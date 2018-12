L'horoscope du 5 décembre 2018

publié le 05/12/2018 à 06:03

Bélier

2ème décan, vous aurez envie de laisser tomber quelque chose, ou plutôt quelqu'un à qui vous venez régulièrement en aide et qui ne fait rien pour s'aider lui-même. Ou elle-même. Que faire face aux mauvais choix des autres ? Rien de plus que ce que vous avez déjà fait : parfois les gens ont l'air d'avoir besoin d'aide mais en réalité ils n'en veulent pas et vos efforts sont vains. Vous le sentirez davantage cette semaine, où vous aurez l'impression de ramer dans le sable.

Taureau

Pourvu que vous fassiez l'effort d'être conciliant et d'accepter le compromis, vous passerez une bien belle journée côté relations et ce, quel que soit votre décan. Le 1er, par exemple, reçoit une sympathique opposition de Vénus (les oppositions de cette planète sont toujours bonnes, mais pas celles de Mars, par exemple). Vous pourriez avoir rendez-vous avec quelqu'un qui vous plaît, ou croiser une personne attirante à vos yeux et vous serez sous le charme !

Gémeaux

2ème décan, Mars vous joue des tours pendables et cela ne pourra déboucher sur du positif que si vous faites l'effort de vous remettre vous-même en question. C'est-à-dire si vous reconnaissez votre part de responsabilité dans la situation délétère où vous vous trouvez et qui concerne probablement votre vie professionnelle. Vous ne parvenez pas à garder un travail ? A chaque fois, on vous dit que vous ne convenez pas ? Essayez de creuser pour savoir si un de vos comportements n'est pas responsable.

Cancer

Né avant le 30 juin, vous êtes débarrassé de l'opposition de Saturne qui vous a freiné de différentes façons pendant toute cette année. Tout va changer peu à peu. Pour l'instant Uranus ne se manifeste pas car elle est retournée en Bélier, mais elle va de nouveau former un bon aspect avec vous dès qu'elle se rapprochera du Taureau, à partir de février. Et là, vous ne serez plus tiré en arrière au contraire ; vous aurez des projets, des propositions, tout ira comme sur des roulettes.

Lion

Vous pourriez connaître un épisode un peu compliqué, 2e décan né après le 5 août. Il peut être question de malversation ou d'une erreur dans vos comptes. A moins que vous ne fassiez une grosse dépense, un peu inconsidérée, et que cela n'entame tout ou partie de vos économies. En revanche, le 1er décan se porte bien pour l'instant, grâce à Jupiter, profitez-en pour pousser vos avantages et mettre votre créativité en avant. Artiste, votre talent pourrait être reconnu.

Vierge

Le 1er décan a toujours la faveur des astres. Vous vous sentez à l'aise avec les autres et une relation à base de complicité est en train de prendre de l'importance. C'est en tout cas ce que dit Vénus bien placée pour vous en Scorpion et qui vogue vers une harmonie avec Saturne (la durée). Il n'y a probablement pas de passion et autres tourments dans l'air, mais une relation à base d'entente intellectuelle, ce qui vous convient parfaitement. Cela peut rester une amitié cependant.

Balance

Vous aussi, 1er décan, vous êtes en train de voir Saturne déménager et vous n'en aurez plus de nouvelles avant 6, 7 ans. Demandez-vous ce que vous avez appris ? Car quelle que soit l'épreuve que Saturne vous a réservée, elle vous a forcément donné une petite leçon, importante pour votre progression personnelle. 2ème décan, vous voyez arriver Saturne et d'ores et déjà quelque chose vous inquiète ou vous déprime dans votre vie personnelle ou professionnelle.

Scorpion

Chez vous, la Lune rencontre Mercure et si vous êtes du 3e décan, vous trouverez facilement la solution à une question qui vous turlupine depuis des jours. Cela dit, certains devront encore attendre jusqu'à vendredi, le jour où Mercure reprendra une marche directe : ce sera encore plus simple et vous aurez les idées encore plus claires. Toutefois, il se peut aussi que votre relation avec l'un de vos ados vous pose problème parce que vous ne parvenez pas à communiquer.

Sagittaire

La Lune rencontre Mercure dans la soirée, c'est une association qui devrait décupler votre intuition et votre instinct. Surtout, faites-leur confiance si vous êtes du 1er décan ou du 3ème. Vous capterez ce que les autres ont en tête beaucoup plus facilement et aurez une vision différente des situations. Mais si vous êtes du 2e décan né autour du 6 décembre (4 jours avant, 4 jours après), n'accordez aucune confiance à vos petites voix intérieures, vous ne verrez pas clair du tout !

Capricorne

Mars est la planète du jour, mais son action est déviée par Neptune. Natif du 2ème décan, on pourrait vous reprocher de négliger certaines responsabilités. Certes, vous recevez des influx qui peuvent être taxés de positifs venant de Mars et Neptune (conjointes en Poissons), mais Neptune est plus puissante que Mars : cela crée un certain désordre dans votre tête et c'est un énorme changement ! On peut se demander quelle mouche vous a piqué !

Verseau

3ème décan, un projet ou une idée que vous aviez en tête prennent ou reprennent du service, il vous faut de l'aide pour en venir à bout. Mais vous en trouverez ! A partir de vendredi, vous pourrez solliciter quelqu'un, demander un entretien et avoir ainsi l'occasion d'en parler sérieusement et d'expliquer les choses dans le détail. 1er décan, a priori tout vous réussit en ce moment, profitez-en, surtout qu'il ne devrait pas y avoir de nuages à l'horizon (sauf ascendant Poissons ou Vierge).

Poissons

3ème décan, Mercure indique que vous êtes en pleine réflexion sur une proposition ou que vous attendez une réponse. Vous serez fixé à partir de vendredi. Mercure reprendra alors une marche prograde (directe) et si vous êtes né autour du 17 mars, vous obtiendrez ce que vous attendez ou trouverez la réponse à vos questionnements intérieurs. 2ème décan, cette semaine n'est pas la meilleure de l'année, ne prenez aucune initiative pour le moment.