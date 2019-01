L'horoscope du 4 janvier 2019

publié le 04/01/2019 à 05:47

Bélier

Le ciel vous est encore favorable, 3e décan en particulier. Si vous avez un rendez-vous ou un travail à remettre, cela se fera dans les meilleures conditions. Ce que vous avez fait sera très bien accueilli et il se peut même qu'on vous félicite pour ce que vous y exprimez ou pour la qualité de votre boulot. 1er décan, la présence de Mars chez vous se fait toujours sentir par des contrariétés, de la colère parfois, ou alors par de la fièvre parce que vous aurez attrapé un petit virus.

Taureau

La rencontre Lune-Mercure se fait dans votre secteur des finances, en bon aspect avec Uranus. Vous serez surpris par ce que vous proposera un interlocuteur, probablement une personne chargée de monter votre dossier si vous demandez un crédit ou si vous vendez quelque chose. Mais je pense que vous serez agréablement surpris, à tel point que vous vous méfierez, vous vous demanderez s'il n'y a pas une entourloupe dessous, si on ne cherche pas à vous manipuler.

Gémeaux

La proposition qu'on risque de vous faire, 3e décan, ne sera pas indécente. Elle sera même très honnête et vous sentirez que vous avez intérêt à accepter. Parfait ! Il faut suivre votre instinct aujourd'hui, il ne vous trompera pas. Mais je ne dirai pas la même chose à ceux du 2e décan qui vivent des moments perturbants, peut-être parce qu'ils ne savent plus où ils en sont, ni à qui ils peuvent se fier. Heureusement, votre faculté d'adaptation vous aide à tout surmonter.

Cancer

Vous aurez un petit côté perfectionniste, une volonté de tout bien faire et d'être dans les temps. Alors que ce n'est pas le point fort du Cancer, d'être à l'heure. Mais c'est probablement parce que vous y serez poussé par quelqu'un, par un collègue qui vous motivera, soit parce que ce travail pourrait être d'un bon rapport, soit parce que vous êtes mal noté dans votre boulot en ce moment (2e décan) et qu'il faudrait donner un petit coup de cravache.

Lion

D'un côté Mercure vous voit plus curieux et créatif que jamais, de l'autre vous avez un souci avec votre tendre moitié, qui n'est pas assez tendre à votre goût. Cela ne concerne que le 3e décan, et surtout la fin du signe ! Il se peut que votre chéri/e ne soit pas rassuré/e sur vos sentiments, que vous souffliez le chaud et le froid sans vraiment vous en rendre compte et cela ne peut que perturber l'élu/e de votre coeur. Votre comportement changera à partir du 7.

Vierge

2ème décan, Saturne vous le dit, il faut que vous soyez le plus réaliste possible, quitte à devoir affronter une situation décevante, ou quelqu'un de décevant. Mais cela vous sera favorable à terme car on a l'impression que vous subissez quelque chose (ou quelqu'un) et que vous ne faites pas ce qu'il faut pour que ça bouge. Vous y pensez en boucle, mais l'action ne suit pas. Or c'est peut-être le bon moment, si vous êtes né autour du 5 septembre en tout cas.

Balance

L'opposition de Mars risque de semer la zizanie dans votre couple ou dans une association, si vous êtes de septembre. Ne laissez pas tout pouvoir à l'autre. Si vous restez sans réagir, c'est sûr qu'il ou elle n'aura pas de limites et se comportera parfois méchamment avec vous. Ne vous laissez pas faire sinon il n'y a aucune raison pour que cela s'arrête. Toutefois, Mars ne s'opposera plus à vous, 1er décan, après le 15 janvier et l'ambiance sera plus calme.

Scorpion

3ème décan, Vénus embellit votre vie, mais pour le 1er décan ce n'est pas du tout la même chanson. Vous avez quelques contrariétés qui cesseront après le 15. C'est la présence de Mars en Bélier qui indique que vous avez plusieurs petits obstacles, ou un gros, sur votre route. Et cela peut se jouer dans votre travail, où quelqu'un cherche à marcher sur vos plates-bandes. Cette personne est jalouse, envieuse, aussi ne la narguez pas, sa réaction pourrait être agressive.

Sagittaire

Vous avez l'esprit ouvert à tout en ce moment, 3e décan, alors que ceux du 1er décan sont les plus compétitifs ; ils ont l'envie et la possibilité de gagner. Votre énergie est décuplée, comme l'indique un bon aspect de Mars, et plus vous aurez à vous battre, plus vous serez content et même apaisé. Si vous ne dépensez pas ce surplus d'énergie, vous risquez d'être trop nerveux et d'avoir sans cesse la bougeotte. L'action est la meilleure manière de vous canaliser.

Capricorne

Mercure et Lune se rencontrent aujourd'hui, il sera important que vous écoutiez vos intuitions, en dépit de votre tendance naturelle à être rationnel, 3e décan. Ne réfléchissez pas trop, suivez votre instinct il est souvent plus juste que vous ne le pensez. 1er décan, vous êtes toujours en conflit avec Mars et soit vous avez une décision ennuyeuse à prendre, soit vous êtes fâché contre quelqu'un ou contre vous-même, soit encore vous avez attrapé un petit virus.

Verseau

Cette association Lune-Mercure va jouer un rôle positif dans vos contacts, rendez-vous ou démarches. Apparemment, on fera tout pour vous faciliter la tâche. Ou c'est vous qui serez dans de bonnes dispositions et qui transmettrez du positif à ceux qui vous entourent, ou à ceux que vous allez croiser aujourd'hui. Cela ne concerne, en principe, que le 3e décan mais selon la configuration de votre thème de naissance, vos autres décans pourraient ressentir ces bons influx.

Poissons

Contrairement à d'autres, n'écoutez pas votre intuition et réfléchissez bien avant de parler ou de faire de l'humour alors que la situation ne s'y prête pas. Cela ne concerne semble-t-il que le 3e décan, mais les autres pourraient en avoir des échos, surtout 2e décan : vous pourriez avoir été influencé par quelqu'un et dire des choses qui se retourneront immédiatement contre vous. Dans le doute, abstenez-vous, attendez un moment plus favorable pour vous exprimer.