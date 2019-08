L'horoscope du 7 août 2019

publié le 07/08/2019 à 06:35

Bélier

Tout baigne dans l'huile, de bronzage j'espère, mais le 3e décan doit gérer un proche, un parent peut-être, qui lui fait parfois vivre des journées infernales. J'exagère peut-être légèrement, mais il est question d'une dissonance de Pluton pour ceux qui sont nés autour du 11 avril (comptez trois jours avant, trois jours après) et avec Pluton on peut avoir à la fois l'enfer et le paradis. Mais la situation en question peut aussi s'être présentée dans votre travail.

Taureau

Une très agréable réunion familiale pourrait être programmée ces jours-ci et vous serez particulièrement heureux d'avoir toute la famille autour de vous. En effet, la rencontre du Soleil et de Vénus se fait dans le secteur qui représente à la fois la famille et le toit qui l'abrite. Donc si, par ailleurs, vous cherchez un logement, si vous voulez en changer, c'est peut-être le bon moment. D'ailleurs, certains ont déjà déménagé et subi le stress qui accompagne ce genre de situation.

Gémeaux

Le Soleil et Vénus vous regardent avec bienveillance, 2e décan et il se peut qu'un simple flirt se transforme en quelque chose de plus profond, de plus sérieux. En effet, Saturne est en relation avec vous et peut vous inciter à être moins volage et à construire du solide, en dépit du fait que vous n'aimez pas les responsabilités qui vont avec un engagement. Mais parfois, l'amour est plus fort que votre nature et il est vrai qu'un amour naissant pourrait vous inciter à franchir le pas.

Cancer

Dans le cœur du Soleil dont elle ne peut être plus proche, Vénus aura une grande influence. Si un conflit vous préoccupe 2e décan, un accord devrait être trouvé. Enfin, il ne s'agit peut-être pas d'un conflit mais d'un choix difficile, or la conjoncture occupe en ce moment un secteur qui vous permet de trouver des solutions pratiques à des situations inconfortables. Mais il est possible que vous ne puissiez pas appliquer tout de suite l'idée qui aura été trouvée.

Lion

C'est Vénus qui est en parfaite conjonction avec le Soleil aujourd'hui, alors si vous avez envie de séduire quelqu'un ou d'être séduit, rien ne pourra vous en empêcher. Votre charme, votre gentillesse, votre physique avantageux, tout concourra à ce qu'on se retourne sur vous, qu'on vous lance des regards énamourés et que, certains, tombent sur leur âme sœur. Les deux planètes étant bien alignées avec Jupiter, c'est un jour de chance, d'ouverture, et d'épanouissement.

Vierge

Le Soleil et Vénus fraternisent et éclairent votre schéma amoureux. Il semblerait c'est en soignant ceux que vous aimez que vous leur montrez vos sentiments. Cela vaut aussi pour ceux qui sont ascendant Vierge ou qui ont Vénus en Vierge. La vie veut que vous rencontriez le plus souvent des personnes qui ont une blessure quelque part et vous le sentez, vous le pressentez, c'est ce qui vous attire. Après l'attirance physique qui préside aux premiers instants.

Balance

La conjoncture actuelle faite de douceur, d'amitié et d'affinités avec celui ou celle que vous aimez, est également propice aux célibataires et fiers de l'être. En effet, vous pouvez très bien aimer sans être en couple, sans tomber dans ce qui est conventionnel. Mais bien entendu, vous serez également très heureux si vous êtes en couple car il y a un net rapprochement. De toutes les manières, vous serez satisfait de la conjoncture, même si Saturne rabote un peu vos élans.

Scorpion

Vénus s'est rajoutée à l'harmonie Soleil/Jupiter et les trois planètes n'ont qu'un but, vous aider à conclure une affaire qui parle plus d'argent que d'amour. Peut-être avez-vous cherché à acheter un bien depuis des mois et il se pourrait que vous ayez trouvé... Ou alors vous avez voulu vendre et il ne s'est pas présenté grand-monde ; cependant, la conjoncture actuelle est une sorte de fenêtre de tir (jusqu'à la fin du mois), qui peut vous permettre de trouver acheteur.

Sagittaire

Chez vous l'amour vole loin, il ne se limite pas toujours à une seule personne mais à tout ce qui vous passionne, comme d'être en immersion dans un pays inconnu, de découvrir de nouvelles cultures, des personnes différentes de vous. Plus il y a de différences, plus vous aimez... La conjoncture qui préside à cette semaine valorise cette forme d'amour qui se joue des frontières et des diversités, mais vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un d'origine étrangère ?

Capricorne

En ce moments, certains natifs réfléchissent à une constatation qu'ils ont faite cette année : l'amour, qu'ils croyaient éternel, n'est pas forcément durable. C'est un coup de massue (2e décan surtout) mais n'en déduisez pas, même si vous avez déjà vécu une expérience similaire, que toutes les relations amoureuses se ressemblent et que jamais vous ne trouverez chaussure à votre pied. Il faut peut-être diminuer vos attentes et exigences vis-à-vis de l'autre ?

Verseau

On veut absolument vous plaire, vous charmer, mais est-ce parce qu'on est conquis ou parce que on attend quelque chose de vous ? Les deux peut-être, mais vous aimeriez savoir ce qu'il en est. Ce n'est qu'en avançant que vous comprendrez ce qu'il se passe et d'ici là, vivez les bons moments que la vie vous propose 2ème décan, ils ne sont pas si fréquents et à ce titre, les mois précédents n'ont vraiment pas été faciles à vivre pour certains natifs ; quel que soit votre décan d'ailleurs.

Poissons

Vous recevez de bons influx 2ème décan, mais attention aux débordements de votre imagination. N'allez pas vous construire tout un roman dans votre tête. D'un détail, il arrive que vous fassiez toute une histoire et lorsque la réalité reprend ses droits, vous êtes déçu. Cela dit, la rencontre du Soleil et de Vénus indique que vous serez avec quelqu'un qui pourrait gentiment vous remettre les pieds sur terre si jamais vous partez dans les nuages.