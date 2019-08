L'horoscope du 9 août 2019

publié le 09/08/2019 à 06:40

Bélier

Vous êtes parmi les élus du jour, les voyages, la prise de distance sont au premier plan et vous serez toute la journée très impatient de pouvoir faire vos valises, ou même de partir dès ce soir. Mais il peut y avoir d'autres raisons à votre bien-être, votre chéri/e peut vous exprimer ses sentiments avec beaucoup de chaleur, ou vous-même pouvez vous sentir très amoureux (2ème décan), même s'il y a éventuellement un obstacle à votre relation (Saturne, toujours).

Taureau

Jupiter est la planète du jour, depuis novembre elle active votre secteur financier, celui qui gère le produit des ventes, les héritages et donations. Il y a du nouveau ? Normalement, la période actuelle devrait vous voir enfin toucher le fruit de vos placements ou l'argent que vous devez toucher et qui peut aussi être une prime, un remboursement. Cela pourra se faire à partir de lundi, quand Jupiter repartira en marche directe, mais vous pourriez avoir confirmation aujourd'hui.

Gémeaux

L'association Lune/Jupiter ce soir peut correspondre pour votre 2ème décan, à une soirée top, une fête amusante où certains pourront faire une chouette rencontre. En tout cas, c'est une super journée pour beaucoup de natifs car les relations avec les autres seront une source de joie, de plaisir. Sauf si Jupiter joue un rôle peu sympathique dans votre thème de naissance... Mais a priori, c'est plutôt une conjoncture qui peut créer de l'enthousiasme.

Cancer

Vous êtes anxieux de nature, mais je vous assure que vous n'avez aucune crainte à avoir aujourd'hui, même Saturne fait une pause et vous laissera tranquille. Les planètes sont bien alignées et ont pour but de vous rassurer, de faire en sorte qu'aucun détail ne vienne vous contrarier, surtout si vous êtes en vacances ou si vous partez en vacances ce soir. Certes, vous aurez peur d'avoir oublié quelque chose, mais c'est toujours le cas lorsque vous partez non ?

Lion

Encore une super journée, vous serez d'une humeur de rêve et le plaisir sera au rendez-vous. Sentimental, vous exprimerez haut et fort ce que vous éprouvez. Bref, on ne pourra pas vous rater et votre sincérité sera évidente, même si en tant que Lion il y a toujours un peu de théâtralisation dans ce que vous faites. En outre, Vénus et Jupiter étant encore parfaitement alignées, il n'est pas exclu que vous tombiez amoureux ou qu'on vous drague avec insistance.

Vierge

Un membre de votre famille pourrait avoir besoin que vous soyez aux petits soins pour lui aujourd'hui, d'ailleurs vous serez un peu le thérapeute de service. Il semble que beaucoup de vos proches auront besoin de vos soins et cela ne peut que vous faire plaisir car c'est dans votre ADN, vous aimez soigner, jouer un rôle dans le bien-être des autres. Mais si c'est vous qui êtes patraque, vous vous soignerez tout seul dans votre coin, vous ne demanderez pas d'aide.

Balance

Une belle journée pour votre signe, vous serez très ouvert, curieux de tout et ne pourrez qu'attirer les sympathies. On voudra absolument être votre ami/e, on cherchera à faire partie de votre cercle, ce qui ne peut que vous flatter. Il n'y a pas de doute, vous avez vraiment les faveurs du ciel, 2e décan, en dépit comme je vous l'ai déjà dit des allers et retours de Saturne. Mais elle n'est pas active aujourd'hui ni demain, aussi ne laissez rien ni personne gâcher les bons moments.

Scorpion

Ce n'est pas nouveau cette année, mais une question d'argent sera en vedette. La conjoncture est positive, on peut supposer qu'il s'agit d'une rentrée ou d'un achat. A moins que votre secteur d'argent ne reçoive de très mauvais aspects dans votre thème natal, on peut se permettre d'être optimiste à propos d'argent reçu ou d'une acquisition qui vous fera plaisir. Mais, toujours selon votre thème, vous pouvez avoir vendu quelque chose et toucher ce qu'on vous doit.

Sagittaire

Vous semblez être le principal bénéficiaire de la conjoncture, surtout 2ème décan, il y a de l'enthousiasme dans l'air, mais on vous demandera de la mettre en veilleuse. Vous avez en effet l'enthousiasme bruyant et démonstratif, ce qui peut gêner et surtout rendre certaines personnes jalouses. N'oubliez pas que Saturne est dans votre secteur des biens et acquisitions et qu'il y a probablement quelqu'un, autour de vous, qui vous envie et ne veut pas votre bien.

Capricorne

Il est sûr que vous apprécierez qu'on vous fiche la paix, qu'on ne vienne pas vous déranger alors que vous méditez sur d'importantes questions existentielles. Vous aimez vous poser des questions qui vont plus loin que " quel temps va-t-il faire aujourd'hui " et vous avez besoin de solitude pour pouvoir réfléchir au sens de la vie, par exemple, ou pour vous demander si vous jouez un rôle indispensable dans la société et comment vous pourriez être encore plus utile.

Verseau

Cette journée semble être pleine d'agréables promesses pour le 2ème décan : l'amitié et parfois une amitié amoureuse peuvent jouer un rôle dans votre bien-être. A moins que, Jupiter repartant bientôt en marche directe (le 12), l'un de vos projets ne prenne son envol. Mais vous pouvez aussi avoir trouvé quelqu'un pour vous financer, ou vous sentir protégé par une personne qui vous apprécie. Seuls les natifs de fin janvier ont maille à partir avec une anxiété de fond, mais pas aujourd'hui.

Poissons

La conjoncture indique que votre sens des responsabilités est au premier plan et qu'il faudra vous montrer plus ferme, voire autoritaire, avec votre entourage. Essentiellement vos enfants si vous en avez, ou vos frères et sœurs... En tout cas des personnes plus jeunes que vous et qui vous sembleront faire de mauvais choix ou manquer totalement de limites. Mobilisez-vous, on aurait besoin que vous soyez celui ou celle qui sert de rempart et qui montre le bon exemple.