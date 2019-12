L'horoscope du 5 décembre 2019

publié le 05/12/2019 à 05:00

Bélier

3ème décan, utilisez les bons côtés de Mercure en Scorpion, c'est-à-dire votre instinct, votre intuition et votre perspicacité, très accentuées par la conjoncture. Prenez le temps de réfléchir afin de ne pas vous laisser tromper par les apparences : le Soleil et Neptune sont en dissonance, on pourrait vous présenter une fausse version de la réalité. Et justement, grâce à la sagacité de Mercure en Scorpion, vous saurez confondre ceux qui vous racontent des bobards.

Taureau

C'est la version positive de Neptune que vous expérimentez, 2e décan, et ce depuis au moins deux ans. Vous fondez beaucoup d'espoir dans une forme de religion. Le mot religion, en lui-même, désignant ce qui nous relie au ciel ; vous avez trouvé un moyen, le vôtre, de vous relier à l'invisible. Mais on peut interpréter cette conjoncture très différemment : certains ont pu avoir du succès, de l'influence sur un public, mais il semble que cela s'atténue depuis peu.

Gémeaux

Le Soleil et Neptune vous jouent encore des tours, 2e décan, mais vous avez probablement la parade à présent. Ne vous laissez pas influencer par quiconque. Vous avez connu une période instable dans votre couple, ou à cause d'un patron tyrannique, la situation est peut-être encore un peu délicate ces jours-ci, mais cela va se terminer peu à peu ; toutefois, il faudra que vous y mettiez du vôtre et que vous trouviez le moyen de ne plus vous laisser faire.

Cancer

Nous savons ce que nous sommes mais nous ignorons ce que nous pourrions être, a dit Shakespeare. 2ème décan, vous avez découvert qui vous pourriez être. Quel que soit votre âge, des portes se sont ouvertes intérieurement, peut-être à cause d'une épreuve, et vous avez pris conscience de la difficulté d'exister sans avoir confiance en soi. Il faut absolument se faire confiance, bien avant de donner sa confiance aux autres. C'est ce que Saturne vous a appris et personne ne pourra vous l'enlever.

Lion

Né en juillet, vous n'avez pas d'autre aspect que celui qui unit Jupiter à Uranus, il se pourrait que vous trouviez une solution à un problème qui n'a que trop duré. Il est lié à la position d'Uranus dans votre thème, dans votre secteur de carrière, et vous avez probablement été confronté à un changement que vous n'aviez pas souhaité et à de l'instabilité dans votre vie professionnelle. Avec l'actuelle conjoncture, la stabilité pourrait revenir pendant quelque temps.

Vierge

Vous vous êtes fait des idées sur un partenaire, 2ème décan, vous avez cru que vous pourriez le changer mais force est de constater qu'il/elle ne changera jamais. Cette personne est probablement mal dans sa peau, ou victime d'une addiction et ce n'est certainement pas vous qui allez le/la soigner, même si c'est votre plus profond désir. Plus vous allez lui donner, plus il/elle va vous prendre et vous n'aurez rien en retour, ou alors des déceptions.

Balance

Vérifiez bien les informations qu'on vous donnera pendant quelques jours, certaines seront erronées mais elles vous paraîtront crédibles au premier abord. Ne faites confiance qu'à ce que vous voyez ou pouvez toucher, et ne vous fixez surtout pas des objectifs inatteignables. En outre, certains pourraient se croire malades, la peur de la maladie étant très fréquente chez beaucoup de monde ; elle peut vous gâcher la vie, alors que vous vous portez très bien !

Scorpion

Votre confiance en vous et en vos actions/décisions va atteindre un sommet dans les prochains jours. N'oubliez pas, malgré tout, d'écouter la voix de la raison. On ne sait jamais, cette confiance pourrait vous porter à exagérer votre volonté de puissance, surtout si vous êtes du 2e décan. De plus, Mars gonfle votre ego et votre assurance peut être impressionnante, mais il n'est pas exclu que cet excès de confiance vous pousse à la faute. Pas d'acte impulsif, svp.

Sagittaire

Et ça recommence, encore et encore, le Soleil et Neptune sont fâchés et si vous êtes du 2ème décan, votre besoin d'hégémonie se retourne encore contre vous. Vous pourriez avoir l'impression d'être malmené, mais cela dure depuis longtemps et vous avez probablement trouvé le moyen de contourner le problème. De toute façon la dissonance se termine en 2020 et vous pourrez passer progressivement à autre chose. Cela dit, cette configuration peut aussi provoquer de la déprime.

Capricorne

En ce qui vous concerne, Neptune est une bienfaitrice : depuis que vous recevez ses influx 2ème décan, vous avez changé votre façon d'aborder vos responsabilités. Elles ne sont plus comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, il se pourrait même que certains les repoussent, voire les négligent, ils ont trop longtemps souffert de leur tyrannie. 3ème décan, sachez que Neptune va commencer très bientôt à faire ce même travail concernant vos responsabilités.

Verseau

Neptune représente, pour vous, le peu de consistance qu'a l'argent et la manière dont vous le dépensez. Comme si vous ne le gagniez pas à la sueur de votre front. Sous la dissonance Soleil/Neptune qui s'est formée pour quelques jours, vous risquez de dépenser inconsidérément ou même, pour certains, d'égarer votre portefeuille, de vous le faire voler... Essayez d'être un peu plus terre à terre en ce qui concerne l'aspect matériel de l'existence (si vous êtes ce genre de Verseau).

Poissons

Vous serez en écho avec le Soleil et Neptune, quelque chose ou quelqu'un pourrait tenter de vous manipuler ou de se comporter de manière un peu tyrannique. Quand je dis " un peu "... Il y en a, parmi vous, qui sont carrément sous l'emprise de quelqu'un et je sais à quel point il est difficile de sortir d'une emprise, que ce soit dans la vie privée ou dans le travail. Le premier pas, le plus important, étant de se rendre compte qu'on vous vole votre vie.