peu trop. Vous trouverez cette journée ennuyeuse, ou ceux avec qui vous serez seront ennuyeux eux aussi, alors que vous auriez envie de rire, de vous amuser, de ne penser à rien de sérieux. Essayez de ne pas demander aux autres ce que vous êtes tout à fait capable de vous apporter vous-même, cela crée une dépendance qui est peut-être votre principal problème.

Lion

Un week-end où vous aurez du taf, même si c'est à la maison, et vous ne pourrez pas vraiment vous détendre. Mais votre énergie est inépuisable, 1er décan. Vous disposez en effet de bons influx de Mars qui dopent votre volonté et votre détermination à agir, à vous attaquer à ce qui est votre devoir ; du moins, c'est ce que vous pensez. Et comme le Capricorne et Saturne sont valorisés, on peut penser effectivement que vous serez dans le devoir, en tout cas aujourd'hui.

Vierge

Vous aurez envie de séduire quelqu'un, ou de re-séduire votre partenaire, et vous ferez des efforts pour vous mettre en valeur ; pas de doute, cela marchera ! Il n'y a aucun obstacle devant vous, 1er décan surtout, d'autant plus que Mercure entre en Capricorne ce soir et que vous pourrez également séduire en parlant, en montrant que vous avez de la culture et aussi une bonne dose d'humour. Mais comme je le dis toujours, il faut le comprendre votre humour : on ne sait jamais si c'en est !

Balance

Une petite querelle pour ceux de septembre ? Rien de grave, mais vous trouverez cela injuste car, d'après l'autre, c'est votre faute, c'est toujours vous le coupable ! Ne vous laissez pas faire car ce n'est pas vrai, même si vous avez une part de responsabilité, l'autre (conjoint, enfant) en a tout autant ! Faites-lui comprendre que vous n'êtes pas dupe de ses tentatives de se défausser sur vous de ses propres problèmes. Dites-lui que vous n'êtes pas là pour ça !

Scorpion

Vous qui devez toujours vous battre pour tout, vous avez des facilités en ce moment, vous obtenez ce que vous désirez parfois sans lever le petit doigt. Mais vous trouvez cela normal, vous n'en faites pas grand cas, alors que dès qu'il y a un os vous le montez en épingle... Il est vrai qu'avec Mars en Bélier, quelques natifs d'octobre ont un conflit à régler ou une contrariété à gérer. Toutefois, il n'y en a pas pour des années : juste deux ou trois jours !

Sagittaire

Une grande quantité d'énergie est à disposition pour les 1er et 2e décan, l'important étant de bien l'utiliser et de ne pas chercher à tout faire en même temps ; vous vous disperseriez et n'iriez au bout de rien. Essayez de bien vous canaliser, même si ce n'est pas facile, surtout 2e décan. Vous voulez absolument remplir les vides et vous n'employez pas toujours les bonnes méthodes ! En outre, vous êtes trop impatient, vous avez intérêt à vous réfréner.

Capricorne

La Lune est chez vous tout le week-end, vous aurez plus de facilité que d'habitude à être à l'écoute de vos proches et à ressentir de l'empathie, de la compassion. Vous avez la réputation d'être dur, de ne rien ressentir en apparence, mais justement ce n'est qu'une apparence et les chagrins, les ennuis des autres vous touchent plus qu'on ne le pense. Seulement vous ne voulez pas le montrer, vous avez peur de paraître ridicule, mais le Capricorne ne l'est jamais, il a la classe !

Verseau

Vous vous sentirez un peu isolé mais on peut se demander si ça ne sera pas votre volonté, si vous n'aurez pas besoin de méditer, tranquille dans votre coin. En tout cas, vous n'aurez envie de participer à rien et plus on vous fichera la paix, plus vous serez content. En même temps, votre intuition étant accentuée, vous " sentirez " qu'il se prépare de bonnes choses pour vous et si elles sont déjà arrivées (1er décan), vous y penserez avec plaisir.

Poissons

Le Soleil et Neptune sont en phase et vous-même serez plus proche que jamais de vos amis ; l'un d'entre eux aura besoin de votre présence, même silencieuse. Dans votre quête de vous faire accepter, voire aimer, n'oubliez pas que tout n'est pas acceptable venant de l'autre. Mais je pense que vous avez dû l'apprendre à vos dépends, 1er et une partie du 2e décan. Par ailleurs, né après le 18 mars, vous avez tout ce qu'il faut pour séduire aujourd'hui.