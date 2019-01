L'horoscope du 6 janvier 2019

publié le 06/01/2019 à 07:28

Bélier

Dans votre 1er décan, Mars regarde Mercure de travers ! Il va y avoir de l'orage dans l'air. Il suffira qu'on vous dise une parole malheureuse pour que vous réagissiez, et pas toujours de manière très " gentille ". Mais il est vrai qu'avec Mars chez vous, vous ne supporterez pas la critique, même si elle est constructive ! Le 1er décan sera concerné jusqu'au 12, mais la mésentente entre Mercure et Mars durant jusqu'au 18, le 2ème décan sera également en bisbille avec quelqu'un, un supérieur peut-être.

Taureau

Même querelleuses, Mercure et Mars seront de votre côté. Vous ne laisserez personne vous faire croire que ses idées sont plus intéressantes que les vôtres. Et vous saurez, habilement, dévier les conversations sur d'autres sujets de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit. De votre côté, vous serez sûr d'avoir raison mais cela vous fatiguera à l'avance de devoir le prouver et défendre votre manière de penser. 1er décan, il y a malgré tout un très léger risque d'incident d'ici le 12.

Gémeaux

Le sujet sensible pour ceux de mai, et jusqu'au 11 janvier, ce sera l'argent. Mais pas celui que vous dépensez, celui dont vous avez besoin pour booster un projet. Toutefois, il y a plusieurs autres interprétations liées à la présence de Mercure en Capricorne et à sa dissonance avec Mars : vous pouvez être obligé de vous défendre contre quelqu'un qui vous jalouse, qui rivalise avec vous et cherche à vous faire sortir de vos gonds. S'il vous plaît, ignorez-le ou la !

Cancer

Désolé mais c'est non ! Voilà ce que vous risquez d'entendre natif de juin et qui, forcément, vous mettra en colère. Mais en même temps cela vous stimulera ! Face à cet éventuel refus, qui peut être celui d'un supérieur, vous serez furieux et désireux de retourner la situation à votre avantage. Il n'y a aucune raison pour que vous n'y parveniez pas puisque Saturne n'est plus là pour vous décourager. En conséquence, n'hésitez pas à taper du poing sur la table.

Lion

Exercer fortement votre esprit critique, c'est ce que Mercure vous proposera le temps d'une journée ; ce sera chaque décan à son tour d'ici le 24 janvier. Le 1er jusqu'au 12, avec pour inconvénient une dissonance entre Mercure et Mars qui ne devrait pas trop vous gêner ; il peut juste y avoir un petit obstacle qui se manifestera à travers une critique qu'on vous fera à vous et qui sera mal venue ; elle tombera comme un cheveu sur la soupe. Par ailleurs, ne zappez pas un rendez-vous de contrôle avec votre médecin.

Vierge

Des compliments, vous en entendrez avec Mercure en Capricorne, mais prudent de nature, vous aurez tendance à ne pas y croire, ce en quoi vous aurez tort. Après tout, si vous avez fait du bon boulot ou si vous avez rendu un service, pourquoi ne pas accepter qu'on vous félicite ou qu'on vous remercie chaleureusement. En général, le fait qu'une planète soit en Capricorne lui confère une sincérité et une authenticité qu'elle n'a pas toujours dans d'autres signes.

Balance

Ça risque d'être un peu orageux pour ceux de septembre, rien de vraiment ennuyeux, juste un désaccord et c'est vous qui aurez à l'exprimerez en premier. D'habitude vous laissez l'autre initier ce genre de dialogue un peu trop vif à votre goût, mais là on vous poussera dans vos retranchements et vous serez bien obligé de dire ce que vous avez sur le coeur. Car vous avez en effet dû accumuler quelques rancoeurs et c'est le bon moment pour les sortir.

Scorpion

Vous avez besoin d'un renseignement, vous avez une démarche à faire ? Vous risquez de tomber sur des gens très énervés mais ça ne vous fera ni chaud ni froid. En effet, vous êtes de ceux qui savent garder leur calme, se contrôler et ne rien montrer de ce qui les agite intérieurement, aussi cela risque d'agacer encore plus vos interlocuteurs. 1er décan jusqu'au 11, 2e décan jusqu'au 18. 3e décan, vous n'aurez pas à subir la mauvaise humeur des autres : vous imposerez facilement vos volontés.

Sagittaire

Mercure circulera dans votre secteur d'argent et il va falloir être très convaincant, voire taper du poing sur la table pour qu'on vous paye ce qu'on vous doit. En effet, Mercure (échanges) circule jusqu'au 24 dans votre secteur d'argent, alors que Mars (agressivité) est plutôt en bon aspect avec vous et vous donne la volonté de vous imposer sans faire de demi-mesure. Je pense que vous parviendrez à obtenir ce que vous demandez, il faudra juste être un peu plus que convaincant.

Capricorne

La bonne dose d'humour, mais la bonne dose aussi de sérieux et de travail, vous serez un cador avec Mercure dans votre signe, 1er décan jusqu'au 11 janvier. L'astre est rapide mais cela ne vous empêchera pas de décrocher un rendez-vous, un entretien avec quelqu'un d'important ou de faire une démarche couronnée de succès. Toutefois, sa dissonance avec Mars ne vous facilitera pas la tâche, il faudra que vous insistiez sérieusement ou que vous soyez très convaincant !

Verseau

Face à une montagne de travail, 1er décan, vous imaginerez ne pas en voir le bout et serez découragé. Mais vous avez de l'énergie, de la volonté, vous ne flancherez pas. Ceci grâce aux bons influx que Mars vous envoie et même si Mercure, qui arrive en Capricorne, est en dissonance avec Mars, vous prendrez sur vous et vous motiverez intérieurement. Et les raisons de vous motiver seront nombreuses car vous avez de beaux espoirs de réussite à l'horizon de 2019.

Poissons

Grâce à Mercure, bien placée pour vous en Capricorne, vous ne manquerez pas d'idées, ni parfois de causes à défendre. Vous saurez les plaider avec ardeur. Peut-être prendrez-vous quelqu'un sous votre aile protectrice, 1er décan jusqu'au 12 janvier : Mercure étant rapide, ce sera un seul " cas ", une seule personne que vous aurez à défendre ou une seule idée à partager. Mais il va y avoir une difficulté à dépasser et pas seulement pour le 1er décan : Mercure et Mars seront en bisbille jusqu'au 18 et il y aura de la polémique dans l'air.