L'horoscope du 6 août 2019

publié le 06/08/2019 à 06:35

Bélier

Flamboyant vous êtes, flamboyant vous serez toute cette semaine. D'une manière ou d'une autre on vous remarquera et les compliments se ramasseront à la pelle. Mais on n'oublie pas, comme je vous l'ai dit hier, qu'il y a " en même temps " une dissonance de Saturne qui vous dit qu'il ne faut pas trop vous enthousiasmer, qu'il y a un problème quelque part et que vous n'avez pas le droit de faire la fête. Eh bien si, en dépit de tout, vous en avez parfaitement le droit.

Taureau

L'entrée de la Lune en Scorpion ce soir va activer une conjoncture qui provoque en vous des tensions, 1er décan, et qui vous incite à craindre pour votre avenir. Difficile, sans votre thème, de savoir si c'est rationnel ou non, et si vous n'avez pas d'autres aspects qui rattrapent celui-ci et font que, au contraire, cette conjoncture vous aide à évoluer, progresser et même parfois démarrer quelque chose de nouveau et qui va énormément compter dans votre vie.

Gémeaux

Le fait que le Soleil et Jupiter soient en phase est excellent pour votre communication et surtout pour faire parler de vous et de manière positive. Vous avez peut-être monté une " affaire " ces derniers mois et elle pourrait être en train de décoller ? A moins que vous ne soyez précisément en train de la mettre en route et de vous demander comment vous allez la faire connaître. La publicité, le bouche-à-oreille pourraient vous aider, en tout cas pendant la période Lion.

Cancer

Le 3e décan est ou va être rassuré, il y a eu une attente, quelque chose était bloqué, mais la situation s'éclaircit et vous avez à présent des réponses satisfaisantes. Peut-être que vous attendiez juste quelqu'un pour pouvoir partir en vacances, ou qu'un papier, un document vous manquait pour vous rendre à l'étranger... A moins que vous n'ayez eu un travail à terminer avant de pouvoir partir et qu'il est en passe d'être finalisé, s'il ne l'est pas déjà (selon votre jour de naissance).

Lion

Aujourd'hui et demain, le Soleil sera en parfaite harmonie avec Jupiter, ce qui ne peut que vous donner un sentiment de supériorité, justifié le plus souvent. Soit parce que vous serez objectivement le plus beau, le plus séduisant, soit parce que vous aurez réussi quelque chose qui vous donnera l'impression d'avoir fait mieux que les autres et d'être un peu comme sur un piédestal. Et si vous êtes né autour du 7 août, vous êtes probablement le plus gâté par la conjoncture.

Vierge

Vous aurez un regard un peu critique sur les autres et surtout ceux qui se poussent du col, qui se mettent devant les autres pour être au 1er plan sur la photo. Bref, vous supporterez mal ceux qui se mettront en avant, qui feront tout pour attirer l'attention ou ceux, les pires, qui vous regarderont de haut ou ne vous regarderont même pas. Ceux-là, vous leur réserverez un chien de votre chienne... Mais vous oublierez rapidement et passerez vite à autre chose.

Balance

La relation bénéfique du Soleil et de Jupiter vous réconforte, il s'est passé quelque chose qui vous redonne cette confiance en vous que vous aviez perdue, le plus souvent à cause de cette dissonance entre ce même Soleil et Saturne, dont nous avons parlé à maintes reprises. Elle est hélas toujours active et vous gâche un peu vos plaisirs parce que vous êtes très vulnérable et que toute petite inquiétude normale prend soudain d'incroyables proportions.

Scorpion

La Lune entrera chez vous en fin d'après-midi et se trouvera rapidement face à Uranus. Ne laissez pas les tensions et votre anxiété prendre toute la place. Les autres ne seront pas du tout dans le même cas de figure, mais si une des planètes de votre thème occupe votre 1er décan, vous ressentirez les mêmes émotions. Cela dit, il peut aussi y avoir un petit retournement de situation intérieur : vous pensiez quelque chose hier, et vous penserez le contraire aujourd'hui...

Sagittaire

Excellente conjoncture, que vous apprécierez encore plus le week-end prochain. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas tout ce qu'elle a de positif, 2e décan. Vous pourriez être enthousiaste mais ce n'est pas le cas : Saturne vous fait barrage sur le plan financier, sur celui de vos moyens, et si Jupiter n'est pas positive dans votre thème natal, vous ne vivez pas forcément le côté valorisant de l'harmonie du Soleil et de Jupiter ; dans ce cas, elle sert simplement de loupe à vos problèmes.

Capricorne

Essayez de lâcher prise, de vous laisser entraîner par les autres et non de vouloir tout prendre en mains. C'est bien d'être responsable, mais pas 24h sur 24 et douze mois sur douze ! Heureusement, vous avez peut-être d'autres aspects dans votre thème natal qui atténuent cette tendance, mais c'est quand même une tendance forte chez le Capricorne et si vous voulez passer de bonnes vacances, il faut que vous appreniez à déléguer un peu plus. Même si vous travaillez !

Verseau

Auriez-vous enfin trouvé la personne qui va jouer un rôle de mentor dans votre vie, ou qui va vous protéger ? Ne pensez pas que vous n'en avez pas besoin ! Surtout si vous êtes une femme et que vous travaillez au sein d'une entreprise : il faut savoir se faire des alliés, c'est très important et si quelqu'un de cette entreprise veut jouer ce rôle, ce qui est vraisemblable avec les bons influx de Jupiter, surtout n'hésitez pas à le ou la laisser faire.

Poissons

C'est top pour le 3e décan, dans le domaine des échanges, des contacts et autres petits déplacements. Vous êtes bien entouré et on vous traite avec des égards. Évidemment, cela vous fait plaisir et votre tendance naturelle serait d'en rajouter, d'en faire plus... Mais cela vous est déconseillé car les autres n'y feraient même plus attention ; quand les choses deviennent habituelles, elles perdent leur caractère spécial et qui fait qu'on les remarque.