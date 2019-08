L'horoscope du 8 août 2019

publié le 08/08/2019 à 06:40

Bélier

S'il y a conflit autour de vous, n'hésitez pas à vous en mêler et à faire la leçon à celui ou celle qui sème la zizanie. 3e décan, vous saurez rétablir l'ordre. D'autant plus que ça ne sera vraiment rien d'important et que votre intervention peut justement éviter que cela prenne des proportions. Mais allez-y mollo, pas la peine de déchaîner la foudre, votre autorité naturelle suffira, pas la peine d'en rajouter. 2e décan, tout va toujours à peu près comme vous le désirez...

Taureau

Une innocente remarque de votre part 3ème décan peut avoir des répercussions sur votre partenaire. Il ou elle prendra mal ce que vous direz et vous vous en voudrez. Mais comme vous ne pourrez pas revenir en arrière, sachez vous excuser platement, surtout si vous comprenez que vous auriez pu vous exprimer autrement. Vous n'aimez pas avoir à faire amende honorable, mais si vous reconnaissez que vous avez parlé sans trop réfléchir, il faut le dire. Cela calmera les choses.

Gémeaux

Vous aurez l'esprit très critique aujourd'hui, alors forcément les susceptibles qui gravitent autour de vous vous renverront l'ascenseur et vous en serez vexé. Mais vous vous direz que vous l'avez cherché, parfois sous couvert d'humour, et qu'on ne vous y reprendra plus. Cependant, vous ne pourrez pas vous empêcher de recommencer à la première occasion parce que dès que la possibilité de faire un bon mot aux dépends des autres se présente, vous avez du mal à résister.

Cancer

3ème décan, il se peut que vous parliez trop vite et trop franchement. Mais vous serez certain d'avoir raison et si on n'est pas content, qu'on prenne la porte. Vous ne prendrez pas de gants avec vos interlocuteurs, mais cela peut se justifier dans certains cas où on vous fera un peu de cinéma, ce dont vous vous apercevrez rapidement parce que vous avez les sens en éveil en ce moment. C'est d'ailleurs toujours le cas en période Lion : on ne vous la fait pas !

Lion

Lune et Mars seront fâchées aux alentours de 11h ce matin, et vous aussi vous serez un peu colère, natif du 3e décan : un membre de la famille en sera responsable. Ou alors c'est l'endroit où vous serez (en vacances, par exemple) qui vous déplaira profondément, vous aurez le sentiment de vous êtes fait arnaquer et vous serez furieux. Mais vous pouvez aussi vous en vouloir à vous-même à cause d'une bourde que vous avez faite, d'une parole malheureuse que vous regrettez.

Vierge

Pour votre signe, la colère du ciel s'exprimera sur la terre dans votre relation avec un proche ; vous aurez l'impression qu'on vous cache tout, on vous dit rien. Mais ça ne sera certainement qu'une impression ; et si vous avez réellement affaire à quelqu'un qui fait des mystères dites-lui franchement que vous avez compris son petit manège et que vous n'aimez pas ses manières. A la limite, il faut que la colère change de camp et que, furieux à son tour, votre interlocuteur se dévoile.

Balance

C'est votre 3e décan qui pourrait être sensible à la mésentente entre Lune et Mars, et encore. Certains auront juste une petite contrariété concernant l'argent. Ils se sentiront démunis s'ils veulent s'offrir quelque chose, ou faire un cadeau à quelqu'un et qu'ils constatent qu'ils n'en ont pas les moyens, ou pas assez. Mais vous serez malin, débrouillard et vous trouverez autre chose qui fera l'affaire, que ce soit pour vous ou pour l'un de vos proches que vous voulez gâter.

Scorpion

La Lune étant chez vous, vous serez le plus sensible à la dissonance Lune/Mars. Vous risquez de régresser et de faire un gros caprice pour cause de frustration. Mais cela ne durera que quelques heures, surtout essayez de ne pas garder rancune à celui ou celle qui aura provoqué votre colère. C'est vous qui serez trop sensible et qui ferez d'un détail une montagne parce que vous estimerez que la personne responsable s'est mal conduite avec vous.

Sagittaire

Jusqu'à ce soir, tout vous passera au-dessus de la tête, vous n'en aurez rien à faire de rien, surtout 2e décan, vous êtes nombreux à être sur un petit nuage. Quelques-uns, très rares, constateront qu'il y a une ambiance un peu tendue autour d'eux, et même s'ils en sont touchés, ils se débrouilleront pour ne plus y penser. Disons que vous minimiserez l'affaire et que vous aurez peut-être raison. Par ailleurs, si vous vous sentez fiévreux, ce qui est possible, et que ça ne passe pas : consultez.

Capricorne

C'est une histoire d'amitié qui peut vous contrarier, cher Capricorne. Vous et votre sens des valeurs serez un peu indigné par la conduite de l'un de vos amis. Mais est-ce que vous n'exigez pas trop de ceux que vous aimez, est-ce que vous ne leur demandez pas d'être parfaits ? Au lieu de vous mettre en colère, réfléchissez plutôt à vos demandes, à vos attentes surtout, parfois trop importantes ; d'autant plus que vous ne les exprimez pas toujours, que l'autre ne sait même pas qu'il aurait dû faire ceci ou cela...

Verseau

La conjoncture montre une facette un peu trop exigeante de votre personnalité, vous êtes parfois très, même trop autoritaire et vous provoquez de la crainte. Là, ça ne concerne que le 3e décan, mais on peut légitimement penser que tout le signe a ses petits côtés autoritaires. Cela dit, il est très possible que ce soit un proche qui tente de vous imposer quelque chose et alors là, vous lui volerez forcément dans les plumes ; vous détestez toute forme de contrainte !

Poissons

Vous êtes rarement furieux, juste mécontent et quand cela vous arrive, comme aujourd'hui, vous préférez aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Ce n'est pas que vous fuyez, mais quand même, cela pourrait être vu comme une fuite par vos proches. Cependant, par certains côtés, en ce qui concerne aujourd'hui, je pense que vous aurez raison de vous éclipser, mieux vaut ne pas vous mêler des querelles en ce moment, elles portent le plus souvent sur des détails insignifiants.