L'horoscope du 6 décembre 2019

publié le 06/12/2019 à 05:30

Bélier

La Lune étant chez vous, fâchée avec Vénus, on dirait que, contrairement à d'habitude vous ne vous aimerez pas, mais ça ne durera qu'une heure ou deux ! Je dis ça, mais selon votre ascendant il arrive que vous n'aimiez pas le caractère que vous donne le Bélier, que vous le trouviez trop entier, trop coléreux... Le principe, tout de même, c'est de s'accepter tel qu'on est, tout en essayant d'améliorer certains aspects excessifs ou négatifs de notre tempérament.

Taureau

Quand vous en voulez à quelqu'un, cela prend parfois des proportions et il semble que c'est le cas en ce moment, 2ème décan. Vous êtes furibard intérieurement. Parce que montrer que vous êtes en colère ne serait pas bien, cela créerait certainement un conflit dont vous ne voulez pas. Heureusement, Vénus vous envoie des influx qui ne peuvent que vous calmer : quelqu'un, un proche, un ami, aura des vertus apaisantes sur vous : il/elle saura vous raisonner et faire sortir votre ressentiment.

Gémeaux

Vous avez un projet pour ce week-end, mais c'est un service à rendre, une sorte de petit boulot. A moins que vous n'ayez des rangements urgents à faire chez vous. Ce dont vous n'avez pas très envie. Vous préféreriez disposer librement de votre temps, voir vos amis, sortir vous promener et aller dans des endroits où vous sentez qu'il y a de la vie (2ème décan). En outre, une question d'argent risque de vous contrarier : vous ne pourrez pas vous offrir quelque chose.

Cancer

Cela vous arrive de temps en temps : vous serez sur la défensive aujourd'hui et demain. Il semble que vous aurez le sentiments qu'on attend trop de vous, qu'on vous demande d'être au four et au moulin et d'être responsable de tous alors que dans l'idéal, vous aimeriez vous laisser aller et rester tranquille dans votre coin. Mais vous avez le coeur vaillant en ce moment (Mars en Scorpion vous donne la pêche) et vous ferez ce qu'on attend de vous !

Lion

Un agréable week-end se profile, vous avez d'excitants projets mais il y aura un détail qui sera comme une épine dans votre pied. Une douleur quelque part ? En effet, Mars est en dissonance avec vous 2ème décan et vous pouvez aussi avoir attrapé un petit virus de saison... Du coup, vous ne profiterez pas à fond des influx chaleureux du Soleil et de la Lune, propices à vos loisirs et à vos plaisirs. Un petit déplacement pourrait poser problème au 3ème décan.

Vierge

Une mise au point 2ème décan, le problème étant que vous n'en serez pas à l'origine mais que c'est l'autre qui vous l'imposera. Il faut absolument vous défendre, n'oubliez pas que vous avez les faveurs de Mars et que vous pouvez, si vous le voulez, opposer de très bons arguments à votre interlocuteur. Mais oserez-vous, ferez-vous ce qu'il convient de faire pour qu'on ne vous laisse pas, encore une fois, croire que vous ne dites que des âneries ?

Balance

Vous aurez l'impression d'avoir été égoïste et que du coup tout le monde vous en veut. Mais ne vous culpabilisez pas, vous pouvez penser à vous de temps en temps. Quand même ! Il y a une chose que vous ne faites pas et qui pourrait changer la donne, c'est poser des limites claires et nettes à ceux avec qui vous vivez au quotidien, que ce soit au bureau ou à la maison. Et même s'il s'agit de votre conjoint ou de vos enfants, vous savez très bien qu'ils ont tendance à abuser.

Scorpion

Mars est puissante aujourd'hui et elle se trouve dans votre 2ème décan. Vous aurez tendance à voir des rivaux partout ou à créer un climat de crise autour de vous. La jalousie ? Vous aurez beau vous dire que ce n'est pas votre faute, que ce sont les autres qui vous agressent, le fait est que votre énergie s'exprimera parfois de manière négative et que vous répéterez un comportement qui s'est déjà retourné contre vous. Faites de l'exercice, cela libérera votre énergie.

Sagittaire

Une belle fin de semaine, vous verrez la vie en rose et disposerez d'une tonne d'énergie que vous utiliserez pour vous débarrasser de tous vos adversaires. Et vous en avez probablement en ce moment car Mars en Scorpion est un fort indicateur de rivalité. Cela dit c'est peut-être vous qui êtes en rivalité voire en conflit avec quelqu'un ? Dans ce cas, vous avez deux jours devant vous pour vider cette querelle et ne pas rester avec une colère en vous.

Capricorne

En famille, ce week-end, il sera question d'un projet sur lequel vous ne serez pas tous d'accord et chacun essayera de démontrer que son idée est la meilleure. Disons que l'ambiance sera animée pour certains natifs et que vous en voudrez à ceux qui ne seront pas d'accord avec vous (2ème décan en particulier). 1er décan, j'espère que Jupiter joue son rôle chanceux et qu'une proposition ou une récompense vont vous être offertes.

Verseau

Des visites, des déplacements, de nombreuses discussions sont au programme de cette fin de semaine ; côté échange, vous serez terrible, vous ne cèderez sur rien. Vous auriez l'impression d'être faible ou d'avoir été manipulé si vous donniez raison à votre interlocuteur ! En tout cas, ce que vous risquez, 2ème décan, c'est de créer une ambiance un peu tendue (aujourd'hui ou demain) parce que vous voudrez à tout prix avoir raison à propos d'une décision à prendre.

Poissons

N'oubliez pas, 2ème décan, que vous pouvez faire de mauvais choix ces jours-ci et aujourd'hui cela pourrait affecter votre argent et une dépense peut-être inutile. Vous imaginerez que vous avez de quoi, le souvenir des sommes dont vous disposez est flou et vous vous direz que vous arriverez toujours à compenser. A fonctionner ainsi, il ne faut pas vous étonner si vous n'arrivez pas à faire d'économies ! Essayez de contrer la dissonance Soleil/Neptune et d'être raisonnable.